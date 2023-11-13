宜蘭礁溪湯屋推薦，玫瑰園個人湯屋，泡湯囉!礁溪平價溫泉湯屋。

每年除了吃火鍋保暖之外，我最喜歡的就是泡湯這件事，提到泡湯就會想到宜蘭礁溪溫泉，只要天氣一變冷，礁溪就會大塞車，擠滿泡湯人潮，很多人都會特地到礁溪享受一趟溫泉之旅，主因是礁溪為溫泉之鄉，加上礁溪泡湯平價，因此很多人想到泡湯就會想到礁溪。

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玫瑰園原泉湯屋在宜蘭礁溪很有名，泡湯平價，還有超大停車場，對開車來宜蘭旅遊泡溫泉的人非常方便，但其實礁溪泡湯的湯屋都有提供停車場居多，這也是許多旅客都是全家大小出動一起來泡湯的主因，但冬天真的要等好久喔!

玫瑰園原泉湯屋

地址:宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17號

電話:03-9883364

營業時間:平日07:00-24:00‧假日07:00-凌晨02:00

官網:http://www.rose-garden.com.tw/

雙人湯屋:每間300元/50分鐘(1節)，限2人使用，每超出一位大人加收50元，身高90公分~150公分小孩加收30元。

>溫泉湯屋 >毛巾及盥洗用品請自行攜帶 >有停車場 >平價溫泉泡湯湯屋 >提供免費網路

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玫瑰園原泉湯屋有很大的停車場，不用擔心停車問題。

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玫瑰園原泉湯屋的湯屋配置圖，雖然好像很多間湯屋，但天氣一冷，這裡生意就超好，想泡湯就要等待一會。礁溪溫泉湯屋推薦.礁溪泡湯.宜蘭溫泉.礁溪泡湯平價便宜推薦.玫瑰園泡湯湯屋價位.玫瑰園泡湯湯屋怎麼去.礁溪停車.礁溪個人湯屋.礁溪湯屋溫泉泡湯券

在玫瑰園原泉湯屋泡湯有提供吹風機、免費wifi、公用區休息座位。

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平價的溫泉湯屋，請記得自行攜帶毛巾與盥洗用品，不然就需要在這現場購買。礁溪溫泉湯屋推薦.礁溪泡湯.宜蘭溫泉.礁溪泡湯平價便宜推薦.玫瑰園泡湯湯屋價位.玫瑰園泡湯湯屋怎麼去.礁溪停車.礁溪個人湯屋.礁溪湯屋溫泉泡湯券



玫瑰園原泉湯屋的外觀，湯屋都是一小間一小間組成的，時間到了就會有人敲門或響鈴提醒。

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泡湯別忘了帶水、茶或是舒跑補充流失的水份，也要注意泡湯的各個事項。

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晚上在玫瑰園享受泡湯，這裡的溫泉並沒有玫瑰xD不過走道上會看到玫瑰的蹤影。

湯屋的空間還蠻大的，而且浴缸也不小，除了湯屋，這裡也有提供湯屋套房跟住宿，價格可參考玫瑰園原泉湯屋官網。

喜歡泡湯的人，也可以考慮購買溫泉泡湯券比較優惠，不過我習慣每次都選擇不一樣的湯屋，心情會大不同，畢竟礁溪湯屋很多，有來旅行的時間也有限，感覺要好幾年才能把礁溪的湯屋都泡過一回啊!

玫瑰園湯屋溫泉泡湯券10張/本，原價2500元，優惠2000元

玫瑰園原泉湯屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17號

電話：03-9883364

營業時間：平日07:00-24:00‧假日07:00-凌晨02:00

官網：http://www.rose-garden.com.tw/

雙人湯屋：每間300元/50分鐘(1節)，限2人使用，每超出一位大人加收50元，身高90公分~150公分小孩加收30元。

>溫泉湯屋 >毛巾及盥洗用品請自行攜帶 >有停車場 >平價溫泉泡湯湯屋 >提供免費網路

湯屋遊記參考：【宜蘭礁溪湯屋推薦】玫瑰園原泉湯屋(雙人湯屋)，泡湯囉!礁溪平價溫泉湯屋

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