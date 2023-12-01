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台北。大安站美食推薦：CAFE LE MAHE咖啡馬赫可愛的藍白色餐廳︱人氣早午餐還有好吃甜點布丁下午茶（內有菜單）

2023-12-01 14:36:26 洋洋的吃喝玩樂 人氣：109
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：67篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：cafe le mahe
place台北市大安區信義路四段30巷7弄9號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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LINE_ALBUM_CAFE LE MAHE 咖啡馬赫_231120_11.jpg
今天來到一家就在大安區信義路四段信維市場附近，距離大安捷運站步行只要5分鐘距離的CAFE LE MAHE咖啡馬赫，是一家外觀就很可愛的藍白色系餐廳，門口還有一個可愛的吊椅，店內除了有人氣早午餐、三明治、義大利麵還有好吃的蛋糕、手工布丁和咖啡、奶茶等特色飲品（文末有完整菜單）
請順手加入我的粉絲團、IG讓我繼續分享好文,懶的看文章還可以看短影片喔
FB:https://www.facebook.com/carina0429
IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy

文章索引
CAFE LE MAHE咖啡馬赫店內環境
○澳洲早午餐$340
○牛排早午餐盤$340
○Lotus焦糖脆餅奶茶$170
○蔓越莓氣泡咖啡$130
○冰淇淋布朗尼蛋糕$140
○極上手作布丁$100
個人意見
CAFE LE MAHE咖啡馬赫菜單


CAFE LE MAHE咖啡馬赫
住址：台北市大安區信義路四段30巷7弄9號
電話：02-6605-7160
營業時間：週二到週日09：30~17：30（週一公休）
Instagram：https://www.instagram.com/cafe_le_mahe
Facebook：https://www.facebook.com/CAFE-LE-MAHE-106742722116891
線上訂位
※低消250元/人，客滿限時2小時，餐點供應至16：30※

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CAFE LE MAHE咖啡馬赫店內環境
CAFE LE MAHE咖啡馬赫位在信義路四段信維市場附近的小巷中，外觀是很可愛的藍白色系，門口還有一個小吊椅，很適合坐著或站在這邊拍拍網美照
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店裡空間明亮寬敝還有一些設計的小巧思，這天假日一開店就來訪位子都幾乎已經有人訂位了，來之前建議要訂位
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櫃台點餐，玻璃櫃中擺著今日販賣的甜點供客人挑選
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○澳洲早午餐$340
超豐盛的澳洲早午餐，煙燻鮭魚美味不死鹹，搭配充滿香氣的炒菇菇、金黃滑嫩的炒嫩蛋、薯絲餅和拌入油醋醬的綜合生菜，還有一個鬆軟酥脆的可頌，營養美味的一頓早午餐
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○牛排早午餐盤$340
煎烤過熟度適中的原塊牛排配上馬鈴薯塊、嫩蛋還有附上奶油可塗的兩個小餐包，綜合生菜的醬還有四種可選擇（凱撒、油醋、和風或水果優格）這天的是超特別的紅色火龍果優格醬，搭配生菜微甜又十分清爽，兩種早午餐盤我都很喜歡
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○Lotus焦糖脆餅奶茶$170
透明玻璃杯的Lotus焦糖脆餅奶茶上面放著Lotus餅乾，上面撒上焦糖也不會過甜，喝起來帶有些許肉桂的香氣LINE_ALBUM_CAFE LE MAHE 咖啡馬赫_231120_13.jpg

○蔓越莓氣泡咖啡$130
通常都喝熱拿鐵的我，這天的陽光正好搭配冰飲，沒喝過氣泡咖啡就點了這一杯，上面一層好像汽水一樣真的很多氣泡，喝起來沒有苦澀味帶點蔓越莓淡淡的酸甜，我很喜歡LINE_ALBUM_CAFE LE MAHE 咖啡馬赫_231120_14.jpg

○冰淇淋布朗尼蛋糕$140
甜點每日限量以現場為準，看到女兒喜歡的冰淇淋布朗尼就直接點下去，香草冰淇淋搭配帶點巧克力香濃又帶點苦味的布朗尼真的很搭
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○極上手作布丁$100
手作布丁上放著鮮奶油和脆餅十分美麗，布丁滑順入口不過甜，吃起來有多層次的口感，算是我吃過好吃的手作布丁LINE_ALBUM_CAFE LE MAHE 咖啡馬赫_231120_7.jpg

個人意見
此次來到CAFE LE MAHE咖啡馬赫用餐，整體餐點都有一定的水準，不論是早午餐盤、飲品和甜點我都蠻喜歡的，環境也十分舒適，而且早上九點半就開門了，CAFE LE MAHE咖啡馬赫是一家無論是跟朋友，情侶或全家都蠻適合來的一家餐廳，晚上只營業到下午17：30，來之前建議先訂位喔
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CAFE LE MAHE咖啡馬赫菜單

台北。大安站美食推薦：CAFE LE MAHE咖啡馬赫可愛的

台北。大安站美食推薦：CAFE LE MAHE咖啡馬赫可愛的

台北。大安站美食推薦：CAFE LE MAHE咖啡馬赫可愛的
 

台北。大安站美食推薦：CAFE LE MAHE咖啡馬赫可愛的

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