

今天來到一家就在大安區信義路四段信維市場附近，距離大安捷運站步行只要5分鐘距離的CAFE LE MAHE咖啡馬赫，是一家外觀就很可愛的藍白色系餐廳，門口還有一個可愛的吊椅，店內除了有人氣早午餐、三明治、義大利麵還有好吃的蛋糕、手工布丁和咖啡、奶茶等特色飲品（文末有完整菜單）

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CAFE LE MAHE咖啡馬赫

住址：台北市大安區信義路四段30巷7弄9號

電話：02-6605-7160

營業時間：週二到週日09：30~17：30（週一公休）

Instagram：https://www.instagram.com/cafe_le_mahe

Facebook：https://www.facebook.com/CAFE-LE-MAHE-106742722116891

線上訂位

※低消250元/人，客滿限時2小時，餐點供應至16：30※



檢視較大的地圖



CAFE LE MAHE咖啡馬赫店內環境

CAFE LE MAHE咖啡馬赫位在信義路四段信維市場附近的小巷中，外觀是很可愛的藍白色系，門口還有一個小吊椅，很適合坐著或站在這邊拍拍網美照







店裡空間明亮寬敝還有一些設計的小巧思，這天假日一開店就來訪位子都幾乎已經有人訂位了，來之前建議要訂位







櫃台點餐，玻璃櫃中擺著今日販賣的甜點供客人挑選





○澳洲早午餐$340

超豐盛的澳洲早午餐，煙燻鮭魚美味不死鹹，搭配充滿香氣的炒菇菇、金黃滑嫩的炒嫩蛋、薯絲餅和拌入油醋醬的綜合生菜，還有一個鬆軟酥脆的可頌，營養美味的一頓早午餐







○牛排早午餐盤$340

煎烤過熟度適中的原塊牛排配上馬鈴薯塊、嫩蛋還有附上奶油可塗的兩個小餐包，綜合生菜的醬還有四種可選擇（凱撒、油醋、和風或水果優格）這天的是超特別的紅色火龍果優格醬，搭配生菜微甜又十分清爽，兩種早午餐盤我都很喜歡







○Lotus焦糖脆餅奶茶$170

透明玻璃杯的Lotus焦糖脆餅奶茶上面放著Lotus餅乾，上面撒上焦糖也不會過甜，喝起來帶有些許肉桂的香氣



○蔓越莓氣泡咖啡$130

通常都喝熱拿鐵的我，這天的陽光正好搭配冰飲，沒喝過氣泡咖啡就點了這一杯，上面一層好像汽水一樣真的很多氣泡，喝起來沒有苦澀味帶點蔓越莓淡淡的酸甜，我很喜歡



○冰淇淋布朗尼蛋糕$140

甜點每日限量以現場為準，看到女兒喜歡的冰淇淋布朗尼就直接點下去，香草冰淇淋搭配帶點巧克力香濃又帶點苦味的布朗尼真的很搭







○極上手作布丁$100

手作布丁上放著鮮奶油和脆餅十分美麗，布丁滑順入口不過甜，吃起來有多層次的口感，算是我吃過好吃的手作布丁



個人意見

此次來到CAFE LE MAHE咖啡馬赫用餐，整體餐點都有一定的水準，不論是早午餐盤、飲品和甜點我都蠻喜歡的，環境也十分舒適，而且早上九點半就開門了，CAFE LE MAHE咖啡馬赫是一家無論是跟朋友，情侶或全家都蠻適合來的一家餐廳，晚上只營業到下午17：30，來之前建議先訂位喔

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CAFE LE MAHE咖啡馬赫菜單





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