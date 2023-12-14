日期：2023-12-14

名稱：清心福全(朴子山通店)

電話：05-3792288

地址：嘉義縣朴子市海通路33號

營業時間：09:00-21:00

平均消費：25元起

FB粉絲頁：清心福全-朴子山通店



檢視較大的地圖

清心福全(朴子山通店)算是很始祖級的清心冷飲店

這陣子所推出的三麗鷗飲料杯更廣受小朋友所喜愛

再加上近期限量推出的"三麗鷗恰好瓶2.0"升級版

也再次引領粉絲們的注意及選購~

新品上市 VS 艾思冰沙系列

全新飲品華麗登場!!

珍珠琥珀黑糖鮮奶／相思紅豆奶茶／茶凍奶綠／隱藏版(珍珠蜂蜜鮮奶普洱)

全新4款奶製飲品要給老顧客不一樣的新感受~

除此之外還有限定門市指定款的艾思冰沙系列

巧克力艾思／百香果艾思／咖啡艾思來讓你冰涼一下!!

小毛對於清心福全印象仍停留在以下幾款作品

像是烏龍綠茶及多多綠茶等...早期經典的茶飲

這次的再接觸讓小毛發現清心有著很大的成長及與眾不同

在市場上要看到如此眾多品項的飲品MENU真的很不容易

三麗鷗恰好瓶2.0／三麗鷗生活商品

12/15(五)11:00正式開賣三麗鷗恰好瓶2.0

是清心與三麗鷗合作的可重覆使用限量環保杯

凡消費任一飲品+38元即可加購1個

除此之外尚有許多三麗鷗生活商品可來加購哦!!

隱藏版(珍珠蜂蜜鮮奶普洱)／相思紅豆奶茶

隱藏版(珍珠蜂蜜鮮奶普洱)

真的很難想像有人可以把珍珠.蜂蜜.鮮奶.普洱四個元素組在一塊

喜不喜歡或許是見仁見智~ 但口感無違和就真的很厲害!!

有人就喜歡普洱的茶香厚實，有興趣的朋友不妨可以嚐鮮看看?

相思紅豆奶茶

濃密大紅豆與奶茶做結合相信會是女孩們的心上飲品

也讓奶茶不單單只是一杯奶茶

加入紅豆更讓層次顯的很不同

茶凍奶綠／蜜桃凍紅茶

茶凍奶綠

奶綠與奶茶最大的不同在於更顯幾分清爽

加入茶凍增添吸吮的咀嚼感更是充滿巧思

蜜桃凍紅茶

錫蘭紅茶本身即非常適合做為調和飲茶款

蜜桃顆粒則有著香濃的蜜桃氣香味

來賦予紅茶有著更非凡的茶香表現

同樣再加入茶凍來增添消費者的口感滋味

巧克力艾思／珍珠琥珀黑糖鮮奶

巧克力艾思

這是一杯佰元不到猶如平價版的星冰樂!!

濃郁的巧克力冰砂加入冰淇淋與珍珠真的好好喝~

而且在售價上更讓人來感到相當的親民與實惠

珍珠琥珀黑糖鮮奶

以同樣是一杯珍珠黑糖鮮奶來看

L杯款售價僅75元同樣是令人來感到驚豔!!

香濃黑糖好不好喝? 只有嚐試過的人可以來了解

無論是飲料杯或恰好瓶

三麗鷗療癒的圖騰色調似乎溫暖了每一名消費著的心

偶爾讓生活加入那麼一點點的童趣色彩

也許能暫時放下緊繃且忙碌的生活情緒

新品上市給了小毛全新且不同的清心福全認知

他們家的調和飲不僅是在口味上都相當的到位

豐富多品項的選擇更能輕易來滿足你我的需求

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