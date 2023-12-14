日期：2023-12-14
名稱：清心福全(朴子山通店)
電話：05-3792288
地址：嘉義縣朴子市海通路33號
營業時間：09:00-21:00
平均消費：25元起
FB粉絲頁：清心福全-朴子山通店
清心福全(朴子山通店)算是很始祖級的清心冷飲店
這陣子所推出的三麗鷗飲料杯更廣受小朋友所喜愛
再加上近期限量推出的"三麗鷗恰好瓶2.0"升級版
也再次引領粉絲們的注意及選購~
新品上市 VS 艾思冰沙系列
全新飲品華麗登場!!
珍珠琥珀黑糖鮮奶／相思紅豆奶茶／茶凍奶綠／隱藏版(珍珠蜂蜜鮮奶普洱)
全新4款奶製飲品要給老顧客不一樣的新感受~
除此之外還有限定門市指定款的艾思冰沙系列
巧克力艾思／百香果艾思／咖啡艾思來讓你冰涼一下!!
小毛對於清心福全印象仍停留在以下幾款作品
像是烏龍綠茶及多多綠茶等...早期經典的茶飲
這次的再接觸讓小毛發現清心有著很大的成長及與眾不同
在市場上要看到如此眾多品項的飲品MENU真的很不容易
三麗鷗恰好瓶2.0／三麗鷗生活商品
12/15(五)11:00正式開賣三麗鷗恰好瓶2.0
是清心與三麗鷗合作的可重覆使用限量環保杯
凡消費任一飲品+38元即可加購1個
除此之外尚有許多三麗鷗生活商品可來加購哦!!
隱藏版(珍珠蜂蜜鮮奶普洱)／相思紅豆奶茶
隱藏版(珍珠蜂蜜鮮奶普洱)
真的很難想像有人可以把珍珠.蜂蜜.鮮奶.普洱四個元素組在一塊
喜不喜歡或許是見仁見智~ 但口感無違和就真的很厲害!!
有人就喜歡普洱的茶香厚實，有興趣的朋友不妨可以嚐鮮看看?
相思紅豆奶茶
濃密大紅豆與奶茶做結合相信會是女孩們的心上飲品
也讓奶茶不單單只是一杯奶茶
加入紅豆更讓層次顯的很不同
茶凍奶綠／蜜桃凍紅茶
茶凍奶綠
奶綠與奶茶最大的不同在於更顯幾分清爽
加入茶凍增添吸吮的咀嚼感更是充滿巧思
蜜桃凍紅茶
錫蘭紅茶本身即非常適合做為調和飲茶款
蜜桃顆粒則有著香濃的蜜桃氣香味
來賦予紅茶有著更非凡的茶香表現
同樣再加入茶凍來增添消費者的口感滋味
巧克力艾思／珍珠琥珀黑糖鮮奶
巧克力艾思
這是一杯佰元不到猶如平價版的星冰樂!!
濃郁的巧克力冰砂加入冰淇淋與珍珠真的好好喝~
而且在售價上更讓人來感到相當的親民與實惠
珍珠琥珀黑糖鮮奶
以同樣是一杯珍珠黑糖鮮奶來看
L杯款售價僅75元同樣是令人來感到驚豔!!
香濃黑糖好不好喝? 只有嚐試過的人可以來了解
無論是飲料杯或恰好瓶
三麗鷗療癒的圖騰色調似乎溫暖了每一名消費著的心
偶爾讓生活加入那麼一點點的童趣色彩
也許能暫時放下緊繃且忙碌的生活情緒
新品上市給了小毛全新且不同的清心福全認知
他們家的調和飲不僅是在口味上都相當的到位
豐富多品項的選擇更能輕易來滿足你我的需求
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