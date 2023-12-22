『It is not the mountain we conquer but ourselves.』— 艾德蒙 希拉里（Edmund Hillary），人類歷史上首度成功登上聖母峰的登山者。跨越挑戰、翻山越嶺，站上高峰的那一刻，我們征服的不是山，⽽是自己。

桃園市復興區北橫上巴陵一帶的拉拉山可親近千年巨木神⽊群。

也許，你還不曾⾒過聖母峰穿越雲層的聳立，但在臺灣北部橫貫公路沿途，桃園的『北插天山』也矗立著媲美世界第一高峰、令人驚心動魄的山岳之美。『北插天山』顧名思義，有著險峻壯麗、高聳挺拔的山勢，當山邊嵐霧湊然湧起、為森林鋪上了一層薄紗之時，展現出有如倒插進入無垠天際的氣勢與姿態。 位於桃園市復興的『北插天山』，屬於雪山山脈北段的延伸，同時也是大漢溪支流宇內溪的源頭，因地勢高聳，山中孕育著令人驚嘆的千萬年神木群，也因溫度與濕度相近於溫帶氣候，林中出現的山毛櫸純林，更是桃園重要的自然寶藏。當秋季來臨，『北插天山登山步道』中的山⽑櫸純林，就會將大地染成一片金黃，隨風搖擺，再如細雨般優雅落下 ; 若進入冬季，被霧淞、雪霧染白的枝 頭，則為山頭披上銀白的衣裳，如此季節美景，是旅人中心，難以忘懷的桃園秋意輪廓。

獵徑尋蹤，沈浸式原民生活體驗

拜訪泰雅部落，體驗原民文化活動，回歸自然原始的擁抱。

那麼，曾經住在這裡，與山林相知相惜的人們呢？如果想一探人與大自然最完美的共生，那必定得走訪『Sbunaw 雪霧鬧部落』一趟。原意為『樹果』的『雪霧鬧部落』，是桃園復興的泰雅族部落，座落於峽⾕溪流之處，放眼望去，是高聳山勢與柔美溪流的衝突之美，訴說著人類的曾經與現在。除了盛產甜美的⽔蜜桃以外，部落中的『飛鼠不渴露營休閒農場』也推出了許多傳承於原民文化的活動，包含：在山林中尋找鳥獸足跡的狩獵技巧、迎娶慶典儀式、美味的原食品嚐等，讓旅人在環境與人文，雙重的沈浸式體驗中，進行一場桃園專屬的深度文化之旅。

訪古探今，百年的建築奇蹟

舊巴陵橋為單向吊橋，規劃為行人觀光步道，可俯瞰大漢溪的壯麗風光，新舊巴陵橋是北橫公路上的觀光勝地。

然而，在北橫參天神木群與壯麗的山陵線之中，隱藏著一個微小卻重要的秘境，那就是在桃園打鐵寮古道中，已有百年歷史的『東興糯米眼鏡橋』。『打鐵寮古道』位於桃園大溪區域，是昔日大溪與復興巴陵之間，往來的重要道路，古道曾經因城鎮沒落，人口外移而疏於整理，如今在桃園市政府的心力投注之下，平坦的道路、清楚的指示，和沿途綠意盎然的美景，讓這裡已成為旅人探索桃園必訪的尋幽古道。

一個世紀以前，在沒有現代技術與資源相對匱乏的年代，人們運用生活的智慧，將糯米飯、黑糖與石灰煮熟、攪拌成團，作為黏著劑將切割好的石塊，由下往上層層疊起，以手工搭建起便利通行的小巧橋樑。如今，百年過去人事已非，但『東興糯米眼鏡橋』依舊在此，與古道中的其他兩座小橋『濟安橋』與『太平橋』，共同乘載著往來山客的步伐，帶領人們探索這古意盎然的森林。

飛揚姿態，無時差的天際之美

桃園機場觀光即時影像帶給觀賞者不同的視覺享受。