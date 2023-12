『It is not the mountain we conquer but ourselves.』— 艾德蒙 希拉里(Edmund Hillary),人類歷史上首度成功登上聖母峰的登山者。跨越挑戰、翻山越嶺,站上高峰的那一刻,我們征服的不是山,⽽是自己。

桃園市復興區北橫上巴陵一帶的拉拉山可親近千年巨木神⽊群。

也許,你還不曾⾒過聖母峰穿越雲層的聳立,但在臺灣北部橫貫公路沿途,桃園的『北插天山』也矗立著媲美世界第一高峰、令人驚心動魄的山岳之美。『北插天山』顧名思義,有著險峻壯麗、高聳挺拔的山勢,當山邊嵐霧湊然湧起、為森林鋪上了一層薄紗之時,展現出有如倒插進入無垠天際的氣勢與姿態。 位於桃園市復興的『北插天山』,屬於雪山山脈北段的延伸,同時也是大漢溪支流宇內溪的源頭,因地勢高聳,山中孕育著令人驚嘆的千萬年神木群,也因溫度與濕度相近於溫帶氣候,林中出現的山毛櫸純林,更是桃園重要的自然寶藏。當秋季來臨,『北插天山登山步道』中的山⽑櫸純林,就會將大地染成一片金黃,隨風搖擺,再如細雨般優雅落下 ; 若進入冬季,被霧淞、雪霧染白的枝 頭,則為山頭披上銀白的衣裳,如此季節美景,是旅人中心,難以忘懷的桃園秋意輪廓。

獵徑尋蹤,沈浸式原民生活體驗

拜訪泰雅部落,體驗原民文化活動,回歸自然原始的擁抱。

那麼,曾經住在這裡,與山林相知相惜的人們呢?如果想一探人與大自然最完美的共生,那必定得走訪『Sbunaw 雪霧鬧部落』一趟。原意為『樹果』的『雪霧鬧部落』,是桃園復興的泰雅族部落,座落於峽⾕溪流之處,放眼望去,是高聳山勢與柔美溪流的衝突之美,訴說著人類的曾經與現在。除了盛產甜美的⽔蜜桃以外,部落中的『飛鼠不渴露營休閒農場』也推出了許多傳承於原民文化的活動,包含:在山林中尋找鳥獸足跡的狩獵技巧、迎娶慶典儀式、美味的原食品嚐等,讓旅人在環境與人文,雙重的沈浸式體驗中,進行一場桃園專屬的深度文化之旅。

訪古探今,百年的建築奇蹟

舊巴陵橋為單向吊橋,規劃為行人觀光步道,可俯瞰大漢溪的壯麗風光,新舊巴陵橋是北橫公路上的觀光勝地。

然而,在北橫參天神木群與壯麗的山陵線之中,隱藏著一個微小卻重要的秘境,那就是在桃園打鐵寮古道中,已有百年歷史的『東興糯米眼鏡橋』。『打鐵寮古道』位於桃園大溪區域,是昔日大溪與復興巴陵之間,往來的重要道路,古道曾經因城鎮沒落,人口外移而疏於整理,如今在桃園市政府的心力投注之下,平坦的道路、清楚的指示,和沿途綠意盎然的美景,讓這裡已成為旅人探索桃園必訪的尋幽古道。

一個世紀以前,在沒有現代技術與資源相對匱乏的年代,人們運用生活的智慧,將糯米飯、黑糖與石灰煮熟、攪拌成團,作為黏著劑將切割好的石塊,由下往上層層疊起,以手工搭建起便利通行的小巧橋樑。如今,百年過去人事已非,但『東興糯米眼鏡橋』依舊在此,與古道中的其他兩座小橋『濟安橋』與『太平橋』,共同乘載著往來山客的步伐,帶領人們探索這古意盎然的森林。

飛揚姿態,無時差的天際之美

桃園機場觀光即時影像帶給觀賞者不同的視覺享受。