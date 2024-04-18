中壢美食推薦「池來的幸福-下飯酸菜魚」，位於中壢區公所附近，是 2024 年新開幕的酸菜魚店家。巨無霸臉盆酸菜魚真的很吸睛！池來的幸福主推下飯酸菜魚和濃香金湯魚，選用新鮮烏鱧魚並搭配客家傳統工法醃製酸菜「蹺痀菜」，加上用大骨、雞骨、魚骨熬製而成的濃郁高湯，還可以加點喜歡的配料。另外還有小菜和飲料可以選擇！很適合相約三五好友聚餐的池來的幸福-下飯酸菜魚。

池來的幸福怎麼去？

地址：桃園市中壢區九和六街76號

電話：03-4275271

營業時間：11:00-23:00

池來的幸福位於中壢區公所附近，鄰近桃園捷運A21環北站，旁邊有廣停一停車場，走到餐廳相當近。池來的幸福店門口還有古代手繪畫，呈現撈魚、製作酸菜魚的畫面，很有特色耶！

池來的幸福用餐環境

池來的幸福用餐環境寬敞舒適，裝潢以現代風格搭配木質調元素，頭頂還有竹編斗笠、竹編籃垂掛，營造出一種純樸的氛圍。座位以2-4人桌為主，也可併桌到6-8人，店家的2人座位超大很舒適。

池來的幸福菜單

池來的幸福的完整菜單，每人低消300元，身高120公分以下的兒童不需低消，另外會額外收取10%清潔費。下飯酸菜魚有尚盆(1-2人)、頂盆(2-4人)和豪盆(4-6人)三種份量可選，湯頭則有下飯酸菜魚和濃香金湯魚，分別使用老壇酸菜和黃金泡菜。基本配料已包含其中，也可另外加點喜歡的配料，但需在點餐時一併確定，無法上桌後再臨時加點。配料選擇包括豬五花、牛五花、炸魚皮、豆腐紙、川丸子、老油條、白蘿蔔、金針菇、寬冬粉和川耳。另外還有六種小菜可搭配下飯酸菜魚享用，包括蠔油芥蘭、開胃手拍黃瓜、稍晾大薄片、老麻炒手、池來炸雞翅和黑糖煉乳炸年糕，最後還有各種飲料可供選擇。

池來的幸福內用採用QR code線上點餐，餐後到櫃台結帳即可。

每桌均備有飲用水，供客人自行取用。

餐點

我們當天是兩個人用餐，在池來的幸福點了尚盆的下飯酸菜魚，搭配兩碗白飯，以及老麻炒手、池來炸雞翅作為配菜。喝的方面，選擇了私藏酸梅湯和楊枝甘露。兩個人這樣吃其實相當的飽足，份量來說非常足夠！

下飯酸菜魚(尚盆)

下飯酸菜魚端上桌時使用了巨無霸臉盆裝，整個非常吸睛。他們的盆子圖案設計相當巧思，看起來簡單俐落，更能凸顯出滿滿的酸菜魚。

下飯酸菜魚的基本食材包括烏鱧魚片、老壇酸菜、川耳、筍片、金針菇和寬冬粉。老壇酸菜是以客家傳統工法醃製的酸菜，俗稱「蹺痀菜」，筷子夾起酸菜葉片時相當長，單吃時味道十足酸香！

池來的幸福的高湯是用大骨、雞骨、魚骨熬製而成，再加上藤椒、燈籠椒等辛香料，讓湯頭濃郁而香氣四溢。下飯酸菜魚的辣度是可以調整的，如果喜歡吃更辣，可以備註。我個人覺得基本的酸辣度對我來說剛剛好，既有酸味又有辣味，很開胃。

店家非常貼心地提醒，雖然烏鱧魚片已經細心處理，但仍可能含有細刺，用餐時請小心！烏鱧魚片口感滑嫩，且沒有土味，食用起來不會有不散不爛的口感。

配料中的豬五花吃起來肥瘦適中。

川丸子吃起來口感紮實Q彈。

池來米飯

池來的幸福選用台灣東部與北部不同的米種，以黃金比例搭配，讓飯粒吃起來香氣十足、口感Q彈。這樣的米飯搭配著下飯酸菜魚，簡直一碗接一碗，令人欲罷不能！

老麻抄手

我們一致覺得老麻抄手的辣度比下飯酸菜魚還要辣，我個人覺得幾乎達到中辣以上的程度，吃完會辣到流汗，還會有麻麻的感覺。但抄手真的很好吃，每口咬下都有紮實的口感。

池來炸雞翅

池來炸雞翅類似韓式炸雞的口感，外皮酥脆內裡鮮嫩，帶有微甜的風味，令人吮指回味。搭配醃蘿蔔一起享用，更能解膩。

私藏酸梅湯

私藏酸梅湯裡面有多種中藥材，喝起來酸酸甜甜，去油解膩！

楊枝甘露

楊枝甘露喝起來口感酸甜，並帶有微微的椰奶香氣，加上滿滿的西米露等配料，喝完超滿足的！

池來的幸福-下飯酸菜魚整體心得

池來的幸福-下飯酸菜魚的味道濃郁，份量十足，服務人員也很親切，非常適合和朋友一起聚餐！下次我很期待試試濃香金湯魚。

池來的幸福-下飯酸菜魚店家資訊

地址：桃園市中壢區九和六街76號

電話：03-4275271

營業時間：11:00-23:00

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