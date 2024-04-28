林口龜山火鍋推薦「巴適經典麻辣鍋林口店」，鄰近華亞科技園區。吃到飽價格799元起，提供上百種食材任吃任選，還有新鮮的芒果冰無限續，以及金色三麥和百威啤酒無限暢飲。此外，當月壽星還可免費享用澎湖手工花枝丸一份，當日壽星更有生食級干貝一份。立即電話或上網訂位，約上朋友一同聚會吧！

巴適經典麻辣鍋林口店怎麼去？

地址：桃園市龜山區文化三路318號

電話：03-3280084

營業時間：11:00-22:00

巴適經典麻辣鍋的總店在澎湖，後來開了好幾家分店，包括新竹竹北、林口龜山、台北信義和台南。這次我們選了林口店，就在華亞科技園區附近。我當天從林口長庚轉運站走過去，大概只花了10多分鐘。店門口有停車格，如果滿了也不用擔心，附近還有很多收費停車場可選，停車真的很方便。

巴適經典麻辣鍋林口店用餐環境

巴適經典麻辣鍋林口店的裝潢呈現古典氛圍，搭配著燈籠、紅花和木質元素。入門處設有一張舒適的沙發椅，非常適合坐在這裡拍美照。

巴適經典麻辣鍋林口店的座位區非常寬敞，提供2至6人的桌位，還可以將桌子合併起來，變成能容納12人的大桌子。這樣的設計非常適合和家人朋友一起來享受美食！此外，店後方還有小包廂區，可以容納約12人用餐。整間店總共可容納60人，適合舉辦各種聚會活動。

巴適經典麻辣鍋林口店貼心提供插座，讓客人可以充電使用，抽屜內也備有面紙和濕紙巾。 巴適經典麻辣鍋林口店菜單

巴適經典麻辣鍋林口店提供四種不同價位的消費方案：A方案（799元，安格斯黑牛吃到飽）、B方案（899元，澳洲和牛吃到飽）、C方案（1199元，美國和牛和金色三麥無限暢飲）、D方案（1999元，日本A5和牛吃到飽）。65歲以上的銀髮族和國小學童享有85折優惠，4至6歲兒童餐費為100元，0至3歲兒童免費用餐。所有消費均需支付10%的服務費。用餐時間110分鐘，點餐時間80分鐘。限2人以上開鍋，如僅一人開鍋，酌加收100元。

巴適經典麻辣鍋林口店使用QR Code掃碼點餐，每種品項最多可點3份，每次最多可點8種品項，並且每5分鐘可以繼續點餐。 巴適經典麻辣鍋林口店自助吧檯

自助區提供超過50種吃到飽的選擇！其中最受歡迎的就是和牛滷肉飯，此外還有各式麵食，如韓國拉麵、蒸煮麵、刀削麵、蔬菜麵、王子麵等，以及各式醬料、冰沙飲料、罐裝瓶裝飲料、生啤酒、英國唐寧茶包和冰淇淋。

在巴適經典麻辣鍋，你可以把白飯搭配匈牙利和牛醬，再加入生蛋和蔥花，把蛋液搓破拌在一起吃，真是美味！

還有韓國拉麵、蒸煮麵、蔬菜麵、王子麵、刀削麵以及泰國媽媽麵。

醬料的選擇非常多，可以根據自己的口味來調配，有蒜泥、芝麻醬、蘿蔔泥、洋蔥、沙茶醬、蔥花、辣椒等等。

飲品種類繁多，有果汁、金選奶茶、熱飲咖啡機，還有Hershey’s巧克力冰沙等多種選擇。

還有嘉士伯啤酒可以無限暢飲喔！

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

TWINNING英國唐寧茶和曼寧花草茶有多種口味，吃完麻辣鍋後，來杯熱茶很適合解膩。

冰箱裡擺放了百威啤酒、可口可樂系列的玻璃瓶飲料和罐裝飲品。如果不想喝現拉的生啤，隨時開一瓶百威啤酒也是絕佳選擇，太讚了！

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

冰淇淋有俄羅斯卡比索、泰國明果和冰棒。特別推薦泰式奶茶冰棒，濃郁但不會太甜膩，真的好好吃啊！

巴適經典麻辣鍋林口店有可愛的機器人送餐，送餐時還會播放音樂，真是太可愛了！ 餐點

我們當天在巴適經典麻辣鍋林口店點了滿滿一桌的餐點，不管是肉、海鮮、還是蔬菜，樣樣都有。而且他們的食材都是經過精心挑選的，一點也不馬虎！

芒果冰

你沒看錯，吃麻辣鍋居然還能享受芒果冰，我告訴你，一定要留一點胃給芒果冰啊！芒果冰端上桌時會淋上糖水和煉乳，旁邊還有珍珠可以加，冰淇淋中間還有布丁。雖然芒果單吃稍微有點酸，但搭配剉冰一起吃，味道剛剛好！

百威啤酒&金色三麥蜂蜜啤酒

799元就可以享受到百威啤酒，而1199元方案則加碼了金色三麥蜂蜜啤酒。蜂蜜啤酒可是金色三麥的招牌之一，更曾獲得「歐洲啤酒之星大賽」金牌榮譽。它的口感非常適合女生喜愛。

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

四川紅辣子湯&仲夏水果雞湯

巴適經典麻辣鍋的鴛鴦湯底有9種口味，可以任選其中2種。包括招牌御膳香辣湯、四川紅辣子湯、養生白味湯、南洋椰奶雞湯、仲夏水果雞湯、肉骨茶湯、柚子鹽湯、蔬果湯(素)和泰式冬蔭功湯。我們挑選了最受歡迎的四川紅辣子湯和仲夏水果雞湯。

四川紅辣子湯可依口味選擇重口味、小辣、中辣和大辣，湯頭紅通通的，喝起來真的有夠嗆辣的！但是涮上肉片，油脂包覆，真的很過癮！

我個人非常喜歡仲夏水果雞湯，裡頭用了數十種水果來熬煮，喝起來帶有甘甜清爽的口感。很適合搭配煮蔬菜、海鮮來享用。

招牌鴨血&豆腐

享用四川紅辣子湯怎麼可能少了鴨血和豆腐，鴨血和豆腐吸附了四川紅辣子湯，非常的入味～尤其是Q彈果凍鴨血好吃。

滷水豬肥腸/牛肚/牛筋

滷水豬肥腸、牛肚和牛筋也很適合放到四川紅辣子湯裡煮，煮過以後更夠味！我個人特別推薦滷水豬肥腸，口感軟嫩，肥而不膩。

蔬菜盤&火鍋盤

蔬菜和火鍋盤點了魚餃、蛋餃、黃金魚蛋、大陸妹、水蓮、金針菇、野生雲耳等等。食材會依季節更換，以 QR Code 內的食材為主。放在仲夏水果雞湯中煮，蔬菜吃起來很鮮甜。

牛肉盤

牛肉分成兩盤，上頭都有標示名字，分別有日本雪花和牛、SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛、紐西蘭莎朗牛、嫩煎板腱和安格斯五花牛。

我們當天享用了D方案，每人1999元+10%，才品嘗到日本鹿兒島A5和牛雪花，油花很漂亮，涮下去幾秒夾起來，口感好嫩。美國SRF極黑和牛以及澳洲M9黑毛和牛都帶有柔嫩多汁的口感。

豬肉盤

豬肉我們選擇了A級松坂豬、黑豬上肩肉和台灣豬五花。A級松坂豬入口鮮嫩帶脆，我個人很喜歡。

雞佛&新鮮蛤蜊

同行點了滿滿的雞佛，一口咬下竟然會爆汁，入口Q彈軟嫩。店家的蛤蜊都很大顆，每一顆都很新鮮，味道鮮甜。

鮮甜大白蝦

白蝦一字排開看起來好壯觀，直接當蝦子富翁啦！每隻白蝦的肉質都很紮實。

澎湖手工花枝丸&生食級干貝

巴適經典麻辣鍋推出壽星優惠，當月壽星可免費享用澎湖手工花枝丸一份，當日壽星則可品嚐生食級干貝一份。澎湖手工花枝丸非常推薦！每顆都是整塊花枝肉，口感紮實Q彈，飽滿又鮮美。而生食級干貝則是軟嫩鮮甜，令人愛不釋手。

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