有句朗朗上口的厘語「第一賣冰，第二做醫生」，意思是在從前那個醫生社經地位高的年代(現在也是)，比起行醫，刨冰利潤更為豐厚，台灣夏天炎熱，幾塊錢一碗的四果冰、雪花冰就能消消暑氣，市井小民都消費得起，就算入冬，也能改賣熱呼呼的花生湯、八寶粥，冰果室一年四季不愁生意。

隨現代業態改變，從前生意好到喊水會結凍的冰果室逐漸萎縮，市場需求沒有不見，只是窗明几淨、乾淨衛生的冰店更讓人安心，沒能跟上時代只能謝幕，萬華老牌冰果室「龍都冰果專業家」歷經三代，告別廣州街老店，在和平西路新址華麗REOPEN，走過百年卻越變越年輕。

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目次 資訊

菜單

介紹

餐點

結語

資訊

龍都冰果專業家

所在地點：龍山寺對面和平西路上

地址：台北市萬華區和平西路三段192號

營業時間：11:30–22:00 (三)公休

電話：02-2308-2227

龍都冰果專業家 粉絲團

菜單

介紹

這幾年過了西園路的和平西路三段好熱鬧，許多萬華老店群聚於此，原汁排骨湯、小南鄭記台南碗粿、蔴油木子(原蔴油李)等，加上原有的小吃陳記專業蚵仔麵線、布袋鮮之蚵，萬華美食街名副其實，「龍都冰果專業家」也在2020年開業1百週年搬遷於此，是的，創立於1920年的龍都是萬華乃至台北最老冰果室。

第三代老闆李明潭的阿公早在1百年前，就推著一台三輪車在萬華沿街叫賣，民國51年才在廣州街租下老店面，「龍都冰果專業家」不少老客人從黃口孺子吃到兩鬢班白，宛如台北百年縮影。

「龍都冰果專業家」和平西路新店面寬敞明亮、窗明几淨，卻仍維持老店面格局，老主顧都有種親切感。

有「水果王國」美名的台灣，除炎夏時節才有的西瓜、芒果，其他水果一年四季幾乎都有，舊時冰果室會將形色水果整齊排好，如台南著名的「泰成水果行」。

過往直接暴露在外的油條也多了層罩子，矗著一根根就像動人的金條。

炎炎夏日總是一位難求的「龍都冰果專業家」，入冬賣起燒燙燙福圓粥、八寶粥等甜湯仍生意興隆，尤其冬至、臘八時更是興旺。

餐點

八寶粥 70元

舊曆臘月初八稱做「臘八」，是古中國重要節日，人們會在這天吃多種不同食材熬煮的粥，稱為「臘八粥」，以祈求豐收、吉祥寓意，又因食材不同，可稱為「八寶粥」。

「龍都冰果專業家」每年「臘八」就算遇到週三公休也會特別營業，以福圓粥為粥底，福圓就是龍眼，滿滿料有花生、紅豆、花豆、湯圓、芋圓等。

「龍都冰果專業家」香甜軟糯的八寶粥，還加了點米酒，淡淡酒香好迷人！寒冬「臘八」來上一碗暖心暖胃，不禁想起那首民謠：「小孩小孩你別饞，過了臘八就是年」。

花生油條 70元

暖呼呼的花生仁湯也是寒冬最受歡迎甜湯之一，「龍都冰果專業家」當然不例外有賣，而且還能加油條。

「龍都冰果專業家」的花生仁湯好喝不死甜，撒些油條酥，鹹甜滋味難以言喻。

我是個沒那麼喜歡傳統甜湯的人，總覺得傳統調味都太甜，但「龍都冰果專業家」的花生仁湯配油條我吃得津津有味。

油條一條 20元

旁邊就是一條條炸得閃爍的黃金油條，實在禁不起誘惑單點了一條。

一口油條一口花生仁湯，真的好好吃唷～

柳丁汁 80元

比起熱甜湯，「龍都冰果專業家」現打果汁雖然新鮮，但我覺得有點太甜了。

結語

百年來面臨政局、疫情、漲租等風風雨雨，「龍都冰果專業家」開業依舊，甚至披上新衣返老還童，老店開久了，有時候不僅是生意，更像一種社會責任，繼續看顧著如逐日般追逐時代的我們，讓躁動的心，因為一碗不變的好滋味而平靜。

Jun 2023.12

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