儀式感滿滿的繽紛聖誕,是許多人一年最喜愛的節慶,我們浸淫在 瑪麗亞凱莉的聖誕神曲〈All I Want For Christmas Is You〉 與流光溢彩的派對歡聚,縮短了神聖宗教的距離感,是這世界上商業化最成功的宗教節日,與聖誕節相比, 1/6的主顯節 就顯得乏人問津,畢竟為了紀念 「東方三博士朝覲主耶穌」 的節日,還是太有濃濃宗教意味。

然而追求美食的喜悅,卻是無分宗教、人種、地緣的普世價值,在1/6主顯節這天,法國人會準備一種傳統甜點 「國王派」(galette des Rois) ,以千層酥與杏仁奶油烤製,酥脆香甜,特別的是享用時若咬倒內藏的小瓷偶,表示接下來一年都有滿滿好運!Jun這次找到台北市仁愛路上的 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 ,由20多年甜點資歷的瑟瑞爾主廚Cyrille,為我們準備這節慶限定的 「國王派」 。

目次 資訊

介紹

餐點

結語

資訊

1789 Café Pâtisserie 法式甜點 仁愛店

所在地點:永康商圈

地址:台北市中正區仁愛路二段97-1號

營業時間:11:00–19:00 (三)公休

電話:02-3322-2089

1789 Café Pâtisserie 法式甜點 官網 粉絲團

介紹

「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 主廚Cyrille來自法國,曾以甜點師身分服務於世界各大五星飯店,資歷長達數十年,最後與太太愛上台灣這個國家而落腳,並開了這間甜點店。

熟悉歷史的人對「1789」這個年份應該不陌生,奔騰而來的法國大革命不僅改變了當時社會,也讓原先只為皇室服務的御廚們自立門戶,促成法國飲食根本性顛覆,會紀念這個重大年份, 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 因此命名。

「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 由法國人Cyrille打造,不像坊間自稱正統法式餐廳採用紅白藍三色旗或巴黎鐵塔等元素,這間甜點店底蘊沉穩內斂,低調不張揚,就如組成花都巴黎的街邊風情。

櫥窗邊有好多令人垂涎的可口甜點,當然還有1/6主顯節前,期間限定的「國王派」囉!

推開門走入 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 ,甜點櫃裡琳瑯滿目、形形色色經典法式甜點就是最好妝點。

經典的法式甜點馬卡龍、閃電泡芙、磅蛋糕等,還有華麗的手工甜點與一顆顆小巧的巧克力。

有如藝術品般值得好好佇足欣賞,法式甜點就是有這樣迷人的魅力~

座席區以雍容華貴的紫與孔雀綠打造舒適放鬆,卻不禁讓人舉手投足優雅起來的用餐空間。

餐點

吃國王派是很有儀式感的,參與活動的人年紀最大的來分切,年紀最小的人則躲在桌子底下,將分切好的派依順序分個指定的人,隨機分配,所以只要有人吃到藏在派裡的瓷偶,那麼他/她就能戴起王冠,成為今日的 「一日國王/皇后」 ,也代表能獲得一整年的好運氣!

蘭姆胡桃國王派 Galette Pecan Nut and Rhum 1,080元

*12/28~2/7期間限定

美到不行的國王派,這都是早上現烤的,焦糖褐色的表皮還在閃閃發光呢!

切下去同時,都還能聽到那crispy的派皮聲呢,可見有多酥脆甜美了。

「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 國王派的酥脆奶油千層使用來自ISIGNY SAINTE MÈRE的法國奶油,內餡為胡桃杏仁奶油餡,黑糖以及法國產蘭姆酒,都是最高級、傳統的用料。

沒吃過國王派,原本還很擔心會不會太甜,畢竟法式甜點也是以甜膩聞名,想不到卻顛覆我的觀念!

這國王派一點都不甜,夾心的胡桃杏仁奶油餡帶出高雅雋永的滑順核果味,黑糖、蘭姆酒點綴微微苦韻與酒香,搭配酥脆千層,簡直讓人一口接著一口,欲罷不能,好好吃!

這種甜點要不就是太甜、要不就是奶油味太重,吃到最後會很甜膩,但 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 的國王派,在香甜、奶香、苦韻等各方味覺取得完美平衡,且層次豐富千變,瑟瑞爾主廚不愧是甜點大師!

對了,在吃美味國王派的時候,就算很好吃也不要狼吞虎嚥,一個不小心把暗藏在內的小瓷偶吞下去或咬斷牙齒,那可得不償失囉!

今天有人就非常幸運的,在吃第一塊派就咬到了那顆藏在裏頭的幸運物,法國人稱為la fève,意思是蠶豆,古羅馬時代的國王派裡面的確是以蠶豆來選擇 「一日王」 ,中世紀天主教時代才將其換為耶穌小瓷偶。

la fève都是隨機丟進去的,在諾大的派裡面只佔一小點面積,可知要吃到它也是不容易,何況還是第一塊就吃到,她就是今天的Queen!將擁有一整年份的好運,可喜可賀~

結語

記得第一次知道 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 是從法國知名Youtuber「Ku’s dream酷的夢」得知,那時就很想試試,正統法國人認證的法式甜點有多厲害,果然名不虛傳呀!無論期間 限定國王派、經典法式甜點馬卡龍、閃電泡芙或巧克力 ,都是精品級水準,若想嚐嚐坊間較少見的精緻甜品,很值得一試!

Jun 2024.01