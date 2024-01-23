儀式感滿滿的繽紛聖誕，是許多人一年最喜愛的節慶，我們浸淫在 瑪麗亞凱莉的聖誕神曲〈All I Want For Christmas Is You〉 與流光溢彩的派對歡聚，縮短了神聖宗教的距離感，是這世界上商業化最成功的宗教節日，與聖誕節相比， 1/6的主顯節 就顯得乏人問津，畢竟為了紀念 「東方三博士朝覲主耶穌」 的節日，還是太有濃濃宗教意味。

然而追求美食的喜悅，卻是無分宗教、人種、地緣的普世價值，在1/6主顯節這天，法國人會準備一種傳統甜點 「國王派」(galette des Rois) ，以千層酥與杏仁奶油烤製，酥脆香甜，特別的是享用時若咬倒內藏的小瓷偶，表示接下來一年都有滿滿好運！Jun這次找到台北市仁愛路上的 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 ，由20多年甜點資歷的瑟瑞爾主廚Cyrille，為我們準備這節慶限定的 「國王派」 。

目次 資訊

介紹

餐點

結語

資訊

1789 Café Pâtisserie 法式甜點 仁愛店

所在地點：永康商圈

地址：台北市中正區仁愛路二段97-1號

營業時間：11:00–19:00 (三)公休

電話：02-3322-2089

1789 Café Pâtisserie 法式甜點 官網 粉絲團

介紹

「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 主廚Cyrille來自法國，曾以甜點師身分服務於世界各大五星飯店，資歷長達數十年，最後與太太愛上台灣這個國家而落腳，並開了這間甜點店。

熟悉歷史的人對「1789」這個年份應該不陌生，奔騰而來的法國大革命不僅改變了當時社會，也讓原先只為皇室服務的御廚們自立門戶，促成法國飲食根本性顛覆，會紀念這個重大年份， 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 因此命名。

「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 由法國人Cyrille打造，不像坊間自稱正統法式餐廳採用紅白藍三色旗或巴黎鐵塔等元素，這間甜點店底蘊沉穩內斂，低調不張揚，就如組成花都巴黎的街邊風情。

櫥窗邊有好多令人垂涎的可口甜點，當然還有1/6主顯節前，期間限定的「國王派」囉！

推開門走入 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 ，甜點櫃裡琳瑯滿目、形形色色經典法式甜點就是最好妝點。

經典的法式甜點馬卡龍、閃電泡芙、磅蛋糕等，還有華麗的手工甜點與一顆顆小巧的巧克力。

有如藝術品般值得好好佇足欣賞，法式甜點就是有這樣迷人的魅力~

座席區以雍容華貴的紫與孔雀綠打造舒適放鬆，卻不禁讓人舉手投足優雅起來的用餐空間。

餐點

吃國王派是很有儀式感的，參與活動的人年紀最大的來分切，年紀最小的人則躲在桌子底下，將分切好的派依順序分個指定的人，隨機分配，所以只要有人吃到藏在派裡的瓷偶，那麼他/她就能戴起王冠，成為今日的 「一日國王/皇后」 ，也代表能獲得一整年的好運氣！

蘭姆胡桃國王派 Galette Pecan Nut and Rhum 1,080元

*12/28~2/7期間限定

美到不行的國王派，這都是早上現烤的，焦糖褐色的表皮還在閃閃發光呢！

切下去同時，都還能聽到那crispy的派皮聲呢，可見有多酥脆甜美了。

「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 國王派的酥脆奶油千層使用來自ISIGNY SAINTE MÈRE的法國奶油，內餡為胡桃杏仁奶油餡，黑糖以及法國產蘭姆酒，都是最高級、傳統的用料。

沒吃過國王派，原本還很擔心會不會太甜，畢竟法式甜點也是以甜膩聞名，想不到卻顛覆我的觀念！

這國王派一點都不甜，夾心的胡桃杏仁奶油餡帶出高雅雋永的滑順核果味，黑糖、蘭姆酒點綴微微苦韻與酒香，搭配酥脆千層，簡直讓人一口接著一口，欲罷不能，好好吃！

這種甜點要不就是太甜、要不就是奶油味太重，吃到最後會很甜膩，但 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 的國王派，在香甜、奶香、苦韻等各方味覺取得完美平衡，且層次豐富千變，瑟瑞爾主廚不愧是甜點大師！

對了，在吃美味國王派的時候，就算很好吃也不要狼吞虎嚥，一個不小心把暗藏在內的小瓷偶吞下去或咬斷牙齒，那可得不償失囉！

今天有人就非常幸運的，在吃第一塊派就咬到了那顆藏在裏頭的幸運物，法國人稱為la fève，意思是蠶豆，古羅馬時代的國王派裡面的確是以蠶豆來選擇 「一日王」 ，中世紀天主教時代才將其換為耶穌小瓷偶。

la fève都是隨機丟進去的，在諾大的派裡面只佔一小點面積，可知要吃到它也是不容易，何況還是第一塊就吃到，她就是今天的Queen！將擁有一整年份的好運，可喜可賀~

結語

記得第一次知道 「1789 Café Pâtisserie 法式甜點」 是從法國知名Youtuber「Ku’s dream酷的夢」得知，那時就很想試試，正統法國人認證的法式甜點有多厲害，果然名不虛傳呀！無論期間 限定國王派、經典法式甜點馬卡龍、閃電泡芙或巧克力 ，都是精品級水準，若想嚐嚐坊間較少見的精緻甜品，很值得一試！

Jun 2024.01