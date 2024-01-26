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【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店) - 來自宜蘭礁溪的網美豆花店，使用天然黃豆宜蘭泉水製作

2024-01-26 14:35:10 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：99
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：636篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：白水豆花 永康店
place台北市大安區永康街34號
作者本次評價：
4.45
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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白水豆花首圖.jpg

 

之前去了幾趟宜蘭礁溪都無緣吃到當地有名的白水豆花，這次來到台北特地繞到永康街來吃，這間店使用來自宜蘭的高品質泉水、天然非基改黃豆，麥芽糖花生豆花更是店內必吃招牌，麥芽糖的甜香與豆花完美搭配，每天吸引滿滿的遊客排隊生意超好。

 

開車前往可停附近的永康街榮譽停車場步行約兩分鐘，如果想省點錢可停稍遠的公立金華公園地下停車場。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲白水豆花位在永康街與麗水街13巷轉角，店面外觀漆成日式的暗黑色，門口總是聚集滿滿的候位人潮。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲廚房的工作空間使用透明帷幕隔開，可以清楚看到裡面的店員忙碌著。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲白水豆花菜單：有豆花、冰淇淋、花生糖三種品項，也有提供桶裝與盒裝豆花外帶。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲點完餐付完錢後會領取一個叫號器，等候震動入內用餐。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲因店內座位不多，店家有提供戶外站立座位，周圍被植物圍繞拍起來也很好看。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲店內用餐空間不大，有兩排吧檯座位區，整體氣氛營造得不錯，很有熱帶的南國氣息。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲靠窗的吧檯座位區可欣賞窗外綠油油的植物，採光也很棒！

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲桌上提供免費黑糖水，還有貼心標語教你怎麼好好吃這碗厲害的豆花！

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

麥芽糖花生仙草豆花 85元：豆花的擺盤很漂亮，豆花與配料仙草剛好各聚一方，香菜有畫龍點睛之妙，但大部份的人都把它挑掉XD。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

麥芽糖花生粉圓豆花 85元：第一口可先品嘗豆花，感受豆花單純的綿密與黃豆香氣，第二口可和黑糖糖水一起吃，讓黑糖的香慢慢在嘴中蔓延，第三口再配著麥芽糖與Q嫩的粉圓一起吃，麥芽糖的甜香與豆花完美融合，口感很有層次。

 

【台北食記】白水豆花(台北永康旗艦店)

▲去礁溪一定會吃到的花生捲冰淇淋，老闆用此發想將麥芽糖加進豆花中，兩者意外的非常搭，真的很好吃。

 

 

 

雞蛋糕短評：粉圓豆花是店內招牌，可以吃到花生粉沙沙的口感，黑糖的甜味很香不會死甜，店內用餐氛圍不錯，戶外有站立座位區。

用餐環境★★★★☆
餐點★★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★


白水豆花台北永康旗艦店美食資訊：

地址：台北市大安區永康街34號
電話：無
官網：白水豆花台北永康旗艦店
營業時間：13:00–21:00(周四公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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