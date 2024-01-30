台北東區有間眷村菜餐廳從剛開幕就造成話題，不只是政商名流、藝人明星的愛店，這兩年還連續獲得米其林餐盤推薦的殊榮，實力相當堅強。這間眷村料理餐廳就是鼎鼎大名的『南村私廚小酒棧』認識南村也有7年的時間，這中間看到他們不斷的突破自己，從一個30人的店面不斷擴大，現在已經將隔壁兩間店面都合併起來，這篇要跟大家分享的不只是美食，也要跟大家介紹一下擴大營業後的『南村』到底多有魅力，可以吸引這麼多的饕客慕名而來，相信不久的將來摘星是指日可待。

南村私廚小酒棧～店家位置交通方式如何去？

『南村』的位置在忠孝東路四段216巷的巷弄中，看到地標東區粉圓對面的巷弄走進去就可以看到，建議可以搭乘捷運到忠孝敦化站，從3號出口步行約5-8分鐘就可以抵達。

南村私廚小酒棧～Google評論

Google上的評論分數很不錯，破千則評論有4.3顆星，評論裡大多是喜歡餐廳的氛圍還有餐點的美味，還有服務態度很好之類的肯定，有來過南村用餐的朋友應該都會很喜歡這裡熱鬧的氣氛。

南村私廚小酒棧～室內空間介紹

一段時間沒有來南村用餐，這次趁著擴大營業好好回味一下他們家的好味道。說真的超喜歡他們店面打通後的樣子，座位舒適度更高再結合三個大包廂各有亮點，最大的聯勤大包廂甚至可以容納到24人之多，裡面還提供試聽影音設備，真的是會議或聚會的好所在。

全新的南村空間變得相當寬敞，一進門就先看到這設計感十足的走道，左手邊就是南村開放式的用餐空間，右手邊就是獨立包廂的位置。

自強包廂

可以容納 10-12席，每位低消2500起，南村面對大馬路的門面，復古紅磚牆設計，視覺效果滿點。

陸光包廂

這個包廂可以容納10席，每位低消2500起。同樣提供視聽音響設備，專業會議設備。

聯勤大包廂

這個是南村最大包廂，可以容納18-24席，每位低消2800起。

裡面提供視聽音響投影設備，適合專業會議和氣派大場面聚餐。來這可以開心唱歌也完全沒有問題，之前南村也辦過超嗨的那卡西派對，想要熱鬧慶祝來這就對了。

大南村包場

如果有包場需求南村也完全沒問題，每位低消是1600元起。

滷味拼盤+滷鮑魚 脆皮雞

南村私廚小酒棧～菜單Menu

我們這天的友人聚會是品嚐他們家的晚間桌菜『極品眷村宴2500+10%』，另外也有1600-2000的10人桌菜可以選擇。

除了桌菜外他們的單點選項也不少，像是他們很有名的南村獅子頭砂鍋跟河南蒸麵都是人氣必點，其他我也很愛清蒸臭豆腐跟毛澤東紅燒肉，滿滿亮點絕對不會失望。

順帶一提再過不久農曆新年就要來了，南村今年從除夕到初五都有營業，上面這個是春節的新年菜單，座位有限記得一定要提前電話預約。

南村私廚小酒棧～極品眷村宴菜色介紹

開胃小品（油悶苦瓜、四季烤麩、醋溜土豆絲、泡椒川耳、酸豆炒肉末、兩款自製香腸）

這桌菜的開胃小菜也太澎湃，一次上桌就有7個品項，光是第一道的小菜們吃完竟然就有飽足感了（笑），裡面的烤麩還有酸豆炒肉末都是我愛的老味道。

南村的自製香腸表現很不錯，有九層塔跟當歸、香菜三種選擇，表現也都很亮眼。如果喜歡他們也不定期會開團預購，在家自己料理簡單又方便。

花園春捲

這道也是開胃小菜之一，是相當清爽的一道料理。

外皮是帶有彈性的越南春捲皮，裡面內餡是多種蔬菜包在一起，清爽又彈牙的口感降低了嘴裡的重口味，準備迎接接下來的料理再適合不過。

滷味拼盤+滷鮑魚

來到南村滷味拼盤也是值得期待，滷汁鹹香有層次不管滷什麼都很美味。這次的『極品眷村宴』再把滷味拼盤提升了一個檔次，裡面還加了滷鮑魚更添貴氣。

除了滷鮑魚外，裡面還有豆乾、海帶、素雞、滷蛋、毛肚、豬肚、牛腱，尤其是滷牛腱那滋味就像是以前外婆滷的那種老味道，越吃越想念。

脆皮雞

這道料理還是頭一次在南村吃到，表皮金黃油亮的脆皮雞剛端上桌就成功吸引了全桌人的目光。

脆皮雞要做的好吃，那雞皮絕對是重點，首先金黃色的顏色就給過，再來是酥脆的程度就像是餅乾一樣脆口，完美。

接下來是雞肉，不論是哪個部位都保持軟嫩多汁的口感，簡單沾點椒鹽提味就是最美味的吃法。

毛澤東紅燒掛包

來到『南村』沒吃到這道可以等於沒有來過。

肥滋滋的紅燒肉看起來很有殺傷力但其實是肥而不膩，紅燒滷汁醬香氣十足每一口都是鹹香夠味，這道料理建議可以先吃原味，品嚐紅燒肉入口即化的油脂表現，瘦肉部分完全不乾柴，軟嫩好咬。

然後第二吃才是用這夾南村掛包包著一起吃。有這Logo的才是南村正宗。

看這紅燒肉的厚度就知道這一口下去有多過癮。

有了掛包加持口感更有彈性，也綜合了醬香的鹹度，又是另外一個境界的表現。大人小孩都會喜歡的人氣料理。

金莎裹大蝦

這道也算是南村的元老級菜色，表現始終如一相當亮眼，只要一送上桌視覺與味覺效果兼具。

這道金沙裹大蝦選用的是品質等級很高的大草蝦，背上的沙線也處理得很到位，蝦的新鮮度很高搭配鹹香的金沙鹹蛋黃魅力無法擋，蝦肉彈牙又有甜度，這一尾真的可以吃得很過癮，好吃到需要允指的地步了。

重慶烤魚

麥仔我是無辣不歡，對於辣的接受度很高。這天的幾道香辣料理我都超滿意。這道重慶烤魚也是表現地道，從爐具開始就很吸睛。

上面的乾辣椒與紅油看起來挺有威脅性，越煮越過癮。但真的推薦給喜歡吃辣的朋友一定要連魚帶湯一起品嚐爽度真的很高。

魚肉選用的是大尾的石斑魚，先炸後煮讓湯汁更能夠扒附在魚肉上，真的是太迷人。湯底還有不少配料，同樣都是煮到非常入味，這個又可以讓我多嗑幾碗白飯。

家鄉炒米粉

接下來進入主食的階段，這天沒有吃到河南蒸麵有點小可惜下次再訪，但他們的炒米粉也是傳統老味道相當好吃。

隨著陣陣煙飄散，油蔥香氣也越來越逼人，就算前面吃再飽也還是要吃上一大碗。

同樣也是大人小孩都會很愛的傳統主食。

川味水煮牛

又是一道紅通通的招牌料理，我超愛這道因為這跟我去重慶吃到的味道幾乎一模一樣，重油重辣，雖然被乾辣椒遮住見不到牛肉的樣子，但這才是最到位的畫面。

牛肉片本身的嫩度就很高，結合了紅油跟高湯的加持更加順口，旁邊的高麗菜吸收了滿滿的湯汁精華，又是一道賊好吃的經典菜色。

乾鍋綜合

大魚大肉都吃完，接下來中場休息一下來點蔬菜潤潤嘴裡的味道，這個乾鍋吃起來辣度不高香氣倒是很足。

干貝火腿雞湯

這鍋雞湯是這晚桌菜的最高潮，超大砂鍋端上桌全場瞬間都安靜起來，期待的就是那開蓋的瞬間。

金黃色的湯汁覆蓋了整顆大白菜，底下還有驚喜。

撥開白菜才能看到這整隻雞的真面目，但一般來說雞湯的精髓就是在湯頭，雞肉我就比較沒那麼期待，但我膚淺了這天的雞肉也神好吃，不管是雞胸還是雞腿全都軟嫩的不行，唯一美中不足的就是自己胃容量有限，只喝了一碗就結束。

黏口的金黃湯頭實在很補，在這冷颼颼的冬天裡來上一碗絕對是暖心又暖胃。裡面的干貝跟金華火腿讓湯頭口味更加有層次，這沒熬上個數小時是不會有這樣程度的美味。

焦糖烤布蕾

最後的最後就用這手作烤布蕾結束這回合。久違的南村聚餐依舊亮點十足，不論在菜色還是環境都是不斷地精進，相信來過南村用餐的客人都相當有感，如果你也在找適合多人聚餐的餐廳或是你是喜好品美食的老饕，『南村私廚小酒棧』絕對會是你收到口袋的優秀名單，推薦給大家囉。

南村私廚小酒棧～店家資訊

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