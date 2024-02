給個讚

這篇介紹礁溪美食12間老饕必吃清單!礁溪美食50間包括礁溪咖啡廳、銅板小吃、吃到飽餐廳、海鮮餐廳、無菜單料理、甜點冰品,再搭配礁溪景點,就是好吃好玩的礁溪一日遊行程啦!

宜蘭熱門 : 最新10景點 、 宜蘭二日遊

宜蘭住宿: 精選住宿 親子住宿、溫泉住宿

宜蘭遊懶人包 宜蘭市景點宜蘭市美食 羅東景點羅東美食 頭城景點頭城美食 礁溪景點礁溪美食 員山景點員山美食 冬山景點冬山美食 五結景點五結美食 壯圍景點壯圍美食 三星景點三星美食 蘇澳景點蘇澳美食 宜蘭親子景點 宜蘭幾米 宜蘭二日遊 宜蘭免門票景點 宜蘭室內景點宜蘭親子餐廳 礁溪溫泉宜蘭免費觀光工廠 宜蘭玩水景點宜蘭落羽松

礁溪美食TOP 12

礁溪美食餐廳推薦

岩彩海鮮餐廳|礁溪寒沐酒店餐廳

位於宜蘭礁溪寒沐行館2樓,將來自大溪、南方澳漁港的現流海鮮,以及頂級進口海鮮,透過多元的料理方式呈現食材原始美味。餐廳本身就是令人放鬆及靜謐高雅的用餐空間,而且餐廳位於二樓,從窗戶旁往下看,好像在樹梢上用餐,在一片綠意環繞下,用餐的氣氛特別好。有單點桌菜、定食套餐點餐方式

地點:宜蘭縣礁溪鄉健康路2號2F

營業時間:11:30~14:00、17:30~21:30

電話:03-905-5726

長榮鳳凰酒店煙波亭|吃到飽餐廳

礁溪長榮鳳凰酒店推出煙波亭蘭陽輕食下午茶,每人500元將在地特色美食一次get!讓您一次吃個夠,從海鮮、各式鹹食、甜食通通有。包含蘭陽經典小吃肉羹、一串心、花生捲冰淇淋、糕渣、ト肉、紅心芭樂泡芙等,還有主廚嚴選食材再發想出來的創意輕食。有傳統、有創新,還有星巴克咖啡無限暢飲,視覺味覺雙重享受,絕對滿足

海景全日餐廳|頭城礁溪吃到飽餐廳

蘭陽烏石港海景酒店餐廳臨近大溪漁港及烏石港,所以海鮮新鮮程度絕對沒說。除了新鮮漁獲還有宜蘭在地鄉土食材,加上多國各式美食,多元又精采。還有美味紅白酒、啤酒、溫清酒 無限暢飲,加上浪漫無敵海景相佐,真的超值啦!飯店離頭城老街也很近,也能安排頭城一日遊行程,好吃好玩超方便!!

MU TABLE自助餐廳|礁溪吃到飽餐廳

多樣的菜色外,特別的是把台北的寒舍艾美酒店及喜來登SUKHOTHAI的經典菜色也融入其中,真的令人驚豔。六大美食區還有含小朋友專屬的餐區,超級貼心的。甜點更是一級棒,真的令人難忘啊

文章介紹:MU TABLE自助餐廳

地址: 宜蘭縣礁溪鄉健康路1號2樓

電話: 03 905 5716

時間:午餐 11:30 AM-02:00 PM 、晚餐 05:30 AM-10:00 PM



桂冠自助餐廳|礁溪吃到飽餐廳

將宜蘭在地鮮味食材幻化為中、西、日等多國美食自助料理,為讓美食更具多元化,定時推出主題特色餐點,還會多許多道精采的義國料理,讓餐飲變的更享受、更豐富。

雲天自助餐廳|礁溪吃到飽餐廳

30道人氣美食滿足吃到飽。百道美味吃到飽、食材更要嚴選,如冷食區「鮮甜招牌活力蝦」甜味高、鮮味足內行必吃,熱食區「干邑丹麥豬里肌」選用養豬王國的丹麥豬,現煎里肌肉,肉汁飽滿、外皮酥脆為主廚推薦菜,鐵板區現煎美國肋眼、羔羊排、極黑豬、鮭魚…讓人大飽口福。

水鹿咖啡|礁溪親子餐廳

用餐兩小時、戶外遊戲區無限時。戶外遊戲區有:電動車、兒童鐵軌火車,遊樂設施如溜滑梯、盪鞦韆、玩沙區,可愛動物區(近距離餵食水鹿、浣熊、迷你馬、山羊…等)根本一座小型動物園,還有巨大扭蛋機,餐點還不錯,宜蘭屹立不搖的親子餐廳啊!

里海咖啡|日式定食餐廳

里海咖啡一直是礁溪熱門的餐廳之一,店裏主打的日式鮮魚定食料理一直非常受歡迎,現在搬新家有了全新的空間,更舒適的用餐感受,用餐的品質更提升,難怪生意搶搶滾,沒預約還真的吃不到哦!還有香港叮叮車雙層巴士,超好拍, 免費停車場超方便,環境寬敞舒,適合家庭團體聚餐

阿國海鮮|壯圍海鮮餐廳

預約制海鮮餐廳,隱身在巷弄之中的餐廳,很多明星都來吃過。不管是熱炒或是海鮮份量充足,口味偏重,甜點是(炭火)黑糖桂圓粉圓,免費吃到飽!餐廳約10桌常滿座,地方不大但生意很好,魚蝦蟹小捲等海鮮超新鮮很好吃,一人約400~500元,要來之前記得打電話來預約!

初食軒 廣式一品鴨|礁溪福朋喜來登酒店餐廳

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店廣式一品鴨,一鴨五吃,榮獲由經濟部商業司主辦之「2020經典臺菜餐廳」,宜蘭十大飯店好食! 更是各大媒體爭相報導的美食,當然一定要來品嚐美味的啊,所以這次家族聚餐的地點就選在這裏,我們點了十人合菜,一品鴨果然名不虛傳!

文章介紹:初食軒 廣式一品鴨

地址: 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

電話:03-988-2828

營業時間:午餐 :11:30~14:00 晚餐 17:30~19:00/19:30-2100

古早味甕窯雞|礁溪餐廳

礁溪甕窯雞應該是這一帶消費者心中的第一品牌,幾乎所有的美食節目都來採訪過它們了,擁有30年獨家秘方所調配,不使用任何一味中藥材,老少婦孺均能享用。甕窯雞鮮嫩多汁還是相當美味啊!

文章介紹:宜蘭礁溪-古早味甕窯雞

地址: 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段7號

電話: 0918 717 288

營業時間: 08:00–00:00

碗公餐廳|礁溪無菜單料理

礁溪豪華農舍一定會有的小庭園。看到擺盤闊氣及豪邁的菜色,算桌數訂餐。用大碗公成菜的氣勢,適合團體聚餐。一桌5000元另外一成服務費。其實食物本身量不是特別大,約連8-9道菜吃下來也很飽,店內環境舒適,海鮮新鮮

帝煲瓦罐煨湯館|礁溪無菜單料理

坐上金碧輝煌的龍椅當皇帝和娘娘。味覺、視覺、聽覺上三重享受,烤羊排點火在烤盤上滋滋作響!炭火慢煨十二小時精華養生雞湯,煲湯湯頭很好,豪華海鮮生魚片拼盤,菜色豐富!700、900、1200/人,加餐費10%服務費,現場現金沒有刷卡

上乘三家涮涮鍋|礁溪火鍋餐廳

宜蘭是頗為出名的連鎖涮涮鍋店,食材新鮮、價格不貴、店內的裝潢氣氛也不錯,如果想吃涮涮鍋,大概都會選擇來此

文章介紹:乘三家-宜蘭礁溪店

電話:03.9888-519

地址:宜蘭縣礁溪鄉中山路二段171-1號

超品起司烘焙工坊|宜蘭礁溪餐廳

城堡外觀觀光工廠不但免門票、還有免費停車場,餐廳可品嚐美味起司料理,燈光美氣氛佳,DIY手作$250元起,好吃又好玩,做完餅干跟冰糕後再到餐廳吃飯,CP值很高,伴手禮中心販賣許多美味伴手禮。

➤超品起司烘焙工坊DIY搶先買:|

文章介紹:超品起司烘焙工坊

地址:宜蘭市大坡路二段255號

電話: 03 928 7098

營業時間:9:00~18:00

艾德堡德國城堡民宿|礁溪餐廳

品嚐德國人料理的正宗德國豬腳套餐。德國豬腳經過三小時水煮的,再進烤箱烘烤而成的,外皮一樣香酥,裏面卻異常鬆軟,到現在還會想起豬腳搭配酸菜的美味啊!來這裡除了體驗最道地的德國住宿,也可以品嘗德國主廚手工美食!客制化的共享套餐,所以點餐上菜後,再大家一起分享,就是很像國外的那種吃法!!!

Tinto阿根廷餐廳|礁溪餐廳





獨立式農舍,烤肉大拼盤、阿根廷醬料很特別。採預約制。每人600元、800元、1200元,只收現金。1天前預約, 訂餐人數最少4人。

文章介紹:Tinto阿根廷餐廳

地址:宜蘭縣礁溪鄉踏踏五路170巷35弄9號

電話:0939 031 224

魚季 Sashimi&丼食|礁溪日式餐廳

由日本人開的日本料理店,這一帶都是由一些老房子改建所組成的頭城文創園區,老建築還滿有意思的!使用的海鮮,都是老闆每天清晨採買,剛從龜山島海域捕撈起的新鮮魚貨,將新鮮漁貨變成美味的日式料理。

樂屋日本料理|礁溪餐廳

老店,人多時用餐環境擁擠,沒有精緻擺盤,屬台式的平價日式料理店。招牌卷必點,豪氣的生魚片握壽司,鮭魚生魚片也不錯,綜合壽司孩子也很愛,味增湯免費喝到飽!

文章介紹:樂屋日本料理

地址:宜蘭縣頭城鎮西一巷15號

電話:03-9777525

營業時間:11 : 00-14: 00 / 17 : 00-20 :00 周三公休

東方紅鐵板燒創意料理

套餐價格:1600/1900/2200/2500/3000元。從前菜到甜點飲料,CP值及美味程度都不錯,還有海鮮套餐可選擇。

文章介紹:東方紅鐵板燒創意料理

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉健康路36號

電話 : 03-9872699

營業時間 : 11:30–14:00, 17:30–20:30

永興小館|礁溪合菜餐廳

礁溪30年老店,適合聚餐的台菜小館,宮保魷魚、薑絲大腸、松子雞絲小黃瓜丁、韮黃蝦仁、豆瓣魚…好吃推薦

礁溪咖啡廳下午茶推薦

萬記商行

礁溪熱門甜點美食打卡點,也是不折不扣網美級的咖啡廳!! 老闆有多年的烘焙經驗,食材真材實料下手亳不手軟的。店家周圍四面採光,空間明亮舒適,環境棒氣氛佳,非常推薦的宜蘭早午餐下午茶店,甜食、鹹點、飲料都很到位,也是寵物友善餐廳。鄰近國道五號礁溪交流道

文章介紹:萬記商行

地址:宜蘭縣礁溪鄉興農路266之3號

營業時間:

四、五、一 :10:30-16:00

六:13:00-17:00

日:10:30-17:00 詳見 FB

四、五、一 :10:30-16:00 六:13:00-17:00 日:10:30-17:00 詳見 電話:0912 294 676

蒔花咖啡

隱身鄉間小路上,由頭城知名咖啡館黑宅團隊打造的礁溪咖啡廳,每人低消500元,下午茶有限時間,整體價位偏高,有停車場。不論是整體建築、挑高空間、窗外風景和小水池造景都令人舒心。餐廳內玻璃窗讓光線自然灑落,窗外稻田與山景猶如另一個美麗世界,從開幕至今一直到現在熱潮不退!

文章介紹:蒔花咖啡

地址:宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號

營業時間:10:00–18:00 每週三公休

電話: 03-988 7228

奶油麵包礁溪旗艦店

除了是歐式風情的麵包店外,同時也是氣氛很棒的餐廳哦! 同時它的地點很棒,就位於礁溪轉運站旁,附近也有很大的停車場!! 除了來此買買麵包,也很適合大塊朵頤,甚至約會聊天的好地點呢!

文章介紹:奶油麵包礁溪旗艦店

地址:宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段35號

電話: 03 987 0020

營業時間:週五~週二 11:00-22:00

週三咖啡日 11:00-18:00週四公休

狐狸小姐

是家超吸睛的宜蘭網美咖啡廳。是兔子迷宮、礁溪浴場之後的又一力作。迷幻夜光森林B612、七彩夢幻樓梯好好拍、瀑布球池好好玩。餐點有水準哦,喜歡肉桂捲、星空飲料超有梗!!

圖文介紹:狐狸小姐

地址:宜蘭縣礁溪路三段36號

電話:03 928 6773

時間:10:00-19:00

文鳥公寓咖啡





裏面的佈置很簡單!! 簡單的桌椅、簡單的燈,整個空間的氣氛還滿好的,令人放鬆的音樂。美味的肉桂捲 ,香醇好喝的卡布奇諾,還有有可愛的文鳥跟阿蘇兒陪伴。

地址: 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段185號

電話:03 988 8551

營業時間 : 12:30~20:00 周四公休

文章介紹:文鳥公寓咖啡

瑪德琳咖啡館



老店原先在礁溪開了十年,才搬到現在的位置已經兩年了。歐式用餐環境、兩樓層裝潢擺設都非常用心,古董老件迴旋梯很吸睛,挑高天花板與牆面用窗設計,讓室內明亮寬敞,坐在店內用餐舒適放鬆。,餐點用料實在非常好吃,溫泉鄉間手工甜點好滋味、戚風蛋糕最有名



地址:宜蘭縣礁溪鄉茅埔路17號

電話: 03 987 3173

03 987 3173 營業時間:11:30–18:30 周三四公休

文章介紹:瑪德琳

食聚咖啡

店家近礁溪鄉食尚玩家推薦,猶如日本HARBS甜點店的水果千層,最好先預訂的水果千層~水果的甜味並沒有因為奶油失色,再加上千層蛋糕的餅皮,水果千層口感非常輕柔,尤其是奶油真的會一吃難忘!還有三明治、早午餐等鹹食。

礁溪美食小吃推薦

玉仁八寶冬粉-礁溪旗艦店

八寶冬粉經典好吃料多豐富,宜蘭百大美食之一。玉仁八寶冬粉的老店在礁溪中山路二段,2020年開了家新店-礁溪旗艦店,一樣的美味,但環境大不同,空間感、舒適度都很不錯,以後再也不用人擠人了。

宜蘭玉里臭豆腐礁溪旗艦店

宜蘭玉里臭豆腐礁溪旗艦店才一開幕不久,馬上排起長長的人龍了!! 玉里臭豆腐可說已經聞名全台了,本店及花蓮分店生意都是強強滾,真的是臭豆腐界的傳奇啊,果然名不虛傳,好吃又唰嘴

文章介紹:宜蘭玉里臭豆腐礁溪旗艦店

地址:宜蘭縣礁溪路三段56號

電話:0928 858 976

營業時間:11:00–19:00

樂山拉麵





樂山拉麵,一邊吃麵,一邊泡腳,悠哉悠哉的模樣,滿愜意的呦!

文章介紹:樂山溫泉拉麵礁溪

地址:宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段108巷1號

電話:03 988 8637

樂 山溫泉拉麵 礁溪二店

地址:262宜蘭縣礁溪鄉公園路20號

電話:03 988 7225

九條牛牛肉麵礁溪總店

九條牛牛肉麵 湯頭濃郁可口,麵條多樣選擇,滷菜也很不錯,宜蘭好吃牛肉麵推薦。點了招牌牛肉麵一試,果然名不虛傳,湯鮮麵好,加上滷菜也很不錯。

地址:宜蘭縣礁溪鄉德陽路32號

營業時間:早上11:00~下午14:30/16:30~20:30 假日11:00~下午20:30

電話:03-9888135

鬼匠拉麵礁溪店

宜蘭連鎖平價拉麵店,美食CP值頗高,豚骨拉麵溫順可口

家宏牛肉麵

在頭城已經開店數十年的在地老店,店家的小吃不少,店裏的招牌牛肉麵是用帶骨牛小排來做的,這點非常特別,全台少見,夏季的頭城沖浪客很多,這裏也是很多人用餐的首選哦

文章介紹:家宏牛肉麵

地址:宜蘭縣頭城鎮青雲路三段26號

營業時間:10:30-19:30

電話: 03 9776745

哥爸妻夫牛排館|礁溪排餐餐廳

在地飄香30年的牛排館,雙醬(原粒黑胡椒)牛排口味獨特,竟然還有炒飯可以選擇,青椒炒飯美味可口,近龍潭湖地點便利,平民美食CP值高。

文章介紹:哥爸妻夫牛排館

地址:宜蘭縣礁溪鄉三皇路24巷2號

營業時間:週一至週六 11:00-18:20

電話:03 928 4106

林北烤好串燒居酒屋|礁溪燒烤餐廳

礁溪泡完湯後的好享受,溫泉鄉,感覺上泡完溫泉後,喝個小酒,吃點東西,來這種日式居酒屋最對味了

文章介紹:林北烤好串燒居酒屋

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路48號

電話:0913-051491

營業時間 : 17:00~03:00

龍潭包子店|礁溪必買伴手禮小吃

宜蘭近礁溪一帶的人氣包子店 ,凌晨5點開賣就有人排隊等著買包子。包子及饅頭口味很多,葷素都有,招牌是肉包、梅干扣肉包及香菇起司包!如果是買冷凍包子還有透明塑膠袋包裝,非常方便。近年來透過宅配的方式,生意搶搶滾,停車也算方便,喜歡包子的朋友,有到宜蘭來這不會後悔

礁溪包子饅頭專賣店

礁溪包子位在礁溪舊街的路上,同時是往頭城的必經路徑之一。加上這裏有平交道,所以火車一來,就會有車子排成長長的車龍,所以地點非常顯眼。很多遊客是看見人家排隊,也跟著排就對

文章介紹:礁溪包子

地址:宜蘭縣礁溪鄉中山路一段218號

電話:03 988 2410

營業時間:週一-週日13:00–17:00

星寶蔥達人

一家以三星蔥派、三星蔥油餅為主的店家,礁溪吃蔥油餅是來礁溪溫泉、礁溪平價湯屋泡湯後必吃的點心。遊客大多衝柯氏蔥油餅,我們推薦星寶蚊香造型的蔥派,比一般的蔥油更能吃的到滿滿的汁多甜美的三星蔥,店家在三星鄉也有星寶蔥體驗農場,自家農田供應的三星蔥經典好吃啊!

地址:宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段7號

營業時間:9:00-20:30

電話:(03)988-6808

礁溪柯氏蔥油餅

餅皮炸的又酥又脆,咬下去還有麵包的口感,卡茲卡茲的喔。加了蛋的蔥油餅又多了一層軟綿綿的蛋味,一口咬下有多層次的口感呢

八寶冬粉 老店

八寶冬粉 老店標榜正宗基隆廟口的八寶冬粉,開了十幾年的老店了,它裏面的料有肉羹、蝦仁羹、魚丸、花枝、金針、香菇、木耳等,很豐富的內容,而且特別的是上面撒的是韭菜末,而不是一般常見的蔥花~~真特別。

礁溪鐘氏肉羹

許多礁溪人從小吃到大的老店,前陣子還名列宜蘭好羹的最佳肉羹獎其中的一員哦,店裏主要以肉羹、魷魚羹搭配飯、麵之類的為主,豐富多樣的小吃也很受老饕的喜愛!

小周牛肉麵

它是間老店,泡湯後暖胃的好選擇!我有記憶時,老爸泡完溫泉就會帶全家來吃這裡兒水餃。上頭的豬肉水餃不用介紹囉,是我的最愛。

文章介紹:小周牛肉麵

地址:宜蘭縣礁溪鄉中山路二段164號(礁溪德陽路口)

營業時間:11:00-20:30 週三公休日

電話 : 039887552

義眾魚羹之家

創立於1946年,第一代以人力挑著擔子沿礁溪市區叫賣米粉羹,逐漸打響知名度後,就在協天廟前租店面固定下來。而後生意便蒸蒸日上,自行購買店面搬至現址也有30多年。

文章介紹:義眾魚羹之家

地址:262宜蘭縣礁溪鄉中山路1段43號

營業時間: 平日 07:00-17:00, 假日 07:00-17:00

電話:03-9881060

礁溪冰品甜點推薦

白水豆花 宜蘭礁溪創始店

只賣簡單的豆花+麥芽糖花生粉+其他佐料,有人說很像花生捲冰淇淋的感覺,每次經過都是人大排長龍!對面有收費停車場, 裝潢和店員裝扮很有日式風。

小食粑|文青紅龜粿

時尚的文青小店賣的是你我熟知的紅龜粿,店家將傳統老點心注入新生命,變成時尚又可愛的掌中粿,純手工製作,食材皆使用低糖、少油配方,造型小巧可愛但卻美味可口,可以現吃也可以當伴手禮

小涼圓|頭城八寶冰現打果汁

頭城人從小吃到大的傳統冰店。招牌八寶冰,入口即化的細緻清冰加上煮的綿密Q彈的配料,一口接一口不停歇,懷舊剉冰夏日限定!

聯發芋冰老店|頭城叭噗老店

古早味口味的冰淇淋ㄅㄚˇㄅㄨ。口味種類有:芋頭、花生、草莓、桂圓、土芭樂、鳳梨、紅龍果、大花豆、鮮奶、金棗、巧克力、洛神、黑芝麻!超推薦土芭樂、花生、芋頭、草莓、桂圓、紅龍果,味道香濃非常,料好實在!也可以做成花生捲冰淇淋

文章介紹:聯發芋冰老店

地址 : 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段190號

電話 : 03- 977 1356

營業時間 : 10:00–21:00

阿宗芋冰城|頭城叭噗老店

一碗50元,任選三種口味。口味選擇多,口感綿密,好吃實在。60年純手工叭噗,真材實料原汁原味。可以吃到芋頭跟花生的顆粒,很美味喔!

文章介紹:阿宗芋冰城

地址:宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

電話:03 977 1362

營業時間:周一~周日0900~2100

邦比諾義式冰淇淋|礁溪可愛冰淇淋店

礁溪老街上的BAMBINO義大利冰淇淋,採進口原料加上在地新鮮水果製成,冰涼香甜口感非常好。特別是BAMBINO在義大利文中就是小孩子的意思,不但店內佈置的頗有童趣,吃上一口美味冰淇淋,也像重回童年一樣,找回最純真的快樂!

礁溪景點推薦

▼礁溪一日遊礁溪景點旅遊爬山玩水免費景點

礁溪溫泉湯屋住宿推薦

推薦大家礁溪溫泉泡湯 、住宿心得分享

礁溪寒沐酒店★礁溪飯店住宿推薦

獨特的酒店及行館二棟不同的建築,一棟是相對較適合親子、家庭或是一般旅客的酒店,另一棟是提供想有高品質度假環境、保有隱私的「行館」提供旅客不同的服務與享受!! 寒沐酒店的公共設施除了溫泉旅店少不了的SPA、泡湯池,連游泳池也是溫泉哦。加上樂未央的兒童遊戲室,真的讓我們一家大小,住的舒服,玩的開心啊

長榮鳳凰酒店 ★礁溪飯店住宿推薦

礁溪長榮鳳凰酒店是礁溪首屈一指的溫泉酒店,雖然已是指標型的酒店了,但他們的活動還是一直推陳出新,像是這次前來,還多了大富翁的活動,真的超精采的,要玩還得排隊呢,大人小孩都玩的很開心。入住房的隔天,我們也參加了採蕃茄的活動,有機小蕃茄,新鮮現採又好吃,住的滿意、吃的高興、玩的開心、好棒的二天一夜啊

☛詳細介紹





|附早餐|室外泳池|溫泉池|多功能娛樂室|KTV|健身房|停車場|餐廳|DIY|戶外活動|

山泉飯店 ★礁溪飯店住宿推薦





山泉飯店位於礁溪火車站旁,步行約8分鐘可達飯店,預約可免費接送。房房有溫泉、落地窗景,住宿可不限次使用露天溫泉SPA按摩池、日式男女裸湯,腳踏車免費租借。能享有礁溪名湯、探訪礁溪美食、夜宿舒適的飯店、欣賞美好的蘭陽景色。整體來說山泉飯店算是礁溪住宿不錯的選擇喔!!

☛詳細介紹





|附早餐|室外泳池|室內裸湯|露天SPA|溫泉魚|景觀台下午茶|停車場|餐廳|



山泉飯店 Sun Spring Resort 地址:宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段36號 電話:03-988-7979 FB|Google Map |

川湯春天旗艦店 ★礁溪飯店住宿推薦





全新的「礁溪川湯旗艦店」,很大膽地騰出一整層做為親子房,在礁溪算是非常大膽且先進的做法。「卡茲童樂園」,讓 5-8 歲的小朋友能有個安全玩耍的空間。你可以注意到,川湯用了很多投影互動技術,無論是在親子樓層或是卡茲童樂園裡面都是。讓宜蘭地區的親子飯店,又多了一個非常棒的選擇。另外,千萬別忘了泳衣與泳帽,因為 SPA 池真的很不錯。七彩琉璃溫泉、蒸氣室、桑拿室、還有兒童戲水區,品質都出乎意料地好。

☛詳細介紹

|附早餐|親子樓層|兒童遊戲室-電動車-積木房|戶外SPA溫泉|兒童戲水池|餐廳|停車場|



川湯春天溫泉酒店旗艦館 Chungtang Spring Flagship Hotel

地址:宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號 電話:03 9889 666 FB|Google Map |

山形閣 ★礁溪飯店住宿推薦

山形閣飯店頂樓有兒童遊戲室,二樓也有高級品味的礁溪温泉男女大眾池,今年還增加全新超嗨SWITCH 電玩遊戲間,四人家庭房不只高貴沈穩,而且還有私人的景觀泡湯池,不管是全家人、三代同堂的住宿最佳選擇,親子悠閒度假也適合!!

☛詳細介紹

|附早餐|DIY|室內溫泉|電玩遊戲室|餐廳|健身房|停車場|



山形閣 Yamagata Kaku Hotel & Spa

地址:宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號 電話:03-987 232 FB|Google Map |官網

慢半拍民宿 ★礁溪民宿住宿推薦

慢半拍是一家位於礁溪的精緻型民宿,這家民宿給人的印象就是溫馨又精緻,以鄉村風為主題串聯不同風格主題的房間! 特別是一樓的廚房空間,充滿鄉村手作風格,一進門就讓人有放鬆的感覺,坐在這裏喝杯咖啡、享用早餐真的是很棒的感受。四樓的交誼廳連結戶外露台,白天可以看到龜山島及蘭陽平原的田園風光,晚上可以看礁溪市區夜景和點點星光的夜空。這裏也有好用的烤肉設備,還有很多小遊戲及電視遊樂器可以玩!! 不僅整間民宿的裝璜和佈置是主人親手佈置設計。交通也很方便,離宜蘭交流道車程5分鐘,要往宜蘭羅東或是礁溪頭城都很方便!

☛詳細介紹



|附早餐|交誼廳|停車場|

捷絲旅宜蘭礁溪館★礁溪飯店住宿推薦

More than Just a Sleep!! 奶奶文具店、懷舊遊藝間,獨享泡湯池還有玩到不想起來的小鴨游泳池。用懷舊風給你不同的親子飯店!

☛詳細介紹



|附早餐|交誼廳|停車場|

捷絲旅宜蘭礁溪館 電話:03-910 2000 地址:宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號 FB|Google Map |

阿先湯泉養生會館★礁溪旅店推薦

風格樸實大方、多樣化的戶外溫泉SPA設施豐富,有25公尺的溫泉泳池,男湯女湯,快樂又超值。位於礁溪轉運站附近,走路不到10分鐘就到了,就算到火車站也一樣不用十分鐘就可到達,而且走路就可以到市區最熱鬧的地方,交通非常便利。除了房間有湯池可以泡湯外,後方也專屬的戶外溫泉SPA,裏面有溫泉游泳地,也有小孩的戲水池,還有日式男女大眾SPA裸湯(女湯佔地100坪、男湯60坪)

☛詳細介紹



|附早餐|交誼廳|停車場|

阿先湯泉養生會館 地址:宜蘭縣礁溪鄉忠孝1路18號 電話: 03 988 7299 官網|Google Map |

長榮鳳凰礁溪酒店|礁溪個人湯屋

神奇的奈米牛奶泡泡浴,一打開房門就覺得這裏好大啊,大約有10坪大左右吧,果然是高級湯屋。二張大床併,泡完湯後躺在這裏覺得好舒服。分成冷熱池,可以當作三溫暖,池子也夠大,一家子都可以泡呢

(繼續閱讀…)

地址:宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話:03-9109988湯屋

營業時間 0800~2400,最後進場時間2200





冠翔世紀溫泉會館|礁溪湯屋

親子泡湯樂,極上原湯湯屋券剛好全家可以一起同享泡湯的樂趣,本身就是飯店的規模與服務等級,環境、安全、衛生,應該算在水準之上,如果對泡湯環境比較要求的朋友,這裏可是個不錯的選擇

地址: 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路66巷6號

電話:03 987 5599

(繼續閱讀…)

美慶湯屋|礁溪泡湯

宜蘭礁溪泡湯~泡暖呼呼的湯還可以欣賞隨季節轉化的風景與四時的光影變化

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉五峰路89號

(入礁溪五峰旗瀑布停車場後右轉,經過停車場要說是來泡湯的)

電話 : 03-9885316

營業時間 : 09:00~21:00

(繼續閱讀…)

四季風日式泡湯|礁溪湯屋

礁溪泡湯屋~平價湯屋,水溫很高,停車方便。有大眾池及湯屋,環境也滿乾淨的!! 價位在礁溪這一帶也算合理,算是平價泡湯的好選擇哦

地址: 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷

電話: 03 988 3855

(繼續閱讀…)

中冠礁溪大飯店|礁溪湯屋

地址: 262宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號

電話: 03 988 2011

中天溫泉渡假飯店|礁溪湯屋優惠

地址: 262宜蘭縣礁溪鄉健康一街1號

電話: 03 910 0111



蔥澡|礁溪藝術湯屋

地址:宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

時間:13:00、15:00、17:00、19:00、21:00





▼宜蘭熱門搜尋文章:

宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點

宜蘭室內景點、宜蘭親子餐廳

礁溪溫泉、宜蘭免門票觀光工廠

宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松秘境

宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭雨天備案室內景點TOP 15,6條雨天二日遊

▼宜蘭一日遊30個最新景點16條行程

延伸閱讀