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這篇介紹礁溪美食12間老饕必吃清單！礁溪美食50間包括礁溪咖啡廳、銅板小吃、吃到飽餐廳、海鮮餐廳、無菜單料理、甜點冰品，再搭配礁溪景點，就是好吃好玩的礁溪一日遊行程啦!

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礁溪美食TOP 12

礁溪美食餐廳推薦

岩彩海鮮餐廳｜礁溪寒沐酒店餐廳

位於宜蘭礁溪寒沐行館2樓，將來自大溪、南方澳漁港的現流海鮮，以及頂級進口海鮮，透過多元的料理方式呈現食材原始美味。餐廳本身就是令人放鬆及靜謐高雅的用餐空間，而且餐廳位於二樓，從窗戶旁往下看，好像在樹梢上用餐，在一片綠意環繞下，用餐的氣氛特別好。有單點桌菜、定食套餐點餐方式

地點：宜蘭縣礁溪鄉健康路2號2F

營業時間：11：30～14：00、17：30～21：30

電話：03-905-5726

長榮鳳凰酒店煙波亭｜吃到飽餐廳

礁溪長榮鳳凰酒店推出煙波亭蘭陽輕食下午茶，每人500元將在地特色美食一次get！讓您一次吃個夠，從海鮮、各式鹹食、甜食通通有。包含蘭陽經典小吃肉羹、一串心、花生捲冰淇淋、糕渣、ト肉、紅心芭樂泡芙等，還有主廚嚴選食材再發想出來的創意輕食。有傳統、有創新，還有星巴克咖啡無限暢飲，視覺味覺雙重享受，絕對滿足

海景全日餐廳｜頭城礁溪吃到飽餐廳

蘭陽烏石港海景酒店餐廳臨近大溪漁港及烏石港，所以海鮮新鮮程度絕對沒說。除了新鮮漁獲還有宜蘭在地鄉土食材，加上多國各式美食，多元又精采。還有美味紅白酒、啤酒、溫清酒 無限暢飲，加上浪漫無敵海景相佐，真的超值啦!飯店離頭城老街也很近，也能安排頭城一日遊行程，好吃好玩超方便!!

MU TABLE自助餐廳｜礁溪吃到飽餐廳

多樣的菜色外，特別的是把台北的寒舍艾美酒店及喜來登SUKHOTHAI的經典菜色也融入其中，真的令人驚豔。六大美食區還有含小朋友專屬的餐區，超級貼心的。甜點更是一級棒，真的令人難忘啊

文章介紹：MU TABLE自助餐廳

地址： 宜蘭縣礁溪鄉健康路1號2樓

電話： 03 905 5716

時間：午餐 11:30 AM-02:00 PM 、晚餐 05:30 AM-10:00 PM



桂冠自助餐廳｜礁溪吃到飽餐廳

將宜蘭在地鮮味食材幻化為中、西、日等多國美食自助料理，為讓美食更具多元化，定時推出主題特色餐點，還會多許多道精采的義國料理，讓餐飲變的更享受、更豐富。

雲天自助餐廳｜礁溪吃到飽餐廳

30道人氣美食滿足吃到飽。百道美味吃到飽、食材更要嚴選，如冷食區「鮮甜招牌活力蝦」甜味高、鮮味足內行必吃，熱食區「干邑丹麥豬里肌」選用養豬王國的丹麥豬，現煎里肌肉，肉汁飽滿、外皮酥脆為主廚推薦菜，鐵板區現煎美國肋眼、羔羊排、極黑豬、鮭魚…讓人大飽口福。

水鹿咖啡｜礁溪親子餐廳

用餐兩小時、戶外遊戲區無限時。戶外遊戲區有：電動車、兒童鐵軌火車，遊樂設施如溜滑梯、盪鞦韆、玩沙區，可愛動物區(近距離餵食水鹿、浣熊、迷你馬、山羊…等）根本一座小型動物園，還有巨大扭蛋機，餐點還不錯，宜蘭屹立不搖的親子餐廳啊！

里海咖啡｜日式定食餐廳

里海咖啡一直是礁溪熱門的餐廳之一，店裏主打的日式鮮魚定食料理一直非常受歡迎，現在搬新家有了全新的空間，更舒適的用餐感受，用餐的品質更提升，難怪生意搶搶滾，沒預約還真的吃不到哦！還有香港叮叮車雙層巴士，超好拍， 免費停車場超方便，環境寬敞舒，適合家庭團體聚餐

阿國海鮮｜壯圍海鮮餐廳

預約制海鮮餐廳，隱身在巷弄之中的餐廳，很多明星都來吃過。不管是熱炒或是海鮮份量充足，口味偏重，甜點是(炭火)黑糖桂圓粉圓，免費吃到飽!餐廳約10桌常滿座，地方不大但生意很好，魚蝦蟹小捲等海鮮超新鮮很好吃，一人約400~500元，要來之前記得打電話來預約！

初食軒 廣式一品鴨｜礁溪福朋喜來登酒店餐廳

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店廣式一品鴨，一鴨五吃，榮獲由經濟部商業司主辦之「2020經典臺菜餐廳」，宜蘭十大飯店好食! 更是各大媒體爭相報導的美食，當然一定要來品嚐美味的啊，所以這次家族聚餐的地點就選在這裏，我們點了十人合菜，一品鴨果然名不虛傳!

文章介紹：初食軒 廣式一品鴨

地址： 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

電話：03-988-2828

營業時間：午餐 :11:30~14:00 晚餐 17:30~19:00/19:30-2100

古早味甕窯雞｜礁溪餐廳

礁溪甕窯雞應該是這一帶消費者心中的第一品牌，幾乎所有的美食節目都來採訪過它們了，擁有30年獨家秘方所調配，不使用任何一味中藥材，老少婦孺均能享用。甕窯雞鮮嫩多汁還是相當美味啊!

文章介紹：宜蘭礁溪-古早味甕窯雞

地址： 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段7號

電話： 0918 717 288

營業時間： 08:00–00:00

碗公餐廳｜礁溪無菜單料理

礁溪豪華農舍一定會有的小庭園。看到擺盤闊氣及豪邁的菜色，算桌數訂餐。用大碗公成菜的氣勢，適合團體聚餐。一桌5000元另外一成服務費。其實食物本身量不是特別大，約連8-9道菜吃下來也很飽，店內環境舒適，海鮮新鮮

帝煲瓦罐煨湯館｜礁溪無菜單料理

坐上金碧輝煌的龍椅當皇帝和娘娘。味覺、視覺、聽覺上三重享受，烤羊排點火在烤盤上滋滋作響！炭火慢煨十二小時精華養生雞湯，煲湯湯頭很好，豪華海鮮生魚片拼盤，菜色豐富！700、900、1200/人，加餐費10%服務費，現場現金沒有刷卡

上乘三家涮涮鍋｜礁溪火鍋餐廳

宜蘭是頗為出名的連鎖涮涮鍋店，食材新鮮、價格不貴、店內的裝潢氣氛也不錯，如果想吃涮涮鍋，大概都會選擇來此

文章介紹：乘三家-宜蘭礁溪店

電話：03.9888-519

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段171-1號

超品起司烘焙工坊｜宜蘭礁溪餐廳

城堡外觀觀光工廠不但免門票、還有免費停車場，餐廳可品嚐美味起司料理，燈光美氣氛佳，DIY手作$250元起，好吃又好玩，做完餅干跟冰糕後再到餐廳吃飯，CP值很高，伴手禮中心販賣許多美味伴手禮。

➤超品起司烘焙工坊DIY搶先買：｜

文章介紹：超品起司烘焙工坊

地址：宜蘭市大坡路二段255號

電話： 03 928 7098

營業時間：9:00~18:00

艾德堡德國城堡民宿｜礁溪餐廳

品嚐德國人料理的正宗德國豬腳套餐。德國豬腳經過三小時水煮的，再進烤箱烘烤而成的，外皮一樣香酥，裏面卻異常鬆軟，到現在還會想起豬腳搭配酸菜的美味啊!來這裡除了體驗最道地的德國住宿，也可以品嘗德國主廚手工美食！客制化的共享套餐，所以點餐上菜後，再大家一起分享，就是很像國外的那種吃法!!!

Tinto阿根廷餐廳｜礁溪餐廳





獨立式農舍，烤肉大拼盤、阿根廷醬料很特別。採預約制。每人600元、800元、1200元，只收現金。1天前預約， 訂餐人數最少4人。

文章介紹：Tinto阿根廷餐廳

地址：宜蘭縣礁溪鄉踏踏五路170巷35弄9號

電話：0939 031 224

魚季 Sashimi&丼食｜礁溪日式餐廳

由日本人開的日本料理店，這一帶都是由一些老房子改建所組成的頭城文創園區，老建築還滿有意思的!使用的海鮮，都是老闆每天清晨採買，剛從龜山島海域捕撈起的新鮮魚貨，將新鮮漁貨變成美味的日式料理。

樂屋日本料理｜礁溪餐廳

老店，人多時用餐環境擁擠，沒有精緻擺盤，屬台式的平價日式料理店。招牌卷必點，豪氣的生魚片握壽司，鮭魚生魚片也不錯，綜合壽司孩子也很愛，味增湯免費喝到飽！

文章介紹：樂屋日本料理

地址：宜蘭縣頭城鎮西一巷15號

電話：03-9777525

營業時間：11 : 00-14: 00 / 17 : 00-20 :00 周三公休

東方紅鐵板燒創意料理

套餐價格:1600／1900／2200／2500／3000元。從前菜到甜點飲料，CP值及美味程度都不錯，還有海鮮套餐可選擇。

文章介紹：東方紅鐵板燒創意料理

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉健康路36號

電話 : 03-9872699

營業時間 : 11:30–14:00, 17:30–20:30

永興小館｜礁溪合菜餐廳

礁溪30年老店，適合聚餐的台菜小館，宮保魷魚、薑絲大腸、松子雞絲小黃瓜丁、韮黃蝦仁、豆瓣魚…好吃推薦

礁溪咖啡廳下午茶推薦

萬記商行

礁溪熱門甜點美食打卡點，也是不折不扣網美級的咖啡廳!! 老闆有多年的烘焙經驗，食材真材實料下手亳不手軟的。店家周圍四面採光，空間明亮舒適，環境棒氣氛佳，非常推薦的宜蘭早午餐下午茶店，甜食、鹹點、飲料都很到位，也是寵物友善餐廳。鄰近國道五號礁溪交流道

文章介紹：萬記商行

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266之3號

營業時間：

四、五、一 ：10:30-16:00

六：13:00-17:00

日：10:30-17:00 詳見 FB

四、五、一 ：10:30-16:00 六：13:00-17:00 日：10:30-17:00 詳見 電話：0912 294 676

蒔花咖啡

隱身鄉間小路上，由頭城知名咖啡館黑宅團隊打造的礁溪咖啡廳，每人低消500元，下午茶有限時間，整體價位偏高，有停車場。不論是整體建築、挑高空間、窗外風景和小水池造景都令人舒心。餐廳內玻璃窗讓光線自然灑落，窗外稻田與山景猶如另一個美麗世界，從開幕至今一直到現在熱潮不退！

文章介紹：蒔花咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號

營業時間：10:00–18:00 每週三公休

電話： 03-988 7228

奶油麵包礁溪旗艦店

除了是歐式風情的麵包店外，同時也是氣氛很棒的餐廳哦! 同時它的地點很棒，就位於礁溪轉運站旁，附近也有很大的停車場!! 除了來此買買麵包，也很適合大塊朵頤，甚至約會聊天的好地點呢!

文章介紹：奶油麵包礁溪旗艦店

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段35號

電話： 03 987 0020

營業時間：週五～週二 11:00－22:00

週三咖啡日 11:00－18:00週四公休

狐狸小姐

是家超吸睛的宜蘭網美咖啡廳。是兔子迷宮、礁溪浴場之後的又一力作。迷幻夜光森林B612、七彩夢幻樓梯好好拍、瀑布球池好好玩。餐點有水準哦，喜歡肉桂捲、星空飲料超有梗!!

圖文介紹：狐狸小姐

地址：宜蘭縣礁溪路三段36號

電話：03 928 6773

時間：10:00-19:00

文鳥公寓咖啡





裏面的佈置很簡單!! 簡單的桌椅、簡單的燈，整個空間的氣氛還滿好的，令人放鬆的音樂。美味的肉桂捲 ，香醇好喝的卡布奇諾，還有有可愛的文鳥跟阿蘇兒陪伴。

地址： 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段185號

電話：03 988 8551

營業時間 : 12:30~20:00 周四公休

文章介紹：文鳥公寓咖啡

瑪德琳咖啡館



老店原先在礁溪開了十年，才搬到現在的位置已經兩年了。歐式用餐環境、兩樓層裝潢擺設都非常用心，古董老件迴旋梯很吸睛，挑高天花板與牆面用窗設計，讓室內明亮寬敞，坐在店內用餐舒適放鬆。，餐點用料實在非常好吃，溫泉鄉間手工甜點好滋味、戚風蛋糕最有名



地址：宜蘭縣礁溪鄉茅埔路17號

電話： 03 987 3173

03 987 3173 營業時間：11:30–18:30 周三四公休

文章介紹：瑪德琳

食聚咖啡

店家近礁溪鄉食尚玩家推薦，猶如日本HARBS甜點店的水果千層，最好先預訂的水果千層~水果的甜味並沒有因為奶油失色，再加上千層蛋糕的餅皮，水果千層口感非常輕柔，尤其是奶油真的會一吃難忘!還有三明治、早午餐等鹹食。

礁溪美食小吃推薦

玉仁八寶冬粉-礁溪旗艦店

八寶冬粉經典好吃料多豐富，宜蘭百大美食之一。玉仁八寶冬粉的老店在礁溪中山路二段，2020年開了家新店-礁溪旗艦店，一樣的美味，但環境大不同，空間感、舒適度都很不錯，以後再也不用人擠人了。

宜蘭玉里臭豆腐礁溪旗艦店

宜蘭玉里臭豆腐礁溪旗艦店才一開幕不久，馬上排起長長的人龍了!! 玉里臭豆腐可說已經聞名全台了，本店及花蓮分店生意都是強強滾，真的是臭豆腐界的傳奇啊，果然名不虛傳，好吃又唰嘴

文章介紹：宜蘭玉里臭豆腐礁溪旗艦店

地址：宜蘭縣礁溪路三段56號

電話：0928 858 976

營業時間：11:00–19:00

樂山拉麵





樂山拉麵，一邊吃麵，一邊泡腳，悠哉悠哉的模樣，滿愜意的呦！

文章介紹：樂山溫泉拉麵礁溪

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段108巷1號

電話：03 988 8637

樂 山溫泉拉麵 礁溪二店

地址：262宜蘭縣礁溪鄉公園路20號

電話：03 988 7225

九條牛牛肉麵礁溪總店

九條牛牛肉麵 湯頭濃郁可口，麵條多樣選擇，滷菜也很不錯，宜蘭好吃牛肉麵推薦。點了招牌牛肉麵一試，果然名不虛傳，湯鮮麵好，加上滷菜也很不錯。

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路32號

營業時間：早上11:00~下午14:30／16:30~20:30 假日11:00~下午20:30

電話：03-9888135

鬼匠拉麵礁溪店

宜蘭連鎖平價拉麵店，美食CP值頗高，豚骨拉麵溫順可口

家宏牛肉麵

在頭城已經開店數十年的在地老店，店家的小吃不少，店裏的招牌牛肉麵是用帶骨牛小排來做的，這點非常特別，全台少見，夏季的頭城沖浪客很多，這裏也是很多人用餐的首選哦

文章介紹：家宏牛肉麵

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段26號

營業時間：10:30-19:30

電話： 03 9776745

哥爸妻夫牛排館｜礁溪排餐餐廳

在地飄香30年的牛排館，雙醬(原粒黑胡椒)牛排口味獨特，竟然還有炒飯可以選擇，青椒炒飯美味可口，近龍潭湖地點便利，平民美食CP值高。

文章介紹：哥爸妻夫牛排館

地址：宜蘭縣礁溪鄉三皇路24巷2號

營業時間：週一至週六 11:00-18:20

電話：03 928 4106

林北烤好串燒居酒屋｜礁溪燒烤餐廳

礁溪泡完湯後的好享受，溫泉鄉，感覺上泡完溫泉後，喝個小酒，吃點東西，來這種日式居酒屋最對味了

文章介紹：林北烤好串燒居酒屋

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路48號

電話：0913-051491

營業時間 : 17:00~03:00

龍潭包子店｜礁溪必買伴手禮小吃

宜蘭近礁溪一帶的人氣包子店 ，凌晨5點開賣就有人排隊等著買包子。包子及饅頭口味很多，葷素都有，招牌是肉包、梅干扣肉包及香菇起司包!如果是買冷凍包子還有透明塑膠袋包裝，非常方便。近年來透過宅配的方式，生意搶搶滾，停車也算方便，喜歡包子的朋友，有到宜蘭來這不會後悔

礁溪包子饅頭專賣店

礁溪包子位在礁溪舊街的路上，同時是往頭城的必經路徑之一。加上這裏有平交道，所以火車一來，就會有車子排成長長的車龍，所以地點非常顯眼。很多遊客是看見人家排隊，也跟著排就對

文章介紹：礁溪包子

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段218號

電話：03 988 2410

營業時間：週一-週日13:00–17:00

星寶蔥達人

一家以三星蔥派、三星蔥油餅為主的店家，礁溪吃蔥油餅是來礁溪溫泉、礁溪平價湯屋泡湯後必吃的點心。遊客大多衝柯氏蔥油餅，我們推薦星寶蚊香造型的蔥派，比一般的蔥油更能吃的到滿滿的汁多甜美的三星蔥，店家在三星鄉也有星寶蔥體驗農場，自家農田供應的三星蔥經典好吃啊！

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段7號

營業時間：9:00-20:30

電話：(03)988-6808

礁溪柯氏蔥油餅

餅皮炸的又酥又脆，咬下去還有麵包的口感，卡茲卡茲的喔。加了蛋的蔥油餅又多了一層軟綿綿的蛋味，一口咬下有多層次的口感呢

八寶冬粉 老店

八寶冬粉 老店標榜正宗基隆廟口的八寶冬粉，開了十幾年的老店了，它裏面的料有肉羹、蝦仁羹、魚丸、花枝、金針、香菇、木耳等，很豐富的內容，而且特別的是上面撒的是韭菜末，而不是一般常見的蔥花~~真特別。

礁溪鐘氏肉羹

許多礁溪人從小吃到大的老店，前陣子還名列宜蘭好羹的最佳肉羹獎其中的一員哦，店裏主要以肉羹、魷魚羹搭配飯、麵之類的為主，豐富多樣的小吃也很受老饕的喜愛！

小周牛肉麵

它是間老店，泡湯後暖胃的好選擇！我有記憶時，老爸泡完溫泉就會帶全家來吃這裡兒水餃。上頭的豬肉水餃不用介紹囉，是我的最愛。

文章介紹：小周牛肉麵

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段164號(礁溪德陽路口)

營業時間：11:00-20:30 週三公休日

電話 : 039887552

義眾魚羹之家

創立於1946年，第一代以人力挑著擔子沿礁溪市區叫賣米粉羹，逐漸打響知名度後，就在協天廟前租店面固定下來。而後生意便蒸蒸日上，自行購買店面搬至現址也有30多年。

文章介紹：義眾魚羹之家

地址：262宜蘭縣礁溪鄉中山路1段43號

營業時間： 平日 07:00-17:00, 假日 07:00-17:00

電話：03-9881060

礁溪冰品甜點推薦

白水豆花 宜蘭礁溪創始店

只賣簡單的豆花+麥芽糖花生粉+其他佐料，有人說很像花生捲冰淇淋的感覺，每次經過都是人大排長龍!對面有收費停車場， 裝潢和店員裝扮很有日式風。

小食粑｜文青紅龜粿

時尚的文青小店賣的是你我熟知的紅龜粿，店家將傳統老點心注入新生命，變成時尚又可愛的掌中粿，純手工製作，食材皆使用低糖、少油配方，造型小巧可愛但卻美味可口，可以現吃也可以當伴手禮

小涼圓｜頭城八寶冰現打果汁

頭城人從小吃到大的傳統冰店。招牌八寶冰，入口即化的細緻清冰加上煮的綿密Q彈的配料，一口接一口不停歇，懷舊剉冰夏日限定！

聯發芋冰老店｜頭城叭噗老店

古早味口味的冰淇淋ㄅㄚˇㄅㄨ。口味種類有：芋頭、花生、草莓、桂圓、土芭樂、鳳梨、紅龍果、大花豆、鮮奶、金棗、巧克力、洛神、黑芝麻！超推薦土芭樂、花生、芋頭、草莓、桂圓、紅龍果，味道香濃非常，料好實在！也可以做成花生捲冰淇淋

文章介紹：聯發芋冰老店

地址 : 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段190號

電話 : 03- 977 1356

營業時間 : 10:00–21:00

阿宗芋冰城｜頭城叭噗老店

一碗50元，任選三種口味。口味選擇多，口感綿密，好吃實在。60年純手工叭噗，真材實料原汁原味。可以吃到芋頭跟花生的顆粒，很美味喔！

文章介紹：阿宗芋冰城

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

電話：03 977 1362

營業時間：周一~周日0900~2100

邦比諾義式冰淇淋｜礁溪可愛冰淇淋店

礁溪老街上的BAMBINO義大利冰淇淋，採進口原料加上在地新鮮水果製成，冰涼香甜口感非常好。特別是BAMBINO在義大利文中就是小孩子的意思，不但店內佈置的頗有童趣，吃上一口美味冰淇淋，也像重回童年一樣，找回最純真的快樂!

礁溪景點推薦

▼礁溪一日遊礁溪景點旅遊爬山玩水免費景點

礁溪溫泉湯屋住宿推薦

推薦大家礁溪溫泉泡湯 、住宿心得分享

礁溪寒沐酒店★礁溪飯店住宿推薦

獨特的酒店及行館二棟不同的建築，一棟是相對較適合親子、家庭或是一般旅客的酒店，另一棟是提供想有高品質度假環境、保有隱私的「行館」提供旅客不同的服務與享受!! 寒沐酒店的公共設施除了溫泉旅店少不了的SPA、泡湯池，連游泳池也是溫泉哦。加上樂未央的兒童遊戲室，真的讓我們一家大小，住的舒服，玩的開心啊

長榮鳳凰酒店 ★礁溪飯店住宿推薦

礁溪長榮鳳凰酒店是礁溪首屈一指的溫泉酒店，雖然已是指標型的酒店了，但他們的活動還是一直推陳出新，像是這次前來，還多了大富翁的活動，真的超精采的，要玩還得排隊呢，大人小孩都玩的很開心。入住房的隔天，我們也參加了採蕃茄的活動，有機小蕃茄，新鮮現採又好吃，住的滿意、吃的高興、玩的開心、好棒的二天一夜啊

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｜附早餐｜室外泳池｜溫泉池｜多功能娛樂室｜KTV｜健身房｜停車場｜餐廳｜DIY｜戶外活動｜

山泉飯店 ★礁溪飯店住宿推薦





山泉飯店位於礁溪火車站旁，步行約8分鐘可達飯店，預約可免費接送。房房有溫泉、落地窗景，住宿可不限次使用露天溫泉SPA按摩池、日式男女裸湯，腳踏車免費租借。能享有礁溪名湯、探訪礁溪美食、夜宿舒適的飯店、欣賞美好的蘭陽景色。整體來說山泉飯店算是礁溪住宿不錯的選擇喔!!

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｜附早餐｜室外泳池｜室內裸湯｜露天SPA｜溫泉魚｜景觀台下午茶｜停車場｜餐廳｜



山泉飯店 Sun Spring Resort 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段36號 電話：03-988-7979 FB｜Google Map ｜

川湯春天旗艦店 ★礁溪飯店住宿推薦





全新的「礁溪川湯旗艦店」，很大膽地騰出一整層做為親子房，在礁溪算是非常大膽且先進的做法。「卡茲童樂園」，讓 5-8 歲的小朋友能有個安全玩耍的空間。你可以注意到，川湯用了很多投影互動技術，無論是在親子樓層或是卡茲童樂園裡面都是。讓宜蘭地區的親子飯店，又多了一個非常棒的選擇。另外，千萬別忘了泳衣與泳帽，因為 SPA 池真的很不錯。七彩琉璃溫泉、蒸氣室、桑拿室、還有兒童戲水區，品質都出乎意料地好。

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｜附早餐｜親子樓層｜兒童遊戲室-電動車-積木房｜戶外SPA溫泉｜兒童戲水池｜餐廳｜停車場｜



川湯春天溫泉酒店旗艦館 Chungtang Spring Flagship Hotel

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號 電話：03 9889 666 FB｜Google Map ｜

山形閣 ★礁溪飯店住宿推薦

山形閣飯店頂樓有兒童遊戲室，二樓也有高級品味的礁溪温泉男女大眾池，今年還增加全新超嗨SWITCH 電玩遊戲間，四人家庭房不只高貴沈穩，而且還有私人的景觀泡湯池，不管是全家人、三代同堂的住宿最佳選擇，親子悠閒度假也適合！！

☛詳細介紹

｜附早餐｜DIY｜室內溫泉｜電玩遊戲室｜餐廳｜健身房｜停車場｜



山形閣 Yamagata Kaku Hotel & Spa

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號 電話：03-987 232 FB｜Google Map ｜官網

慢半拍民宿 ★礁溪民宿住宿推薦

慢半拍是一家位於礁溪的精緻型民宿，這家民宿給人的印象就是溫馨又精緻，以鄉村風為主題串聯不同風格主題的房間! 特別是一樓的廚房空間，充滿鄉村手作風格，一進門就讓人有放鬆的感覺，坐在這裏喝杯咖啡、享用早餐真的是很棒的感受。四樓的交誼廳連結戶外露台，白天可以看到龜山島及蘭陽平原的田園風光，晚上可以看礁溪市區夜景和點點星光的夜空。這裏也有好用的烤肉設備，還有很多小遊戲及電視遊樂器可以玩!! 不僅整間民宿的裝璜和佈置是主人親手佈置設計。交通也很方便，離宜蘭交流道車程5分鐘，要往宜蘭羅東或是礁溪頭城都很方便!

☛詳細介紹



｜附早餐｜交誼廳｜停車場｜

捷絲旅宜蘭礁溪館★礁溪飯店住宿推薦

More than Just a Sleep!! 奶奶文具店、懷舊遊藝間，獨享泡湯池還有玩到不想起來的小鴨游泳池。用懷舊風給你不同的親子飯店！

☛詳細介紹



｜附早餐｜交誼廳｜停車場｜

捷絲旅宜蘭礁溪館 電話：03-910 2000 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號 FB｜Google Map ｜

阿先湯泉養生會館★礁溪旅店推薦

風格樸實大方、多樣化的戶外溫泉SPA設施豐富，有25公尺的溫泉泳池，男湯女湯，快樂又超值。位於礁溪轉運站附近，走路不到10分鐘就到了，就算到火車站也一樣不用十分鐘就可到達，而且走路就可以到市區最熱鬧的地方，交通非常便利。除了房間有湯池可以泡湯外，後方也專屬的戶外溫泉SPA，裏面有溫泉游泳地，也有小孩的戲水池，還有日式男女大眾SPA裸湯(女湯佔地100坪、男湯60坪）

☛詳細介紹



｜附早餐｜交誼廳｜停車場｜

阿先湯泉養生會館 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝1路18號 電話： 03 988 7299 官網｜Google Map ｜

長榮鳳凰礁溪酒店｜礁溪個人湯屋

神奇的奈米牛奶泡泡浴，一打開房門就覺得這裏好大啊，大約有10坪大左右吧，果然是高級湯屋。二張大床併，泡完湯後躺在這裏覺得好舒服。分成冷熱池，可以當作三溫暖，池子也夠大，一家子都可以泡呢

(繼續閱讀…)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-9109988湯屋

營業時間 0800~2400，最後進場時間2200





冠翔世紀溫泉會館｜礁溪湯屋

親子泡湯樂，極上原湯湯屋券剛好全家可以一起同享泡湯的樂趣，本身就是飯店的規模與服務等級，環境、安全、衛生，應該算在水準之上，如果對泡湯環境比較要求的朋友，這裏可是個不錯的選擇

地址： 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路66巷6號

電話：03 987 5599

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美慶湯屋｜礁溪泡湯

宜蘭礁溪泡湯~泡暖呼呼的湯還可以欣賞隨季節轉化的風景與四時的光影變化

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉五峰路89號

(入礁溪五峰旗瀑布停車場後右轉，經過停車場要說是來泡湯的)

電話 : 03-9885316

營業時間 : 09:00~21:00

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四季風日式泡湯｜礁溪湯屋

礁溪泡湯屋~平價湯屋，水溫很高，停車方便。有大眾池及湯屋，環境也滿乾淨的!! 價位在礁溪這一帶也算合理，算是平價泡湯的好選擇哦

地址： 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷

電話： 03 988 3855

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中冠礁溪大飯店｜礁溪湯屋

地址： 262宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號

電話： 03 988 2011

中天溫泉渡假飯店｜礁溪湯屋優惠

地址： 262宜蘭縣礁溪鄉健康一街1號

電話： 03 910 0111



蔥澡｜礁溪藝術湯屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

時間：13:00、15:00、17:00、19:00、21:00





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