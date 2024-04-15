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宜蘭甜點下午茶推薦》「C’est Bon 散步小河岸法式甜點」。宜蘭下午茶蛋糕甜點不多，但這家卻讓人有米其林級的驚艷!坐落於冬山民宿中，有樹木和蓮花池圍繞著有種身處異國的錯覺。甜點層次分明很好吃，茶類也不錯，需三天前預約!!
散步小河岸法式甜點 店家資訊
- 地址：宜蘭縣冬山鄉東八路123號
- 電話：0963 773 579
- 營業時間： 14:00-18:00、 週二三四公休
-
開放前兩個禮拜，盡量三天前預約
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三歲以上低消一人一項飲品，無限制用餐時間
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禁帶外食，寵物勿入內，只收現金
- FB
散步小河岸法式甜點 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入C’est Bon 散步小河岸法式甜點即可到達
- 停車場：有，開車來很方便
散步小河岸法式甜點 空間環境
地點不好找，原來藏身於蓮春園民宿之中
民宿主人送女兒去法國拜師學藝，回來後就把這個區塊讓女兒完成她的夢想
C’est Bon ~心裡不自覺演奏出小野麗莎的旋律
現在需三天前事先預約，找了一天與好久不見的朋友們來場法式的邂逅，好讓人期待!!
看到我們在迴廊徘徊，民宿主人拿吐司邊讓小貝果餵魚
小榛果也來第二次囉
側邊架上也販賣一些茶葉等商品
散步小河岸法式甜點 菜單價位
C’est bon散步小河岸法式甜點➤最新MENU
散步小河岸法式甜點 心得評價
冰櫃裡的甜點有些是要事先預約，是為了呈現最好、新鮮的甜點給客人
甜點也可以外帶(外帶不須預約)， 以現場蛋糕櫃為主，但須30分鐘內食用，不然會影響蛋糕的口感
JEAN的最愛~雲朵奶茶
使用鮮奶加伯爵紅茶，這樣才有它的價值
阿良的日出
小小的蛋糕卻讓人滿心期待
河岸小火車
車體是慕思加青蘋果醬內裡，外面輪胎是小餅乾加糖霜
黑魔女栗子
鎮店茶葉和黑醋栗的絕妙滋味，加上巧克力片，很有層次的享受
芝麻千層派
有著香草卡士達醬和黑芝麻雙料的綿密口感，達配酥脆的千層酥皮
覆盆子芒果香草千層
微酸的覆盆子搭芒果香草，頂著入口即化的巧克力片、夾著酥脆的千層派皮
融合的味道~~非常幸福!!
聊天時發現為了做道地的甜點，店裡的麵粉等特殊食材由老闆堅持下，都是從法國進口來的
另外，也使用當地的水果食材做搭配
剩下的就期待顧客滿意幸福的笑容
若想放輕鬆，來趟米其林級法式甜點之旅，別忘了「C’est Bon 散步小河岸法式甜點」
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