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宜蘭隱藏版美食》 「無名肉包蛋餅早餐店」很出名，被暱稱為「美津早餐店」，連店名也沒有。只要營業時間來到店門口就會看到排隊人龍，雖然它沒有招牌，連開店至今已數十年了，白泡泡幼棉棉比拳頭還大的包子、饅頭只要一出爐就幾乎秒殺，想吃還要趁早，不然只好再等下一籠了
美津早餐店 資訊
- 地址：宜蘭縣蘇澳中山路一段165-3號 ( 中油加油站對面)
- 營業時間：05:00-10:30 ( 周四公休)
- 電話：03-9971228
美津早餐店 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入美津早餐店即可到達
- 停車場：路邊可以開車來很方便
美津早餐店 空間環境
位於蘇澳中山路一段上，店家就是一般的連棟的民房，外觀看起來樸實
因為沒有招牌，所以為無名早餐店，但由於老闆娘名叫顏美津，也有人暱稱為「美津早餐店」
現在google 地圖上，真的可以搜尋得到哦
因為生意太好了，所以來這裏排隊等出爐是正常的啊
美津早餐店 菜單價位
來這裏必買的是粉漿蛋餅和肉包
聽說是因為點這二種的太多了，所以才會乾脆貼出「右邊排包子、左邊排蛋餅」的規則
現在店裏已經取消內用了，通通都是外帶的
買好之後自行加辣醬會更好吃
最受歡迎的肉包出爐了，包子的麵香隨著氫氳熱氣飄散出來，真的太誘人了
站在一旁聞著包子香，真的會流口水啊
店內每次出爐的包子共有2籠肉包、1籠菜包及2籠饅頭 (大概是這樣，以店家現況為主)
然後就會看到店員用最快的速度，這裏五個，那裏十個~~~咻~~~的趕緊交給等候已久的客人
但也容易一下子就清空了，要等下一籠了啊
手裏拿著熱騰騰的包子，真的剛出爐的會燙手啊
這包子可是比拳頭還大啊，肥瘦適中的肉當內餡，還嚐得到些微的香甜湯汁，雖然皮稍微厚了一點，但口感還是很不錯的
真的會一口接一口啊
菜包
高麗菜色則是可以嚐的出高麗菜的鮮甜，而且也滿juicy 的哦!
美津早餐店 心得評價
「美津早餐店」的包子果然有水準，難得吸引在地人就算多排個一二十分鐘也願意
小鎮還有另一家蘇澳無名包子(也是無名、沒招牌)，從小吃到大，可以搭配魚丸湯一起吃，也很不錯喔!
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