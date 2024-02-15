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宜蘭縣壯圍鄉宜蘭【壯圍鄉美食】6間必吃美食清單！美食餐廳、網美咖啡廳、必吃甜點及伴手禮推薦

2024-02-15 15:55:04 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1342篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

造訪商家：食聚咖啡GATHER Cafe
phone03-9385868
place宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段277號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭【壯圍鄉美食】6間必吃美食清單！11間美食餐廳、網美咖啡廳、必吃甜點及伴手禮推薦這篇介紹宜蘭的壯圍鄉美食6間必吃清單！壯圍美食包括壯圍咖啡廳、必吃甜點、壯圍餐廳、必買伴手禮。知名食聚咖啡壯圍穀倉壯圍沙丘咖啡廳甕缸雞阿國海鮮、水晶麻糬…等等，再搭配壯圍景點，就是好吃好玩的壯圍鄉一日遊行程啦!

壯圍鄉美食 TOP 6

推薦壯圍鄉美食6間必吃清單：

壯圍美食 咖啡館餐廳推薦

食聚咖啡｜千層蛋糕、肉桂捲必點

宜蘭下午茶咖啡館非常推薦，位於台二線濱海公路上，內部的陳設很簡約大方，同時也善用一些老東西，讓整體的設計增添幾分趣味

真的是一家非常特別的小店，加上自製的手工甜點口碑似乎不錯!!千層蛋糕、肉桂捲必點。之後順遊全新大福觀海旭日平台永鎮海濱公園不但免門票，好吃又好玩的一日遊

壯圍穀倉餐廳｜親子餐廳割稻飯套餐

位於壯圍鄉市中心的農會對面，它的前身就是壯圍農會的穀倉改建而成的，因為是穀倉所以空間挑高又寬敞，經過改造後，變成了古早味農村風格的懷舊風餐廳

餐廳內部也有一些農村小物和自家產的鳳梨豆腐乳~~等農特產

這次來這裏享用古早農村美食「割稻飯套餐」，在這裏吃飯可是用碗公的哦，吃完美味的美味割稻飯套餐，還可以免費體驗「麥芽餅糖餅乾DIY」，過程超有趣的，古早親子童玩區也是令人懷念！

壯圍沙丘咖啡廳｜沙丘xsmile

宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區不但免門票還有附設免費停車場，有展館可以逛，這裡有著沙坑的沙丘景觀，可走到沙灘踏水

近幾年壯圍沙丘都推出壯圍沙丘地景藝術節地景藝術來豐富整個園區，周邊還有壯圍海濱、自行車道

沙丘smile咖啡廳，裝潢高眺，明亮乾淨，大小桌約可坐20位

麵包價格算親民，被肉桂香味吸引到，可以買來吃！

大嵌城甕缸雞｜多家媒體報導

大嵌城甕缸雞可說是宜蘭眾多桶仔雞、甕缸雞、甕窯雞中非常出名的一家。尤其是這裏佔地寬廣、停車方便，菜色也不會太油膩，也是媒體熱訪的一家哦

餐廳內部寬敞舒適，三面採光，空間明亮，窗外也有不少松樹可以欣賞哦！內部桌數不少，大約可容納100多位客人

甕缸雞烤雞來囉！選用純正放山雞，肉質不柴有口感，上菜時雞皮還是脆的呢，淋上雞油、灑上椒鹽超美味，連在地人也愛吃，讓人口水直流啊！
其他菜色比較適中，上菜速度也滿快的。我們這樣吃也才二千多而已。價格不貴，份量也夠，CP值很高，很適合三五好友或全家大小來吃哦！

金鐤精緻鍋物｜國五交流道旁好停車

我可以說～假日宜蘭上台北塞在交流道時，來這間吃飯上廁所嗎？！
這家位於國道五道壯圍宜蘭交流道的北上匣道口旁，是羅東金鼎園的宜蘭分店，有停車場好停車，價位平實合理的，提供更精緻的食材，像是美國極黑和牛、西班牙伊比利豬、盤克夏豬~~在這裡通通吃得到!特別的是提供南歐第一品牌 la Menorquinas的雪酪冰淇淋，這可是不常見的哦
  • 店家資訊：
  • 地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷18號
  • 電話: 03-9303220
  • 營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30 星期一公休日
  • 金鐤精緻鍋物 詳細圖文介紹

阿國海鮮｜預約制無菜單海鮮餐廳

預約制海鮮餐廳，隱身在巷弄之中的餐廳，很多明星都來吃過。不管是熱炒或是海鮮份量充足，口味偏重，甜點是(炭火)黑糖桂圓粉圓，免費吃到飽!餐廳約10桌常滿座，地方不大但生意很好，魚蝦蟹小捲等海鮮超新鮮很好吃，一人約400~500元，要來之前記得打電話來預約！

  • 店家資訊：
  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段215巷6號
  • 電話：03-9303720
  • 營業時間：11:30–13:30, 17:00–19:30 週二公休日
  • 阿國海鮮 詳細圖文介紹詳

掌上明珠會館｜預約制宜蘭無菜單料理


掌上明珠會館】是宜蘭無菜單式料理、預約制餐廳，位於壯圍鄉的鄉下，非常有中國古典風味，採預約制一進入園內，馬上可以感受到濃濃的中國風

老板從中國各地蒐集古董家具，耗費鉅資，加上精心規畫的格局與設計，才成就了這家餐廳

嚴選當令野生漁獲及台灣農特產，堅持不添加合成佐料，手工陶藝器皿搭配主廚別出心裁的擺盤藝術。成人套餐1900元/2600元/3500元，三種價位可選，兒童套餐$600元。餐廳每月固定更換菜色，也提供素蔬食創意養生套餐，上菜順序珍味、刺身、酒、烤物、醋、蒸物、特品、食事、碗盛、甜品。

  • 店家資訊：
  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路二段102
  • 電話：03-9308988
  • 營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:30
  • 只收現金 · 需要預訂
  • 掌上明珠會館 詳細圖文介紹 

官老爺休閒農場｜官夫人田園料理

官老爺休閒農場，這裡是處適合全家大小同遊的親子景點，提供多樣農遊體驗，豆腐乳DIY 、划秧桶船、竹筏、炒冰等體驗

這裏的官夫人田園料理也是著名田媽媽料理中的一員哦，以新世紀哈密瓜為主題的田園料理精采好吃，有趣又好玩

旺山休閒農場｜南瓜王國預約制

旺山休閒農場以各式各樣的南瓜而聞名，這裏的南瓜種類之多，令人咋舌，有觀賞用的，有食用的
來到這裏可以在南瓜隧道裏欣賞到數十種不同的南瓜，而且一定要來品嚐這裏的南瓜餐

像是南瓜披薩啦、南瓜冰沙、南瓜米粉~~孜然烤雞也很有名、而它的菜單之中
最有名的就是烤南瓜啦，烤熟後的南瓜，灑上酸甜的梅子粉，真的是又香甜又好吃

玻璃屋新台菜｜宜蘭無菜單料理

LIVE食尚藝廊搬家改名，台菜風格的無菜單料理，非常浮誇的擺盤。海鮮多道，烤腿庫是獎作品以團體客為主須預約，有600/800/1000/1500元套餐，要再加一成服務費，只收現金

  • 地址： 263宜蘭縣壯圍鄉縣民大道一段176號
  • 電話： 03 938 1858
  • 營業時間：11:30~14:00 17:30~21:00

上合日式手工麻糬｜QQ的水晶麻糬

上合食品行，可是一家無店面的水晶麻糬店哦，店家表示因為目前用此模式經營可以先降低成本回饋給消費者


QQ的水晶麻糬，口感Q軟，重點是外皮不是用糯米做的，所以一般人吃了也不用怕漲氣

壯圍鄉住宿推薦

這家河沿悅舍之農情秘驛就是一個不錯的好去處哦!! 不但田園風光迷人，空間寬敞舒適，也有好玩的親子空間，絕對可以玩的很盡興，而且民宿竟然有電梯方便旅客提取行李，不方便上上下下的遊客也很便利，真的相當不錯呢!

 

壯圍景點一日遊推薦

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