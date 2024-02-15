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宜蘭【壯圍鄉美食】6間必吃美食清單！11間美食餐廳、網美咖啡廳、必吃甜點及伴手禮推薦這篇介紹宜蘭的壯圍鄉美食6間必吃清單！壯圍美食包括壯圍咖啡廳、必吃甜點、壯圍餐廳、必買伴手禮。知名食聚咖啡、壯圍穀倉、壯圍沙丘咖啡廳、甕缸雞、阿國海鮮、水晶麻糬…等等，再搭配壯圍景點，就是好吃好玩的壯圍鄉一日遊行程啦!

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壯圍鄉美食 TOP 6

推薦壯圍鄉美食6間必吃清單：

TOP 1：食聚咖啡

TOP 2 壯圍穀倉米食風味料理餐廳

TOP 3：壯圍沙丘咖啡廳 沙丘xsmile



TOP 4 ： 大嵌城甕缸雞

TOP 5 阿國海鮮

TOP 6：掌上明珠會館

壯圍美食 咖啡館餐廳推薦

食聚咖啡｜千層蛋糕、肉桂捲必點

宜蘭下午茶咖啡館非常推薦，位於台二線濱海公路上，內部的陳設很簡約大方，同時也善用一些老東西，讓整體的設計增添幾分趣味

真的是一家非常特別的小店，加上自製的手工甜點口碑似乎不錯!!千層蛋糕、肉桂捲必點。之後順遊全新大福觀海旭日平台、永鎮海濱公園不但免門票，好吃又好玩的一日遊

店家資訊：

地址：宜蘭縣 壯圍鄉壯濱路2段277號

電話： 03-9385868

時間：10:00~17:00 週四公休

食聚咖啡 詳細圖文介紹

壯圍穀倉餐廳｜親子餐廳割稻飯套餐

位於壯圍鄉市中心的農會對面，它的前身就是壯圍農會的穀倉改建而成的，因為是穀倉所以空間挑高又寬敞，經過改造後，變成了古早味農村風格的懷舊風餐廳

餐廳內部也有一些農村小物和自家產的鳳梨豆腐乳~~等農特產

這次來這裏享用古早農村美食「割稻飯套餐」，在這裏吃飯可是用碗公的哦，吃完美味的美味割稻飯套餐，還可以免費體驗「麥芽餅糖餅乾DIY」，過程超有趣的，古早親子童玩區也是令人懷念！

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯五路143號

營業時間：11:00~14:00 / 17:00~20:00 周三公休

電話：039383186

壯圍穀倉米食風味料理餐廳 詳細圖文介紹

壯圍沙丘咖啡廳｜沙丘xsmile

宜蘭【壯圍沙丘旅遊服務園區】不但免門票還有附設免費停車場，有展館可以逛，這裡有著沙坑的沙丘景觀，可走到沙灘踏水

近幾年壯圍沙丘都推出【壯圍沙丘地景藝術節】地景藝術來豐富整個園區，周邊還有壯圍海濱、自行車道

沙丘smile咖啡廳，裝潢高眺，明亮乾淨，大小桌約可坐20位

麵包價格算親民，被肉桂香味吸引到，可以買來吃！

大嵌城甕缸雞｜多家媒體報導

大嵌城甕缸雞可說是宜蘭眾多桶仔雞、甕缸雞、甕窯雞中非常出名的一家。尤其是這裏佔地寬廣、停車方便，菜色也不會太油膩，也是媒體熱訪的一家哦

餐廳內部寬敞舒適，三面採光，空間明亮，窗外也有不少松樹可以欣賞哦！內部桌數不少，大約可容納100多位客人

甕缸雞烤雞來囉！選用純正放山雞，肉質不柴有口感，上菜時雞皮還是脆的呢，淋上雞油、灑上椒鹽超美味，連在地人也愛吃，讓人口水直流啊！

其他菜色比較適中，上菜速度也滿快的。我們這樣吃也才二千多而已。價格不貴，份量也夠，CP值很高，很適合三五好友或全家大小來吃哦！

店家資訊：

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路102-6號

電話： 03 938-7700

營業時間：11:00-20:00

大嵌城甕缸雞 詳細圖文介紹

金鐤精緻鍋物｜國五交流道旁好停車

我可以說～假日宜蘭上台北塞在交流道時，來這間吃飯上廁所嗎？！

壯圍宜蘭交流道的北上匣道口旁，是羅東金鼎園的宜蘭分店，有停車場好停車，價位平實合理的，提供更精緻的食材，像是美國極黑和牛、西班牙伊比利豬、盤克夏豬~~在這裡通通吃得到!特別的是提供南歐第一品牌 la Menorquinas的雪酪冰淇淋，這可是不常見的哦 這家位於國道五道的北上匣道口旁，是的宜蘭分店，有停車場好停車，價位平實合理的，提供更精緻的食材，像是美國極黑和牛、西班牙伊比利豬、盤克夏豬~~在這裡通通吃得到!特別的是提供南歐第一品牌 la Menorquinas的雪酪冰淇淋，這可是不常見的哦

店家資訊：

地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷18號

電話: 03-9303220

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30 星期一公休日

金鐤精緻鍋物 詳細圖文介紹

阿國海鮮｜預約制無菜單海鮮餐廳

預約制海鮮餐廳，隱身在巷弄之中的餐廳，很多明星都來吃過。不管是熱炒或是海鮮份量充足，口味偏重，甜點是(炭火)黑糖桂圓粉圓，免費吃到飽!餐廳約10桌常滿座，地方不大但生意很好，魚蝦蟹小捲等海鮮超新鮮很好吃，一人約400~500元，要來之前記得打電話來預約！

店家資訊：

地址 ：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段215巷6號

：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段215巷6號 電話：03-9303720

營業時間：11:30–13:30, 17:00–19:30 週二公休日

阿國海鮮 詳細圖文介紹詳

掌上明珠會館｜預約制宜蘭無菜單料理



【掌上明珠會館】是宜蘭無菜單式料理、預約制餐廳，位於壯圍鄉的鄉下，非常有中國古典風味，採預約制一進入園內，馬上可以感受到濃濃的中國風

老板從中國各地蒐集古董家具，耗費鉅資，加上精心規畫的格局與設計，才成就了這家餐廳

嚴選當令野生漁獲及台灣農特產，堅持不添加合成佐料，手工陶藝器皿搭配主廚別出心裁的擺盤藝術。成人套餐1900元/2600元/3500元，三種價位可選，兒童套餐$600元。餐廳每月固定更換菜色，也提供素蔬食創意養生套餐，上菜順序珍味、刺身、酒、烤物、醋、蒸物、特品、食事、碗盛、甜品。

店家資訊：

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路二段 102 號

號 電話： 03-9308988

營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:30

只收現金 · 需要預訂

掌上明珠會館 詳細圖文介紹

官老爺休閒農場｜官夫人田園料理

【官老爺休閒農場】，這裡是處適合全家大小同遊的親子景點，提供多樣農遊體驗，豆腐乳DIY 、划秧桶船、竹筏、炒冰等體驗

這裏的【官夫人田園料理】也是著名田媽媽料理中的一員哦，以新世紀哈密瓜為主題的田園料理精采好吃，有趣又好玩

店家資訊：

地址：宜蘭縣壯圍鄉貓里霧罕橋路3號

電話：03 925 3517

營業時間：

10:00 -13:30 、17:00 – 21:00

10:00 -13:30 、17:00 – 21:00 官夫人田園料理 詳細圖文介紹

旺山休閒農場｜南瓜王國預約制

旺山休閒農場以各式各樣的南瓜而聞名，這裏的南瓜種類之多，令人咋舌，有觀賞用的，有食用的

來到這裏可以在南瓜隧道裏欣賞到數十種不同的南瓜，而且一定要來品嚐這裏的南瓜餐

像是南瓜披薩啦、南瓜冰沙、南瓜米粉~~孜然烤雞也很有名、而它的菜單之中

最有名的就是烤南瓜啦，烤熟後的南瓜，灑上酸甜的梅子粉，真的是又香甜又好吃

店家資訊：

地址： 宜蘭縣壯圍鄉新南路 107-7 號

宜蘭縣壯圍鄉新南路 號 電話： 0932 088 992

旺山休閒農場 詳細圖文介紹

玻璃屋新台菜｜宜蘭無菜單料理

LIVE食尚藝廊搬家改名，台菜風格的無菜單料理，非常浮誇的擺盤。海鮮多道，烤腿庫是獎作品。以團體客為主須預約，有600/800/1000/1500元套餐，要再加一成服務費，只收現金

地址： 263宜蘭縣壯圍鄉縣民大道一段176號

電話： 03 938 1858

營業時間：11:30~14:00 17:30~21:00

上合日式手工麻糬｜ QQ 的水晶麻糬

上合食品行，可是一家無店面的水晶麻糬店哦，店家表示因為目前用此模式經營可以先降低成本回饋給消費者



QQ的水晶麻糬，口感Q軟，重點是外皮不是用糯米做的，所以一般人吃了也不用怕漲氣

店家資訊：

地址： 263宜蘭縣壯圍鄉中央路二段69號

電話： 03 938 0813

營業時間：10:00–18:00

上合日式手工麻糬 詳細圖文介紹

壯圍鄉住宿推薦

這家河沿悅舍之農情秘驛就是一個不錯的好去處哦!! 不但田園風光迷人，空間寬敞舒適，也有好玩的親子空間，絕對可以玩的很盡興，而且民宿竟然有電梯方便旅客提取行李，不方便上上下下的遊客也很便利，真的相當不錯呢!

店家資訊：

地址：宜蘭縣壯圍鄉順和路1之8號

電話：0923 825 855

河沿悅舍之農情秘驛 詳細圖文介紹

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