來到日月潭旅遊，不能只用眼睛欣賞，最道地的玩法絕對是「陸、海、空」3D旅遊體驗，所謂的「水、陸、空」指的就是坐日月潭遊湖船、騎日月潭自行車道、搭日月潭纜車。第一次來日月潭不知道怎麼搭船嗎？2024日月潭遊湖船【遊艇選擇+遊湖路線+買票攻略】一次帶你深入了解，讓你有個難忘的日月潭遊湖之旅。

本篇深入淺出教你如何安心便宜的買到有保障的船票，更推薦你隱藏版5大遊湖船玩法，跟著我們這樣搭船最好玩！

日月潭乘船券調整公告 配合日月潭船隊規定，即日起調整為環湖券（限環湖一圈，回到初始搭船碼頭），如您有多點搭乘需求者，須依現場規定加價購票，請依店家現場公告為主。

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日月潭遊湖路線

日月潭遊湖的路線很簡單，總共有三個停靠點：水社碼頭 → 玄光寺 →伊達邵碼頭，沿途中可以下船到碼頭附近人氣景點走走，或是到水社老街與伊達邵老街吃日月潭美食，當天不限時間三上三下環湖一圈，最後搭回初始碼頭。

▼附上一張日月潭遊湖路線圖，搭船遊湖時，全程共會停靠3個主要碼頭▼

日月潭碼頭有何特色？

建議大家遊湖時要買，比起單程券來的更加划算，日月潭遊湖時會停靠3座主要碼頭（水社、玄光寺、伊達邵碼頭），大家可以趁空檔下船走走逛逛！

▼三大碼頭特色都不同，建議每一站都要下來走走看看唷▼

停靠點 特色 水社碼頭 日月潭最熱鬧的地方，也是重要的交通樞紐，對外的巴士幾乎都在這上下車，另外全球最美自行車道起點也在這裡、各大知名飯店也聚集在這裡。 玄光寺碼頭 位於日潭與月潭的交接處，可以同時看到日潭與月潭的美景。最接近日月潭中央的位置，有名的阿婆茶葉蛋也這這裡喔！ 伊達邵碼頭 邵族的原住民部落，聚集不少美食小吃，也是採購日月潭紅茶以及小米酒等伴手禮的好地方。

▼ 水社商圈地圖 ▼

▼大家搭船時要注意各碼頭開船時間喔！ (以綠湖遊艇為例)▼

日月潭遊湖如何買船票？

日月潭碼頭邊停靠著造型各異的船隻，並插著五顏六色的旗幟，將日月潭點綴得格外繽紛熱鬧，讓人也想買張船票，實際搭乘去感受一番。

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船公司多，特色各不同

其實不只是遊湖船隻多，整個日月潭實際上是有許多船公司在經營的，各家服務特色不同，遊客們可依自己喜好選擇。但無論怎麼挑，最重要的當然必須選擇合法的遊艇公司才有安全保障。再來則是希望船班多、發船時間密集，可以減少等船的時間的船公司。最後就是遊湖時，專業的船長還會一邊帶旅客們兜風，一邊用幽默風趣的口吻介紹著各景點特色，沿途大家都被逗得歡笑聲不斷。因此生動精彩的導覽，絕對會讓遊湖體驗加分不少。

▼ 日月潭遊湖船有許多船公司經營，各有不同特色 ▼

用顏色來區分船公司

雖然湖岸邊停靠著許多樣式不一的日月潭遊湖船，但仔細觀察船上懸掛的旗幟顏色，或工作人員身上穿著的背心顏色，甚至是碼頭欄柱上的標示，在「顏色」上似乎有些共同處。每家船公司都會以不同顏色代表，因此無論是背心、旗幟或碼頭標示等，都是以「顏色」作為區別。同一家船公司的顏色會是一致的。所以當我們買完船票後，只要到碼頭邊，找到插有該顏色旗幟的船隻就可以上船。若有問題的話可也可找同顏色背心的工作人員詢問。

▼目前在日月潭營運的船公司主要分為5大間▼

日月潭船艇公司 代表顏色 經營航線 綠湖遊艇公司 （小編推薦） 黃色 水社►玄光寺►伊達邵►水社 日月潭遊艇船隊 藍色 碼頭遊艇公司 深橘色 綠世界班船 淺綠色 水社海 橘紅色 水社►伊達邵►玄光寺►水社

▼船頭或船尾插上代表船公司顏色旗幟 (圖為綠世界班船)▼

▼不同船公司的工作人員，會身著不同顏色背心 (圖為日月潭遊艇船隊公司)▼

遊湖船購票地點與價格

要購買日月潭船票，可透過現場購票及網路訂票兩種方式，而依目前南投縣政府規範，日月潭遊湖券標準價格為NT$300元，當日在水社碼頭、玄光碼頭、伊達邵碼頭不限時間遊湖一圈，最後回到初始碼頭。

遊湖路線說明：水社登船，中途停玄光寺、伊達邵，再搭回水社；亦可伊達邵上船，中途停靠水社、玄光寺，再回伊達邵。

現場購票窗口

日月潭遊湖船的購票管道很多，包含當地一些民宿、餐廳業者都有代售。但其中還有另一種是在街上拉客，俗稱『小蜜蜂』的個體戶。這些小蜜蜂會打著船公司名義，主動向過往的遊客攀談兜售。這邊要提醒各位，最後提供大家乘船服務的還是『遊艇公司』，而不是路上兜售的小蜜蜂，因此對於他們的推銷話術要特別小心。建議最好還是從正規購票窗口購買船票，才能享有最完整的保障，也不會因為有糾紛而影響到遊玩興致。

▼ 日月潭遊湖船票最好要到正規的售票窗口購買，才最有保障▼

日月潭遊艇公司 地址 綠湖遊艇公司 水社村中興路19-1號（水社綠湖服務處）

日月村義勇街71號（伊達邵綠湖服務處） 日月潭遊艇船隊 水社村中山路163號 碼頭遊艇公司 水社村日月潭名勝街15-1號 綠世界班船 水社村日月潭名勝街35號 水社海 水社村日月潭名勝街16號

為了方便講解日月潭遊湖船票的購買及使用流程，以下主要以小編最推薦的『綠湖遊艇』作為範例。綠湖遊艇是綠湖休閒娛樂股份有限公司底下的大船隊，目前有兩個售票處：位於水社碼頭的『水社綠湖服務處』及伊達邵碼頭的『伊達邵綠湖服務處』。如果需要購買其他船公司的船票，也可到『伊達邵遊客中心』或是『水社日月潭水路交通聯合服務站』購票。

▼碼頭邊也有售票處，圖為伊達邵遊客中心旁的乘船售票處▼

線上購買船票

除了有現場售票處外，也可以上綠湖遊艇官網訂票，或直接透過LINE@客服線上訂購船票（在LINE@客服訂票不定時會有優惠促銷），相較之下比較安心，消費者較有保障。而其他日月潭船公司的網路購票管道，可以參考日月潭國家風景區管理處網站。

日月潭遊湖隱藏版玩法

預約式遊湖體驗

除了一般的日月潭遊湖船，也有提供預約式的遊湖服務，提供更進階的VIP旅遊體驗！千萬別把日月潭遊湖船當成一般交通旅遊工具，今天小編就要幫大家解密環湖船隱藏版玩法，讓你真正擁有這一整片日月潭！

只要事先規劃預定好主題，遊艇公司可以幫你開船、包船以外，還會幫你一手包辦飲食餐點（當地特色料理、日月潭紅茶、雞尾酒、烤肉餐點等）、佈置船隻、各項客製化服務都沒問題，像這樣的玩法非常適合遊日月潭的老手，下次要開趴踢也可以考慮日月潭包船遊湖哦！

玩法一：慢遊環湖吃到飽

日月潭環湖票只要花300元，就可任意悠遊穿梭在水社、玄光寺、伊達邵碼頭及各個景點間。但其實當船舶靠岸到站後，也不一定要下船喔！沒錯，你也可以選擇留在船上繼續搭乘繞行，繼續拍照，伴著沿途美麗風光，待在船上好好放空休息個夠！環湖遊艇從起點出發，繞行一圈後最後還是會回到起點，因此你可以持續享受最完整的環湖體驗。而繞行一圈下來會有50分鐘悠閒時間，絕對足夠讓你愜意的、慵懶的好好放鬆身心！這種玩法是不是非常值回票價呢？下次來日月潭不妨也試試看這樣的慢遊環湖方式吧！

玩法二：包船親民價、獨佔隱私空間

每到旺季假日，日月潭總是湧進了滿滿的遊客，所以無論是吃小吃，搭纜車或坐船環湖，難免也是需要排隊的。而好不容易排完了，也很難避免要跟其他人併位搭乘。小編提供一個大家可以安安靜靜享受私人時光的搭船方式！無論是團體或是情侶小倆口，日月潭遊艇公司其實也有提供包船服務，從出發到上岸專船專送，中間不用換船，也不用跟別人借位置拍照人擠人，可以完完全全享受屬於自己的空間以及時光！

一般人聽到「包船」，第一印象大概就是需要龐大的金錢花費，或需要透過特殊關係才能實現。但其實包船的價位並不如想像中的昂貴，行程也沒有什麼限制條件。包船服務以綠湖遊艇公司為例，只要2個人就可以包船了，價位則隨淡旺季不同，最低只需要5,000元，可以說相當親民。包船的環湖行程，可以在伊達邵停靠40分鐘、玄光寺30分鐘，最後再回到水社碼頭，遊覽時間約2小時。

玩法三：浪漫的貴婦午茶時光

日月潭浪漫下午茶遊湖這種玩法很適合情侶、夫妻二度蜜月旅遊的遊湖體驗，也很適合三兩姐妹淘們，來場貴婦下午茶聚會，悠閒的在船上喝咖啡，促進感情交流。假日來到日月潭不想排隊等船、不想排隊等餐廳，更不想人擠人的話。這邊可以提供一個最浪漫、最舒適的用餐環境，專船專人服務，讓你們在遊湖過程中享受最高的服務。

玩法四：來一場客製化水上遊艇嘉年華

如果光搭船看風景覺得不過癮，還可以喝下午茶、歡唱卡啦ok、烤BBQ、享受飯店般的Buffet等；若你還想要像偶像劇一樣，在私人遊艇上舉辦生日派對、結婚典禮，或是公司員工旅遊、家庭旅遊等，船家都可以依需求喜好，提供絕無僅有的客製化服務，滿足大家需求！

項目 內容 人數 價位 包船 遊湖行程2選1（約2小時），搭船前3日預定則享有【預定包船贈品】

1. 水社碼頭上船，遊湖途中停靠玄光寺30分，伊達邵40分，再坐船回水社碼頭。

2.伊達邵碼頭上船，遊湖途中停靠水社30分，玄光寺40分，再坐船回伊達邵碼頭。 2-48人 $5,000-$12,500 歡唱KTV 每小時3000元（最低2小時起）

可自備餐點飲食上船，但需保持船上整潔；如髒亂則酌收清潔費2000元。 45人內 $6,000-$12,000 輕食茶點

漫遊日月潭 提供紅茶餅乾、紅茶蛋捲、阿薩姆紅茶、咖啡 2-30人

31人以上，每人加$300 $7,000-$13,500 心靈響宴 遊湖時間1.5小時，遊湖行程中不停靠景點。

導覽內容非景點介紹，而是選擇的主題內容。 45人內

需7天前訂船 $8,800

▼一生中至少要參加一次遊艇趴，留下難忘回憶▼

▼可客製化進行布置，打造獨一無二絕美氛圍▼

▼遊湖船上也會準備精緻餐飲，提供貴賓享用▼

▼船上甚至能吃到飯店級Buffet，滿足每個人的胃▼

▼VIP級的遊湖體驗，保證令人留下畢生難忘的回憶▼

結尾前的小叮嚀

最後最後，提醒大家三件重要的事

雖然3座乘船碼頭（水社/玄光寺/伊達邵）皆可做為搭船碼頭起始點，但千萬不要搭得太開心，忘記自己的愛車停在哪一個碼頭哦！ 注意船班營運時間，基本上為09:00-17:00左右，日月潭搭船遊湖一整圈約為50分鐘，要特別留意開船時間囉！ 最重要的就是相機、手機電池記得充飽飽，來日月潭一定要拍照紀錄才不留遺憾呀！

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