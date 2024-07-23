全台首家以『泰雅族原住民』為主題的親子餐廳，『原風325親子主題餐廳』，於2024年7月在竹東火車站旁的「Wah幾散竹東」園區內盛大開幕。這座寬敞的玻璃屋不僅是餐廳，還是部落孩子的專業表演舞台，時常響起動人的樂聲和歌舞。

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『原風325』主打親子同樂的親子餐廳，每逢假日，館內便有著整日的活動，包含兒童歌舞表演、親子帶動唱跳、原民特色服裝體驗、紋面彩繪、臨桌互動小魔術以及泰雅族DIY飾品等體驗，很適合全家一起來體驗的泰雅族活動。原風325位置上鄰近竹東火車站、北埔老街和綠世界生態農場，再搭配一個戶外景點，就可以輕鬆安排一天豐富的新竹親子之旅。

重點整理： Toggle #原風325親子主題餐廳 ■ 地址：新竹縣竹東鎮東林路196-1號（幾散竹東E1館） ■ 官方連結：>官方粉絲團 ■ 營業時間：週一公休 平日｜11:30-14:30/17:30-20:30（19:30為最後加點時間） → 無舞台演出、僅供餐點

假日｜11:30-20:30（19:30為最後加點時間） → 有舞台演出 ■ 低消： 平日｜沒有低消限制，免收服務費

假日｜成人低消600元；6-12歲孩童低消300元；5歲以下免低消，外加1成服務費 ■ 二樓兒童遊戲室：親子DIY活動、紋面及換裝體驗、球池溜滑梯，7月試營運免費，但8月起以門票收費，一票到底 ■ 鄰近景點：竹東火車站、綠世界生態農場、北埔老街、內灣老街、薰衣草森林（車程30分鐘）

＃週末有舞台演出的原住民親子餐廳

現在已經很少看到有著完整舞台演出的餐廳了，隨著客人的入座，主持人便開始帶動現場的孩子一同跳舞，伴隨著泰雅族的舞蹈，男士舞著口簧琴之舞，孩子們看得目不轉睛；另外，整個用餐流程，穿插著流行音樂表演、魔術師演出，鄰桌的摺汽球更是讓孩子們愛不釋手

▲ 其實餐廳內的座位數不多，桌距也蠻寬敞，也許是為了維持饕客彼此的觀看表演品質，對於帶著孩子的媽媽來說，座位能這麼寬敞實在很貼心

＃使用原住民部落香料的西餐菜單

可能因為試營運的關係，店家很認真的介紹了菜單內容，標榜著結合竹東、五峰等原鄉的在地食材，再搭配原住民部落特有的馬告山胡椒、野薑花等辛香料，以西餐的方式呈現，如沙拉前菜、西式濃湯、義大利麵、披薩、法式排餐等，更符合大眾的口味

＃雙享餐套餐

雙人雙享餐 Nt.1,400

蒜苗鹹豬肉松露燉飯(＋$100) / 熟成牛肋眼佐段木香菇醬(＋$150)

整體而言，我覺得份量算是蠻充足的，一家四口點了一組雙享餐＋pizza，還有些吃不完。讓我特別驚豔的是主餐，『熟成牛肋眼』採用濕式熟成牛排，沒有經過冷凍，所以可以保持最佳的鮮甜度與肉質口感，我本來就很喜歡五分熟的口感，一口咬下在嘴裡的濃厚肉汁及嚼勁，喜愛牛排的饕客一定很喜歡；另外『鹹豬肉燉飯』更是孩子們的最愛，鹹度適中的鹹豬肉搭煎香蒜苗及酥脆臘肉脆片，豐富的口感及味道實在太好吃，強力推薦這道主菜給你！

▲ 煙燻鴨胸桔醬披薩：Nt. 400

這道披薩覺得有點可惜，起司的味道幾乎蓋掉配料的口味，餅皮部分為薄皮，吃起來不會很有負擔

▲ 甜點的清涼愛玉放入馬告胡椒，我本來以為是廚師放錯，但後還發現，這樣的吃法非常特別，讓愛玉多了一小刺辣的口感，反而更甘甜了！

二樓：兒童遊戲室

開放時間：週末、國定假日13:00-21:00

7月試營運免費，但8月起以門票收費，一票到底

➊ 兒童紋面、換裝體驗

限制：90公分以上，12歲以下，且身高體重不超過150公分、45公斤之兒童

小女孩的服裝超級可愛呀！可能是因為剛看完泰雅族的演出，菲菲直接指名也要體驗著裝，現場可以直接換裝，不限制著裝時間，拍完照後再到DIY體驗區，原住民氛圍感更濃厚了

➋ 泰雅族飾品DIY 體驗

每週園區會安排多種手作課程，大多是與原住民手藝相關的DIY活動，只要索取活動號碼排，就可以依照順序領取材料包，再由老師的協同下完成體驗。我們這次是體驗泰雅族串珠活動，三歲的菲菲也可以輕易完成

➌ 兒童球池

孩子們最喜歡的莫過於兒童球池，雖然溜滑梯的高度適合小小孩，但孩子們還是很喜歡這個小小的天地，另外，牆上也有積木可以拼接，建議兩歲以上的兒童再進入喔

＃Wah幾散竹東

『Wah！幾散竹東』就位在竹東火車站旁邊，真的就是隔壁，一下火車站步行就可以抵達！園區以原住民為主題，周末會有原住民表演以及市集進駐，商店街賣著一些原住民的飾品、紀念品、小米酒、小吃、水果…等，而這次的原風325就在這個園區內，吃完餐廳後，可以簡單在這個園區散步休憩，但說實話，『Wah！幾散竹東』的運行還需要一點時間，雖然週末都有年輕有為的駐唱歌手演出，但很可惜人流還不算多，所以營業的店家也有些稀疏，期望，親子餐廳新開幕後可以帶來更多的旅人前往，不然，可惜了這個有著濃厚原住民文化的園區

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