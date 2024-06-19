來到苗栗南庄民宿，推薦哪幾家？2024最新苗栗南庄住宿推薦，特搜精選苗栗南庄特色民宿，適合安排苗栗南庄二日遊，不論是適合三五好友出遊賞花拍美照、或是享受童話故事般的浪漫，還是親子同遊南享受悠閒周末，這裡通通都有唷！

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南庄民宿推薦 | #1 雲水度假森林

雲水度假森林是近期網美們的打卡熱點，豐富的戶外景觀，就算不住宿，也可以入園賞花、泡湯。除了有大眾池之外，也有個人湯屋，不喜歡下水的人，也可以體驗足湯，在青山綠水中的大自然中，享受溫泉與冷泉的浪漫。繡球花季期間，雲水更是必訪景點之一，大片的繡球，把原本就已經很美的營地，添加了藍紫色的花海，更是吸引大批遊客前來。到了落羽松的秋季，這裡的風景也是美到讓人尖叫！住宿在一年四季如畫的雲水裡，享受的不只是舒適的住宿空間，還有富有詩意的自然環境。

▼湖畔的鋼琴是網美最愛的韓劇感景點▼

▼被群山包圍的冷泉池，湖水藍真的太美▼

【南庄住宿推薦】雲水度假森林 地址：苗栗縣南庄鄉南江村東江31-3號 電話：03 782 5285 入園票: 全票$200 (110cm以上) | 110cm以下不收費 訂房優惠：

南庄民宿推薦| #2 橄欖樹咖啡民宿

外觀如童話般的咖啡廳民宿，在有層次感的山間地形中，看起來就像是一座巨大的迷宮。充滿藝術風格的內裝設計，大量的木頭元素，不只充滿巧思、色調溫暖，讓人有「家」一樣的感覺。咖啡廳裡多種風格混搭，營造出協調不衝突的情境，例如復古美式、清新日式、法式鄉村風等，多樣的手作家具、雜貨、彩繪與手工拼貼，搭上綠色植栽，讓溫暖的空間加上滿滿的生命力，老闆用多樣舒適的空間讓人一踏進就忘記時間，在山林之間體會慵懶優雅的慢活，讓人在喝咖啡之餘，也可以與老闆一起分享美的篇章。

▼色彩繽紛的童話背景，怎麼拍都可愛

▼5.6月繡球花季節，讓童話背景更加有趣味、更浪漫。

南庄民宿推薦 | #3 星宿咖啡景觀民宿

星宿咖啡景觀民宿位於護魚步道正對面，挑高的木屋與白色歐式建築一眼就可以認出，除了舒適的住宿環境之外，喜歡自然生態的人一定會非常喜歡這裡！在南庄護魚步道上，享受沁涼微風與涓涓溪水聲，木棧步道上就可以清楚地看見多種魚群，帶著孩子來感受自然生態，炎熱的暑假最適合這樣度過。生態之旅之外，喜歡美食的人也很適合，從民宿到南庄老街只要15分鐘，在這裡可以大啖美食，懶得出門的話也沒關係，星宿咖啡景觀民宿園區內也有提供烤肉、體驗客家擂茶與搗麻糬等寓教育樂的活動，讓入住的每一個時刻，都充實完美。

▼在這裡體驗戶外野餐的浪漫▼

南庄民宿推薦| #4 南庄晶華民宿

晶華民宿旁邊就是蓬萊溪，從觀景台上就可以聽到溪水聲，步行可以抵達沁涼的四十二份冷泉步道，終年18度C的清涼冷泉池就是夏天最棒的救贖，冷泉池超級清澈，隨便都可以看見小魚，從四十二份冷泉步道出發，在不遠處也可以看見蓬萊溪生態區，也就是護魚步道。夏天的陽光穿過樹林，泡在池中讓夏天的煩躁都消失，寧靜自在的環境就是晶華民宿最大的賣點。

▼山裡的小木屋，不只溫暖也有家的味道▼

南庄民宿推薦| #5 向天湖咖啡民宿

咖啡民宿有個很可愛的位置，就在向天湖中間，向天湖附近的賽夏族人稱這個島為烏龜島 (rakolo’)，群山環繞的向天湖，氛圍舒適寧靜，讓離鄉多年的老闆、老闆娘決定搬回家鄉，

在湖中蓋了一棟白色建築物，伴著清澈的湖水綠與清晨山嵐，風格清新優雅。

向天湖咖啡民宿內，除了住宿也有提供遊客餐點與咖啡，讓美景搭配濃郁的咖啡香，在假期中，完全的放鬆自己，感官與味覺一次滿足。

▼在湖中的白色小木屋，充滿著歐洲的既視感▼

【南庄住宿推薦】向天湖咖啡民宿 地址：苗栗縣南庄鄉向天湖16鄰26號 電話：(03)782-5559 訂房優惠：、

南庄民宿推薦| #6 天堂鳥民宿

距離南庄老街步行只要5分鐘的【天堂鳥民宿】，鵝黃色與紅磚拼接而成的可愛外牆，周圍環繞著小花園，設計簡約而溫馨，營造出古意氛圍，是一個適合度假和放鬆的好去處。天堂鳥民宿周圍景點眾多，可以先在南庄老街品嘗客家特色美食，像是桂花釀、客家麻糬、蜜餞等填飽肚子，再順道到獅頭山、護魚步道、向天湖、神仙谷等景點也非常方便，深入體驗南庄的文化和自然風光，在天堂鳥民宿度過寧靜愉悅的假期。

【南庄住宿推薦】天堂鳥民宿 地址：苗栗縣南庄鄉南江村5鄰東江98號 電話：0932 665 072

南庄民宿推薦| #7 南庄拾光民宿

【南庄拾光民宿】位於苗栗南庄鄉，是一間能接近大自然的溫馨民宿。民宿內種滿七里香、水杉，和許多不同的植物花草，還有一條森林小徑可以散步，伴隨著蟬鳴鳥叫的天然音樂，享受愜意的世外桃源生活，拾光還養著兩隻狗和兩隻雞，能看到他們自由穿梭在園區內。乾淨寬闊的房間，往窗外看就是一片綠意盎然，晚上能看到毫無遮蔽的星空，還提供了美味的早餐，以及戶外庭院和露台可供旅客休憩和欣賞風景，在寧靜舒適的南庄拾光民宿，度過一個放鬆又難忘的假期吧！

【南庄住宿推薦】南庄拾光民宿 地址：苗栗縣南庄鄉南江村石坑22號 電話： 0910 310 422 訂房優惠：

南庄民宿推薦| #8 山行寄野民宿

苗栗南庄的【山行寄野民宿】，位於山區道路陡峭狹小，需要一點開車技術，不過周圍環境優美，純白色的建築四周都被綠意給包圍，加上以香杉木、漂流木等原木素材以及手工製作的裝飾品，增添更多自然氣息，跟大自然更加融合一體。房間內同樣充滿了木質元素，飄著一股淡淡的檜木香，還有戶外陽台，讓住客擁有專屬的賞景臥榻欣賞美麗的山景，能眺望不遠處的筆架山，還可以和朋友家人聊天泡茶，享受全然的群山環繞美景。

南庄民宿推薦| #9 紅磚屋特色民宿

南庄【紅磚屋特色民宿】，是由清水紅磚砌成的六棟別墅，座落在一大片宛如綠色地毯般的寬廣草地，很有台灣古早味的傳統風格。紅磚屋規畫了寬敞的公共空間，給予住客更多的活動地方，庭園內花木扶疏有各式各樣花草、也設置了野餐區可以烤肉，還有透心涼的天然山泉水兒童戲水池，是夏天玩水的好地方。除此之外，每棟樓房還有提供廚房和煮炊設備，方便下廚料理，適合揪親朋好友一起來包棟同樂，感受南庄的寧靜步調。

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