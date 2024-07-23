有多久沒有到宜蘭旅遊了呢？好山好水的宜蘭，推薦你可以挑選喜歡的宜蘭民宿在這裡好好放鬆休息！本篇精選宜蘭民宿推薦，宜蘭烤肉民宿、宜蘭親子民宿、宜蘭泳池民宿，讓你一覺醒來即被180度無敵海景環繞，背靠群山出去踏青超便利，民宿設施有多人卡拉OK、晚上民宿庭院大夥烤肉、游泳戲水池，好玩地方可多著，保證能度過難忘假期。這邊一次給你有高評價、回訪率高、宜蘭平價民宿推薦、兼具CP值民宿清單，下次放假帶上朋友、親子家人，快一起入住精選的宜蘭民宿吧！

如果你們想要一群人包棟，當然也少不了精選宜蘭包棟民宿！

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宜蘭民宿推薦排行榜

宜蘭民宿推薦住哪裡

從重點活動和熱鬧區域，宜蘭住宿大多集中在【宜蘭壯圍五結民宿】、【宜蘭羅東冬山民宿】、【宜蘭蘇澳特色民宿】、【宜蘭頭城民宿】，旅客可以自由一年四季下不同活動，安排不同地方過夜。

宜蘭民宿價位

除了旅遊旺季、淡季、平日或假日影響幾千元價差，宜蘭民宿提供了多種價位房型選擇，一些經濟實惠的房型價格相對較低，最平價的選擇從2千多台幣房價，但仍然提供舒適和便利的住宿環境。也有走高級奢華海景房型選擇。熱門旅遊假期，宜蘭民宿和包棟民宿挺搶手，會比平日貴上幾千，請提早訂房喔！

※要使用民宿設備烤肉、KTV、泳池、廚房前，請明確了解住房規定，預定之前，可以先和民宿再次確認。

宜蘭民宿推薦│蘇澳民宿

蘇澳特色民宿 BRIGHTHOUSE 光之旅

住宿房間價位(2人) : NT6,360元(一晚) 官網：BRIGHTHOUSE 光之旅 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣蘇澳鎮跨港路1號(地圖連結)

圖片來源：BRIGHTHOUSE 光之旅

海洋森活

住宿房間價位(2人) : NT2,500元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣蘇澳鎮學府路105巷31-5號(地圖連結)

照片來源：海洋森活臉書

睡海邊民宿

住宿房間價位(2人) : NT3,772元(一晚) 官網：睡海邊民宿sleep on beach 優惠訂房：asiayo | 地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路三段146號(地圖連結)

照片來源：睡海邊民宿臉書

鄰近東澳車站，位於話題景點「粉鳥林秘境」附近宜蘭民宿。

於2020年落成的宜蘭民宿，民宿本體挑高設計，為全東澳最高的建築物。

山海環繞的東澳民宿，備有隱形式浴缸、專業級的高端廚房、露天泡腳池、附設免治馬桶的衛浴設備一應俱全，並使用歐舒丹系列備品，民宿價格飯店級的享受。

宜蘭寵物友善民宿也是宜蘭電梯民宿，適合與毛小孩與全家人一起入住。

周邊景點：東岳冷泉、東澳灣、粉鳥林秘境等。

宜蘭民宿推薦│羅東民宿

靈感青年旅舍

住宿評價 : ★★★★★4.8 住宿房間價位(2人) : NT1,200元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊北街29號(地圖連結)

圖片授權：IG @chiuchurch

誰說宜蘭民宿房型選擇不多？這間位在羅東的「靈感青年旅舍」就大大改變以往的模式

提供超可愛的小木屋和帳篷房型！不只空間更大更舒適，拍照起來保證吸睛～旅舍整體走一個文青風

1樓販售許多特色小物與精釀啤酒，這麼可愛熱門程度肯定破表，記得要搶房間要快喔！

圖片授權：IG @yilan_inspiration_hostel

宜蘭民宿推薦│頭城民宿

PLAY Hotel

住宿房間價位(2人) : NT4,969元(一晚) 官網：PLAY．HOTEL - 宜蘭 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段106號(地圖連結)

照片來源：PLAY Hotel官網

為藝人王仁甫與季芹所經營的宜蘭民宿。

依山面海，僅隔一條人行道即可抵達海灘，是一家外澳沙灘民宿。

純白建築外觀搭配大量玻璃落地窗，超夢幻的宜蘭渡假民宿在當地獨樹一格。

多數房型都面海，隔著玻璃即可欣賞龜山島的絕美海景。

部分房型內就有私人泳池，並使用寶格麗白茶沐浴系列，超隱私私人度假空間。

地下室遊戲區可盡享撞球桌、體感賽車遊戲機，另附有室外游泳池。

周邊景點：外澳沙灘、伯朗咖啡館頭城城堡、外澳飛行傘基地、烏石港、蘭陽博物館等。

Noir 黑舍

住宿房間價位(2人) : NT3,321元(一晚) 官網：noir 黑舍 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣頭城鎮朝陽路100號(地圖連結)

照片來源：Noir 黑舍臉書

頭城宜蘭民宿推薦，步行八分鐘即可抵達蘭陽博物館。

曾獲得2017年亞洲設計獎的宜蘭設計旅店，全黑長方形設計感建築，外牆有大小氣泡點綴，象徵海浪拍打礁石意象超吸睛，內裝黑白基調配上摩登奢華風格，飄著淡淡法國公寓氣息。

房內備有唐寧（Twinings）茶包、Nespresso espresso膠囊咖啡、藍芽喇叭以及Netflix，一樓晚上搖身成為情調酒吧，當成雨天備案待在民宿裡就很愜意。

使用茶籽堂沐浴系列，還附有無印良品沐浴鹽，洗澡泡澡雙享受。

大樣綠色植栽圍繞住宿客房，從房裡就能感受到綠意盎然的度假感。

周邊景點：蘭陽博物館、烏石港、外澳沙灘等。

合盛66民宿

住宿評價 : ★★★★☆4.7 住宿房間價位(2人) : NT4,000元(一晚) 地址：宜蘭縣頭城鎮三和路616巷105弄8號(地圖連結)

圖片授權：IG @imyealing

合盛66民宿是由熱愛自由的夫妻倆，一起努力實現對「家的想像」的完成品～

為了維護住宿品質，平日２人可包棟，堅持一次只接待一組旅人，住進船長別墅裡，享受一整天的愜意與舒心，讓每個人都能像回到家般放鬆享受。

設計上採用大量窗戶，從窗口望出去，一望無際的藍天綠地美的就像一幅畫～絕對是小編 宜蘭民宿 的大推薦名單！

圖片授權：IG @its_theangel

遇見海渡假會館

住宿房間價位(2人) : NT10,800元(一晚) 海景房 A 官網：遇見海-官網 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段100號(地圖連結)

照片來源：遇見海渡假會館官網

宜蘭頭城外澳民宿，步行兩分鐘就是頭城外澳海灘。

外觀為白色基調搭配大量玻璃的經典海景飯店設計，內部空間則相當典雅有質感。

海景第一排的絕佳宜蘭海景民宿，面海房型與海景僅用玻璃門窗隔間，躺在床上就能擁有整片龜山島海景。

臨海位置，早上觀日出、白天戲水賞海景、晚上還可仰望滿天星斗聽著海浪聲入眠。

限量僅有4間客房，超大空間備有沙發區、床區、交流區、室外露台及戶外浴池，在房內就像在度假。

周邊景點：外澳沙灘、伯朗咖啡館頭城城堡、外澳飛行傘基地、烏石港、蘭陽博物館等。

海灘風情民宿

住宿房間價位(2人) : NT2,500元(一晚) 官網：海灘風情民宿 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段68號(地圖連結)

照片來源：海灘風情民宿臉書

宜蘭必住外澳沙灘民宿，過馬路即可抵達沙灘，坐擁無邊界海景視野的宜蘭海景民宿，晚上可聽著海浪聲入眠。

周圍寧靜無光害，入夜後抬頭即可仰望星空，白天開窗就可欣賞龜山島日出。

內外風格簡約舒適的裝潢擺設，皆由民宿老版一手包辦，整體飄著淡淡南洋異國渡假氣息超紓壓。

部分房型備有私人露天陽台，房間空間寬敞，海邊戲水完後有洗腳設備，是宜蘭度假民宿首選之一。

周邊景點：伯朗咖啡頭城城堡、烏石港、蟾蜍山觀景台、蘭陽博物館等。

宜蘭民宿推薦│五結民宿

宜蘭43Villa會館－峇里風情

住宿評價 : ★★★★★4.8 住宿房間價位(6人) : NT36 ,200元(一晚) 地址：宜蘭縣五結鄉三吉一路230巷58號(地圖連結)

圖片授權：IG @43villa

想要體驗奢華民宿住宿的朋友們，一定要住進這間包棟民宿，體驗看看佔地588坪的「宜蘭43Villa會館」！

從入住那一刻起，就能讓你一秒置身峇里島～不僅整體氣氛到位，高度的隱密性和齊全的設施

就連許多明星藝人都指定入住的優質民宿！這麼誘人還不趕快揪三五好友手刀預訂～

圖片授權：IG @43villa

Wonderwall美好境界民宿

住宿房間價位(2人) : NT4,580元(一晚) 官網：Wonderwall美好境界 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣五結鄉季水路87-15號(地圖連結)

照片來源：Wonderwall美好境界民宿官網

位於宜蘭冬山河與太平洋交匯處的宜蘭民宿推薦景觀。

五棟相連的清水模建築風格設計，內部空間極簡舒服有如小豪宅，並為宜蘭寵物友善民宿。

使用寶格麗（bvlgare)沐浴備品、戴森（Dyson）吹風機、Marshall藍芽喇叭音響、質感及生活儀式感大加分。

廚具、餐具、烤箱、微波爐、KTV歡唱完備，宜蘭包棟住宿的高質感首選。

坐擁落地窗河口海景、附有日光浴浴缸、戲水池，是一家度假放鬆耍廢的宜蘭網美住宿選擇。

周邊景點：宜蘭傳藝園區、綠舞日式主題園區、壯圍沙丘生態園區等。

宜蘭米蘭穀堡

住宿房間價位(2人) : NT2,370元(一晚) 官網：米蘭穀堡民宿官方網站 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣五結鄉大吉五路309巷76弄7號(地圖連結)

照片來源：宜蘭米蘭穀堡官網

宜蘭五節包棟住宿，歐式異國古堡風設計，九棟建築構成彷彿置身歐洲小造鎮裡。

民宿周邊稻田圍繞，從客房往窗外一望，就能目睹綠色金色浪花層層疊起的田園風光。

備有飛鏢機、手足球檯、麻將室、兒童三輪車、紅白機電動遊樂器、客廳卡拉OK、戶外小公園等，娛樂設施玩到飽。

多處室內外公共空間可拍照、娛樂、聊天，備有飲料機可24小時冷熱飲喝到飽，飲料錢直接省下來。

周邊景點：國立宜蘭傳統藝術中心、宜蘭中興文化創意園區、羅東林業文化園區、冬山河親水公園等。

璞邸傳藝親子假民宿

住宿房間價位(2人) : NT2,153元(一晚) 官網：璞邸傳藝親子渡假民宿| Yilan City 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段191巷28號(地圖連結)

照片來源：璞邸傳藝親子假民宿臉書

鄰近宜蘭傳藝中心民宿，緊鄰冬山河畔。

日式庭院風度假戶外兒童遊戲池，50公分剛好的水深配上鯉魚池及松樹，小孩放電大人戲水度假愜意滿點。

可容納18～22位的宜蘭包棟民宿，設有烤肉場地、室內遊戲區、溜滑梯以及私人專屬大庭院，可享受足不出戶的真正包場私人空間。

太空、動物、粉紅兔、慵懶、都會等多樣主題房型，空間寬敞簡約有質感，庭院風民宿園區沈浸在有如世外桃源的小世界。

周邊景點：國立宜蘭傳統藝術中心、赫蒂法莊園、冬山伯朗大道等。

驛墅家水岸行館

住宿房間價位(2人) : NT1,980元(一晚) 官網：驛墅家海景包棟民宿 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣五結鄉五結路一段12巷22號(地圖連結)

照片來源：驛墅家水岸行館官網

宜蘭傳統藝術中心附近民宿，依偎著宜蘭冬山河，可欣賞冬山河景觀。

大量落地窗設計的宜蘭玻璃屋民宿，外觀為衝浪板意象設計，室內採光超棒。

暖色調色系搭配簡約的傢俱擺設相當放鬆，1樓可賞園景、2樓可賞冬山河河岸、3樓可眺望碧海藍天海景、4樓落地窗玻璃餐廳超適合放空。

宜蘭電梯包棟民宿，全家或三五好友入住都適合。

周邊景點：傳統藝術中心、冬山河親水公園、壯圍沙丘等。

宜蘭民宿推薦│壯圍民宿

海邊民宿 Hibnb Guesthouse

住宿房間價位(2人) : NT2,530元(一晚) 官網：海邊民宿Hibnb Guesthouse 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段8號(地圖連結)

照片來源：海邊民宿 Hibnb Guesthouse官網

擁有日本風情造景外觀的宜蘭寵物友善民宿，神社、柴犬、紅燈籠、木製圍籬外牆彷彿置身日本超吸睛。

民宿空間為木質調為主的日式簡約風格，從換鞋區、櫃檯、到公共空間無處不散發濃濃日本京都的既視感。

與國內外插畫家合作，藝文空間區、客房等都有藝術家創作的童趣足跡。

五種主題房型，內裝溫馨典雅舒適，看似樸素卻又暗藏細節巧思。

步行五分鐘即可抵達秘境沙灘，可眺望龜山島。

周邊景點：國立宜蘭傳統藝術中心、冬山河親水公園等。

無待民宿

住宿評價 : ★★★★★4.9 住宿房間價位(2人) : NT9,987元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段55號(地圖連結)

圖片授權：IG @ling.1203

位在壯圍的「無待WUDAI」，周遭全是一望無際的稻田，加上坐擁蘭陽溪的絕美景觀，一切都讓人十分放鬆。

充滿現代感的設計，灰白色系的外觀，讓民宿裡裡外外都超好拍，加上房內落地窗對應出去一年四季不同的景致，夢幻程度100%，讓人來了還想再來！

每一間房型都有自己獨立陽台，也有自己專屬的室外木屐可使用，坐在戶外看看夕陽、遠眺蘭陽溪。

浴室的色調偏暗，是希望給房客有一種靜謐隱私的感覺，再加上「Grohe」品牌的淋浴蓮蓬頭，居然有四種灑水模式可以選擇，淋浴放鬆一氣呵成。

圖片授權：IG @abbe_731

宜蘭民宿推薦│冬山民宿

小島天光

住宿房間價位(2人) : NT2,509元(一晚) 官網：小島天光ISLANDSUNRISE 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣冬山鄉八仙二路67號(地圖連結)

照片來源：小島天光官網

羅東民宿推薦榜上有名，別墅風格宜蘭民宿由水池環繞，盡享田園池塘自然氣息。

室內外皆為沈穩的清水模民宿風格，搭配木質地板與木製傢俱，頗有日式小清新感。

使用台灣在地沐浴品牌「茶籽堂」，草本香氣與田園風格完美呼應。

客房空間寬敞，大面玻璃採光，附有小陽台可眺望蘭陽平原景緻。

開放式中島廚房、自帶私人庭院及池塘、室內多處巧思玻璃窗採光，是一家美感與質感兼具的宜蘭田園風民宿。

周邊景點：冬山河親水公園、羅東文化工場、羅東夜市、羅東林業文化園區等。

宜蘭民宿推薦│大同民宿

山禾居風華別墅

住宿房間價位(2人) : NT3,200元(一晚) 官網：山禾居風華別墅 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣大同鄉玉蘭20-6號(地圖連結)

照片來源：山禾居臉書