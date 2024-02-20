🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南。又到了一年一度的草莓季，但你還在規劃去大湖嗎？現在中部的朋友們，不用北上也能近距離採到草莓啦！今天七分之二的探索就要介紹 3 間免入場費的台中草莓園，絕對是草莓控的天堂🍓新鮮現採的一分錢一分莓，最適合讓人大快朵頤，想在冬季來一籃酸酸甜甜的草莓，就千萬別錯過！

🙆‍♀️【台中採草莓推薦】完整神秘客詳細心得請看：【台中採草莓推薦】后里神岡潭子限定一日遊！5 間台中草莓園評比

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1. 不能莓有妳

🏠地址：台中市神岡區神圳路35之2號

💸收費：不收入場費，現採草莓每台斤 $400（時價）

🕰營業時間：09:00-17:00，週一二公休（依季節時間營業）

位於神岡圖書館、潭雅神綠園自行車道附近的不能莓有妳，超可愛的名字讓人想忘都難，不僅附有專屬停車場，園區還分為地面與高架草莓區，高架的高度讓大人不用彎腰就能採草莓，方便採收又能拍出美照！園區草莓分為豐香、香水、美姬三種品種，可依個人喜好做選擇，收費方式則為秤重計費，若需裝籃或裝箱子則另付費。

一進入園區就可自選採草莓工具，第一次採草莓的朋友店家也會有簡單教學，完全不用擔心不會採。園內草莓大小適中，紅透的草莓過半，一次大約 1 至 2 小時便可採到自己想要的量，如果採得不多或想要另外買來送禮，也有已經裝箱的草莓供選購，相當貼心。另外，現場還有販售草莓大福，採收完馬上就能補充能量！

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2. 草莓世界

🏠地址：台中市潭子區豐興路一段361號

💸收費：不收入場費，現採草莓每台斤 $390（時價）

🕰營業時間：週一至週日 08:30-17:00

草莓世界近 74 號快速道路潭子慈濟醫院旁，為台中採草莓的密集地帶，並有專屬汽機車停車場。規模較大的草莓世界占地 5 公頃，採分區輪流開放，假日開放高架區，平日則開放平地區，旁邊還附設可容納 50 人的休息區，採完草莓就可現場清洗直接享用。另外，這裡園主素有「草莓苗教父」之稱，以開發新品種有機草莓聞名，絕對可以讓你見識到各式各樣的新鮮草莓！

草莓世界入口處有提供雨鞋更換，能避免弄髒鞋子。在採草莓前會先解說流程和指定開放區域，園區內栽種超過 3 種以上的草莓品種，更有黑鑽和優雪等園主自行研發的新品種，各個香氣和甜感別具特色，能依個人喜好挑選。除了現採草莓，也可以購買草莓霜淇淋、草莓酒香腸或草莓果醬，送禮自用兩相宜🎁

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3. 紅森林高架草莓園

🏠地址：台中市潭子區豐興路一段192巷3號

💸收費：不收入場費，現採草莓每台斤 $400（時價）

🕰營業時間：週一至週日 09:00-17:00

紅森林高架草莓園在 74 號高架橋下，路旁停車即可。這家台中草莓園為論斤計價，入口處有貼心提供防蚊液，採摘的籃內也有附紙盒方便估價，園內提供可輕易剪斷蒂頭的專用剪刀，握力較小的朋友也能輕鬆採收。另外，全區採雙層高架栽種，並強調生物防治不使用農藥，讓大人小孩在草莓園與自然共處，並安心享用無農藥的草莓。

此處園區小巧精緻，能夠獨享整座草莓園區的舒適感，標榜無毒的草莓無論大小都香氣濃郁，更會不定期提供隱藏版的白草莓，佛心價就能享有可口美味。除了現採草莓，店家另有販售杯裝草莓和冷凍草莓，採完草莓後來杯草莓杯杯🥤，酸甜爽口又能補充能量。

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以上為本次的台中採草莓推薦，七分之二的探索精選 3 間平地或高架的台中草莓園，皆是神秘客親自認證的店家，新鮮現採又能免費入場✨台中草莓園交通方便，不用擔心塞車，第一手的草莓也最有品質保障，現場各種的草莓食品也能讓你邊採草莓邊吃草莓🍓現正值草莓旺季，草莓控們一定要把握草莓最新鮮、最酸甜的時節，獲得加倍的草莓幸福！

完整文章請看：【台中採草莓推薦】后里神岡潭子限定一日遊！5 間台中草莓園評比

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