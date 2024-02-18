日期：2024-02-01

名稱：夢峇里莊園民宿

電話：0932-650258丨0937-169810

地址：花蓮縣瑞穗鄉南三路310號

停車資訊：附有免費停車場

Check in：16:00

Check out :11:00

線上訂房(官網)：點我進入訂房

FB粉專：瑞穗夢峇里莊園



檢視較大的地圖

峇里島一直是國人度假旅遊的口袋選擇之一

夢峇里莊園民宿 則將這份美好給99%移植來花蓮

剩下的1%則是台灣特有的在地人情味~

在莊園裡有著一個相當美麗的小湖泊

所有的故事也將以他做為中心來展開

落羽松森林與2層樓歐式小屋結合成很棒的取景畫面

漫步其中的旅人 同時享受著最無拘束的自在旅行

湖泊上的天鵝船可自由來使用

雖然水沒有太深但仍需留意自身的安全才行

即便只是站在湖泊旁與落羽松森林合照

都能輕易感受莊園主人於細節上的用心

順著步道你可以繞著它來走上一圈

這座玻璃屋擺放著許多來自峇里島當地的樂器

讓旅人有機會來了解欣賞當地傳統文化的風采

後方的梅花林似乎也受近日冷氣團影響而開花

意外發現總是比規劃好的事情更讓人倍感驚喜

原本應該是峇里島特有的發呆亭竟成了荳妹練功的最佳場所...

結果才坐不到三分鐘就開始玩起滑草遊戲瞬間尖叫聲四起!!

莊園裡也有腳踏車及滑步車可自由來使用暢玩

如此大的場地更能享受到安全無慮的親子時光

Check in 的時間差不多到了

小毛來到大廳開始辦理相關手續

荳妹找了本書自然的就坐在藤編造型椅自個兒看起書來

她說這樣看書的感覺好特別也很舒服~

莊園主人順道介紹著說

這裡有準備一些峇里島特有的傳統服飾及頭帽

讓有興趣的朋友可來著裝並於園區內拍照打卡

Villa2人房

推開木門即可見到專屬於我們自己的庭院式游泳池

一旁並設有一口泡澡浴缸更顯現出慵懶的愜意之情

這裡的一切有著令人相當放鬆自在的心靈養分

噴水青蛙似乎也圓了我無法前往峇里島的夢想

另外大廳也有網美造型泳圈可免費提供

看來莊園主人實在懂得年輕朋友們的心

木架床有著濃濃的峇里島風格

布紗也可於夜晚時來解開卸下

同時也造就一股最浪漫的風情

毛巾所摺成的大象同樣是很令人開心的小確幸

除了迎賓水果／餅干飲料及礦泉水等...

還有著一台質感度很棒的膠囊咖啡機

如同貴賓般的尊爵享受完全感受於心

開放式的浴室設計

同時有著汗蒸功能的頂級設備

L'OCCITANE精品沐浴組及The Bee Honey小朋友專屬包

在每個細節上的規劃都讓人有著一股暖流來湧上心頭

16:00後會有專人將下午茶送至Villa供賓客品嚐

特製籃子可直接漂於游泳池上來享用真的很夢幻

但我們最終選擇穿著峇里島服飾用餐

於私人發呆亭內來享受這一切的美好

來到晚上我們迎接了此趟旅行最寧靜的一個夜晚

整個莊園裡只剩下湖泊旁所傳過來的蛙叫聲

以及荳妹遲遲捨不得上床入睡的喜悅歡笑聲

早餐同樣是有專人來送餐至Villa內享用

提籃內的內容竟不是簡單供應的三明治

而是猶如享用Brunch般的精緻早餐讓荳妹倍感開心

夢峇里莊園是由主人一手打造出的私房秘境

隱身於花蓮瑞穗的一所高質感度的度假莊園

一棟猶如詩畫般且與眾不同的史詩級選擇

帶給您深處於大自然之間的完美度假體驗

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