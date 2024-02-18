日期：2024-02-01
名稱：夢峇里莊園民宿
電話：0932-650258丨0937-169810
地址：花蓮縣瑞穗鄉南三路310號
停車資訊：附有免費停車場
Check in：16:00
Check out :11:00
線上訂房(官網)：點我進入訂房
FB粉專：瑞穗夢峇里莊園
峇里島一直是國人度假旅遊的口袋選擇之一
夢峇里莊園民宿 則將這份美好給99%移植來花蓮
剩下的1%則是台灣特有的在地人情味~
在莊園裡有著一個相當美麗的小湖泊
所有的故事也將以他做為中心來展開
落羽松森林與2層樓歐式小屋結合成很棒的取景畫面
漫步其中的旅人 同時享受著最無拘束的自在旅行
湖泊上的天鵝船可自由來使用
雖然水沒有太深但仍需留意自身的安全才行
即便只是站在湖泊旁與落羽松森林合照
都能輕易感受莊園主人於細節上的用心
順著步道你可以繞著它來走上一圈
這座玻璃屋擺放著許多來自峇里島當地的樂器
讓旅人有機會來了解欣賞當地傳統文化的風采
後方的梅花林似乎也受近日冷氣團影響而開花
意外發現總是比規劃好的事情更讓人倍感驚喜
原本應該是峇里島特有的發呆亭竟成了荳妹練功的最佳場所...
結果才坐不到三分鐘就開始玩起滑草遊戲瞬間尖叫聲四起!!
莊園裡也有腳踏車及滑步車可自由來使用暢玩
如此大的場地更能享受到安全無慮的親子時光
Check in 的時間差不多到了
小毛來到大廳開始辦理相關手續
荳妹找了本書自然的就坐在藤編造型椅自個兒看起書來
她說這樣看書的感覺好特別也很舒服~
莊園主人順道介紹著說
這裡有準備一些峇里島特有的傳統服飾及頭帽
讓有興趣的朋友可來著裝並於園區內拍照打卡
Villa2人房
推開木門即可見到專屬於我們自己的庭院式游泳池
一旁並設有一口泡澡浴缸更顯現出慵懶的愜意之情
這裡的一切有著令人相當放鬆自在的心靈養分
噴水青蛙似乎也圓了我無法前往峇里島的夢想
另外大廳也有網美造型泳圈可免費提供
看來莊園主人實在懂得年輕朋友們的心
木架床有著濃濃的峇里島風格
布紗也可於夜晚時來解開卸下
同時也造就一股最浪漫的風情
毛巾所摺成的大象同樣是很令人開心的小確幸
除了迎賓水果／餅干飲料及礦泉水等...
還有著一台質感度很棒的膠囊咖啡機
如同貴賓般的尊爵享受完全感受於心
開放式的浴室設計
同時有著汗蒸功能的頂級設備
L'OCCITANE精品沐浴組及The Bee Honey小朋友專屬包
在每個細節上的規劃都讓人有著一股暖流來湧上心頭
16:00後會有專人將下午茶送至Villa供賓客品嚐
特製籃子可直接漂於游泳池上來享用真的很夢幻
但我們最終選擇穿著峇里島服飾用餐
於私人發呆亭內來享受這一切的美好
來到晚上我們迎接了此趟旅行最寧靜的一個夜晚
整個莊園裡只剩下湖泊旁所傳過來的蛙叫聲
以及荳妹遲遲捨不得上床入睡的喜悅歡笑聲
早餐同樣是有專人來送餐至Villa內享用
提籃內的內容竟不是簡單供應的三明治
而是猶如享用Brunch般的精緻早餐讓荳妹倍感開心
夢峇里莊園是由主人一手打造出的私房秘境
隱身於花蓮瑞穗的一所高質感度的度假莊園
一棟猶如詩畫般且與眾不同的史詩級選擇
帶給您深處於大自然之間的完美度假體驗
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