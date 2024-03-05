

農曆年初三一早，我們原本還住在苗栗的老婆娘家，準備吃完早餐後，就返家。我卻臨時因故，得開車回彰化的祖厝一趟，再回新莊。我對老婆和女兒說，她們自己先搭車回家，兒子就和我一起，晚上也不用等我們倆回家吃飯。因為我不知道，這樣先去彰化再回到新莊，會在高速公路塞多久，她們母女倆少了兒子跟，也可以比較自在的去逛街吃飯。

匆匆返回彰化處理好事情，也讓兒子吃過了午餐，我們又匆匆北上。從一早算起，我光是開車，就開了約七個多小時，回到新莊已是下午5點。加上自己中午不敢用餐，怕吃飽再開車北上，會在高速公路塞到睡著，所以當下我是又餓又累。

還沒回到家門，我對兒子說，我想要先去吃個牛排，慰勞一下自己的辛苦，你也陪我在車上聊了好幾個小時，也坐得很累很辛苦，我們就一起去吃吧。兒子一聽到，可是開心的很，還直問我要吃哪家？

我回：在新莊要慰勞自己吃好一點的牛排，又不會太貴的，當然就會想到「德克斯」啊~

好巧不巧，剛好老婆也來電，她問說：你們到哪了？

我：剛下交流道，不過我中午沒吃，會先帶你兒子去個晚餐，再回去。你們呢？

老婆：和女兒逛完街，你女兒說好想吃牛排，我要帶她去「德克斯」，這家她之前沒跟到，我們再十分鐘就到...

我和兒子一聽到，馬上大笑：哈哈哈～

老婆：怎？

我：其實我們也正前往「德克斯」，且快到附近的停車場了～

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▲店外觀

外觀招牌帶點美式風格的「德克斯先生牛排」，

位在新莊的中誠街上，

是間已開了16~17年的在地人氣牛排館。





▲門口人潮

「德克斯先生牛排」，

網路上有1千8百多則評論，

平均4.3星，

是一家擁有新莊在地高人氣的牛排館。

我們原以為農曆年節初三，

大家在家不是大魚大肉，

就是返鄉或到外地旅遊，

會來吃牛排的客人較少，

沒想到，

這的排隊等候人潮還是不少～





▲新莊唯一重量級

店門前標榜：新莊唯一重量級30盎司厚切牛排





▲店內座無虛席





▲其店環境，

相較新莊不少的平價牛排館來說，

算是相當的明亮寬敞乾淨，

也相對舒適。





▲價目表

有18種排餐的選擇(含兩種兒童餐)





▲價目表，德克斯五大天王

店家推薦的五大天王排餐為：戰斧豬排、濕式熟成原味牛排、海鮮雙拼、帶骨牛小排、厚切牛排。

用餐需知：低消220(點心盤+沙拉吧)、用餐時間90分鐘...等。





▲自助沙拉吧

以平價牛排館而言，

這的自助沙拉吧內容，

看起來讓人感覺很不錯，

生菜沙拉與水果的選擇也相對多些~





▲自助沙拉吧，水果

選擇不少，

也沒切成小片狀，

很大方～





▲飲品，湯品區





▲沙拉、湯品、點心盤

看起來就比一般平價牛排館所提供的，

不僅顯得好看豐富，

等級也高上一個檔次。





▲生菜沙拉與玉米濃湯

生菜沙拉，

約有近十種的食材可挑選，

看起來新鮮乾淨，

生菜吃起來也清脆。

玉米濃湯，

奶香十足口感濃郁，

還加了不少蘑菇片。





▲點心盤

有麥克雞塊、薯條、烤奶油吐司片，

烤奶油吐司片可以免費續~





▲鄉村牛肉湯

湯品除了玉米濃湯，

上一回造訪還有菜頭燉雞湯，

這回則是鄉村牛肉湯，

但兩者一樣都是食材新鮮。

不像一般平價牛排館，

所提供的免費湯品，

湯料通常不多，

這的肉肉很多不怕你勺，

且其口感與配料份量，

就讓人覺得好喝且CP值很高。





▲在地人氣排餐上桌

9盎司頂級PS牛排、香蒜雞排&魷魚雙拼、30盎司厚切牛排





▲9盎司頂級PS牛排

其口感，

真的比一般平價牛排店的好很多。





▲附餐：地瓜

一般的平價牛排館，

相對少見。





▲開心的姊弟





▲ 香蒜雞排&魷魚雙拼

除了主菜外，

另附有：鐵板麵（白醬或蘑菇）、地瓜...等。

食材份量，

相較一般平價牛排館的，

這大上一個尺寸。

香酥炸魷魚不小隻，

肉質新鮮肥美札實，

咬起來有嚼勁又彈牙~





▲香蒜雞排，剖面

雞腿排相當大片，

且外觀勻稱的金黃色澤，

有如散發出誘人的美味光芒般，

令人垂涎。

表皮金黃口感相當香酥脆，

肉質則是鮮嫩多汁。

蠻不錯吃的～





▲30盎司厚切牛排

真是超大的一塊牛排！

還不是重組肉或兩三片湊在一起，

是原肉整塊的重量級30盎司厚切牛排~





▲30盎司厚切牛排

相當大一份，

女兒有點驚呆了，

我說這對我而言才叫〝大〞餐。

即便是兩位一般食量者，

也很夠分食。

這的30盎司厚切牛排，

使用的是牛運動量較大的背肩部位，

除了肉質具嚼勁且油花豐富外，

又有著不同紋理的肌肉組成，

口感也較為豐富。

吃起來當然就嫩口好吃，

風味頗佳外，

還能豪邁的大口大口盡興吃，

吃起來更過癮與開心囉~





▲30盎司厚切牛排，厚度足





▲30盎司厚切牛排，剖面

這的30盎司厚切牛排，

使用的是牛運動量較大的背肩部位，

除了肉質具嚼勁且油花豐富外，

又有著不同紋理的肌肉組成，

口感也較為豐富。

吃起來當然就嫩口好吃，

風味頗佳外，

還能豪邁的大口大口盡興吃，

吃起來更過癮與開心囉~





▲牛排沾蘑菇醬

店家的排餐，

並不像一般的平價牛排店家，

直接先把醬料淋上端出，

而是提供三種醬料讓客人自行使用。

要吃原味，

或換著沾來吃、混著吃都可以，

自由度與變化度較高。

特製的黑胡椒醬與蘑菇醬，

和一般店家的很不同，

滋味溫和自然許多。





▲牛排沾黑胡椒醬

沾起來不會搶過食材的味道，

反而增添了口感的豐富度，

也表示店家對自己使用的食材，

鮮度與好吃度很有信心。





▲飯後甜點與冰品

完美的結束用餐。



在幼童時，

一家搬到新莊住後，

又曾搬了兩次家，

但依然都還是住在新莊，

從新莊頭住到新莊尾，

至今已40好幾年。

從小就愛吃牛排的我，

在不同心生理需求與預算下，

慶幸在新莊，

有好幾家不錯的選擇。

像比較台式傳統的老字號平價牛排館，

有〝上上〞、〝阿忠〞、〝飄也香〞；

原味炭烤則有〝黑傑克〞、〝呷牛排〞；

若想花稍稍多一點點的預算，

好好慰勞一下自己，

或要慶祝什麼，

在新莊中上價位非連鎖的牛排館，

我就會想到這。



這也是一間，

在農曆年初三一早，

我們臨時因故分成兩組行動，

我和兒子一組（苗栗→彰化→新莊），

老婆和女兒一組（苗栗→林口→新莊），

各有行程，

且說晚餐各自處理。

但到晚餐時段，

兩組在沒事先約定下，

卻又不約而同的，

臨時決定前往的牛排館。

當我們兩組人，

在店前碰到面時，

真是笑翻！

就這麼巧...

這就是它的魅力～



【營業時間】（週三~週五）11：30～14：00，17：00～21：00；（週六~週日）11：30～21：00；週一、週二店休

【地 址】新北市新莊區中誠街170號

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