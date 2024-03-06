買完HARBS衝下到一樓
Shake Shack（シェイクシャック）
來自美國紐約
起初2001年麥迪遜廣場花園開設Hot Dog Cart起家
現今在美擁有200家分店
分布倫敦、日本、新加坡、杜拜、韓國..等
被譽為「 美國紐約最好吃漢堡 」
招牌除了漢堡及波浪薯條外
濃郁滑順的奶昔也是必點
不定期推出期間限定口味,深受大眾喜愛
店面設置一樓與大丸百貨營業時間不同
營業時間至晚上10點
一次買到2樣口袋名單美食
店內環境
菜單
日本超市賣場都是自助點餐付費系統居多
結合交通卡都可以在眾多店家付費,這點上超方便
貼心觀光客都提供中文頁面,不會日文的朋友都可以點餐!!
很可惜~奶昔完售
點餐最後要選擇取餐呼叫器號碼喔!
呼叫器就在一旁,可任選喜愛的那台
等著它響就OK
外帶取餐區
醬料自助區
外帶包裝很有質感
以紙盒盛裝,光這包裝視覺上就加分
材質上蠻堅固,size也不小
波浪薯條 (Fries) ~¥490
若喜歡調味薯條的人可選擇 Chess Fries
招牌牛肉堡三層~¥1590
單層ShackBurger為¥890,每加一份漢堡牛肉就加¥350
我們直接點3層吃個過癮,
這漢堡約台幣350元小貴,但分量size超大
小昭覺得比KUA`AINA夏威夷漢堡來的划算
生菜鮮脆,起司香氣濃郁,份量多
牛肉真材實料,口感扎實,沒有牛騷味
經過煎烤後,漢堡牛肉釋放出的香氣太迷人
配上起司及沙司醬~太~好~吃
老公對漢堡內的"肉質"很挑,經過嘴刁人的認證~直誇好吃💯
以小昭的食量我一個人可能吃不完,
愛吃肉肉的朋友,點3層保證吃得很滿足
重點是帶回去飯店吃,漢堡麵包體不會軟爛的耶
這個漢堡的肉是不是比漢堡麵包本體還大😆
我跟老公一致認為 美味無比,
超推Shake Shack👍👍👍
外帶都能這麼美味,連薯條也不濕軟,這厲害了
美國紐約最好吃的漢堡 這美譽 實至名歸💯
去日本或國外有看到分店,
請不用猶豫直接買,值得一吃!!
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《 SHAKE SHACK ~大丸心齋橋店》
• 官網
• 06-6483-8474
• 10:00~22:30 (L.O 21:30)
• 大阪府大阪市中央區心齋橋觔1-7-1 (大丸心斎橋店 本館 1F)
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