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日本大阪-SHAKE SHACK 紐約人氣漢堡~大丸心齋橋店

2024-03-06 23:31:36 Chaoerh小昭 人氣：107
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窩客好文

Chaoerh小昭

發表篇數：68篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

日本大阪-SHAKE SHACK 紐約人氣漢堡~大丸心齋橋店

 

買完HARBS衝下到一樓

Shake Shack（シェイクシャック）

來自美國紐約

起初2001年麥迪遜廣場花園開設Hot Dog Cart起家

現今在美擁有200家分店

分布倫敦、日本、新加坡、杜拜、韓國..等

被譽為「 美國紐約最好吃漢堡 

招牌除了漢堡及波浪薯條外

濃郁滑順的奶昔也是必點

不定期推出期間限定口味,深受大眾喜愛

 

店面設置一樓與大丸百貨營業時間不同

營業時間至晚上10點

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一次買到2樣口袋名單美食

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店內環境

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菜單

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日本超市賣場都是自助點餐付費系統居多

結合交通卡都可以在眾多店家付費,這點上超方便

貼心觀光客都提供中文頁面,不會日文的朋友都可以點餐!!

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很可惜~奶昔完售

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點餐最後要選擇取餐呼叫器號碼喔!

呼叫器就在一旁,可任選喜愛的那台

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日本大阪-SHAKE SHACK 紐約人氣漢堡~大丸心齋橋店

等著它響就OK

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外帶取餐區

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醬料自助區

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外帶包裝很有質感

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以紙盒盛裝,光這包裝視覺上就加分

材質上蠻堅固,size也不小

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 波浪薯條 (Fries)  ~¥490

若喜歡調味薯條的人可選擇 Chess Fries

 日本大阪-SHAKE SHACK 紐約人氣漢堡~大丸心齋橋店

招牌牛肉堡三層~¥1590

單層ShackBurger為¥890,每加一份漢堡牛肉就加¥350

我們直接點3層吃個過癮,

這漢堡約台幣350元小貴,但分量size超大

小昭覺得比KUA`AINA夏威夷漢堡的划算

日本大阪-SHAKE SHACK 紐約人氣漢堡~大丸心齋橋店

生菜鮮脆,起司香氣濃郁,份量多

牛肉真材實料,口感扎實,沒有牛騷味

經過煎烤後,漢堡牛肉釋放出的香氣太迷人

配上起司及沙司醬~太~好~吃

老公對漢堡內的"肉質"很挑,經過嘴刁人的認證~直誇好吃💯

以小昭的食量我一個人可能吃不完,

愛吃肉肉的朋友,點3層保證吃得很滿足

日本大阪-SHAKE SHACK 紐約人氣漢堡~大丸心齋橋店

重點是帶回去飯店吃,漢堡麵包體不會軟爛的耶

這個漢堡的肉是不是比漢堡麵包本體還大😆

日本大阪-SHAKE SHACK 紐約人氣漢堡~大丸心齋橋店

 

我跟老公一致認為 美味無比, 

超推Shake Shack👍👍👍

外帶都能這麼美味,連薯條也不濕軟,這厲害了

美國紐約最好吃的漢堡 這美譽 實至名歸💯

去日本或國外有看到分店,

請不用猶豫直接買,值得一吃!!

 

日本大阪-SHAKE SHACK 紐約人氣漢堡~大丸心齋橋店,以上僅供參考~

 

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

SHAKE SHACK ~大丸心齋橋店 
• 官網
• 06-6483-8474
• 10:00~22:30 (L.O 21:30)
• 大阪府大阪市中央區心齋橋觔1-7-1 (大丸心斎橋店 本館 1F)

 


檢視較大的地圖

 

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