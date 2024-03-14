屏東不像其他城市那樣擁擠，好山好水的友善環境，適合有小小孩的家庭安排一趟放鬆的屏東親子一日遊。近幾年當地政府更打造一鄉鎮一特色的共融公園，讓家長可以免費帶小朋友暢玩刺激又歡樂的遊樂設施。接下來推薦你25個CP值和人氣都很高的屏東親子景點，假日想遛小孩放放電就來這幾個地方報到！

屏東親子景點推薦

1. 國立海洋生物博物館

屏東海生館，台灣規模最大的海洋生物館，裡面的魚種生態豐富，是會讓小朋友失心瘋的地方。這裡設有三大主題館，分別是介紹台灣在地生態的「台灣水域館」，還有熱帶世界獨有的「珊瑚王國館」，以及展出世界多元海洋生態的「世界水域館」，在Klook上先購買好門票可以享優待票價之外，還有搭配VR實境體驗、交通套票和飲食等組合套票，讓你玩越多省更多。

這個熱門的屏東景點最亮眼在戶外有很大的鯨魚戲水池，小朋友來都一定會跳下去暢玩消暑的設施，館內則一定要看超人氣的企鵝、海報和小白鯨，這裡還有超級熱門的夜宿海生館活動，在館內的海底隧道看著透明玻璃天花板中的魚兒悠遊中睡著，讓人感覺也跟著魚兒們在水中輕鬆自在進入夢鄉。

📍 Google 地圖： 國立海洋生物博物館

⏰ 開放時間：9 am–5:30 pm

2. 鹿ㄦ島水豚生態園區

2023的全新景點，不僅可以餵食水豚與他們互動，還可以下水與牠們一同戲水 ! 以日本神社為主題，仿造淺草雷門打造出可愛的「豚門」，園區內除了有可愛的水豚外還超好拍 ! 是最新最夯的新打卡景點。不想排隊可以先上Klook購買門票，掃描QRcode就能入場，持門票可以兌換牧草。

園內有可愛憨厚的水豚外，還有梅花鹿、黑面羊，這些小動物的性格溫馴，就連小朋友也都能放心的與牠們互動。農場環境打理得非常乾淨，不會有一般動物園容易有的排泄物臭味，如果你是害怕動物異味的人，在這裡也能玩得開心盡興 ! 牧草餵完後可以自費加購。

園區還有全台唯一「與水豚共游」的活動，這項體驗要事先在LINE預約，並自備泳衣及毛巾等相關用具，園區會另外提供防寒衣，只要身高滿110cm就可以參加 !

除了與小動物互動外，還可以參加"敲豚石"，只需要$100人人有獎，可以到一旁的咖啡廳兌換獎品，門票也能折抵$50元的餐費。

📍 Google 地圖：鹿ㄦ島水豚生態園區

3. 涼山遊憩區

假日很受歡迎可以散步踏青的屏東景點，售票口有停車場，每台車收費$50，門票每人$80。這裡有完善的健行步道，大約1.4公里，整體平緩好走，有階梯也不會太高，也有林蔭不會很熱，整體慢走大約1個小時，很多親子家庭和中老年人會來這裡呼吸新鮮空氣看山景，但瀑布因安全性已禁止前往，只能在管制區外隱約看到。

園區內有公共藝術造景、大草原和露營區，可以玩滑車和盪鞦韆，也有特色哈比屋可以拍照，往中間走可以看到魚池、羊、鵝和鴨子等可愛動物。繼續往瀑布走，有涼亭可以休息吃東西，也有賣冰涼的愛玉和茶葉蛋，可以來這裡野餐，也有乾淨的廁所，雖然無法近距離看到瀑布，但整體還是很適合踏青的戶外景點。

📍 Google 地圖：涼山遊憩區

⏰ 開放時間：8 am–5 pm

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