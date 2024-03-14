汽車旅館一房一庫的空間配置，不需要另外煩惱停車問題，最大的好處就是能用飯店1/2的價格，入住同規格甚至空間更大的客房，而汽車旅館還提供許多主題房，有溫馨可愛的也有浪漫的，不管是親子還是情侶夫妻都很適合入住。近期有許多汽車旅館歡迎毛小孩入住，寵物友善政策只需要付合理的清潔費就能帶著狗狗貓貓入住。

宜蘭汽車旅館推薦

位於羅東車站附近，入口處標示著全館反針孔偵測，讓旅客入住更加安心。平日下午三點就可以入住，而假日入住時間則是晚上六點，是一間性價比非常高的汽車旅館。

客房空間都很寬敞氣派，燈光可以換上自己喜好的氛圍燈，房內還可以唱KTV。冬天時房內的空間可以調整成暖氣，應付宜蘭濕冷的天氣也不用擔心。床鋪使用席夢思的高級床鋪，提供良好的睡眠體驗。飲料點心都是免費提供的，硬體備品也都供應的很充足。房內大亮點就是大理石的按摩浴缸，空間很大多人一起泡也沒問題。一旁還有配置電視可以觀看。沐浴品提供奢華的寶格麗盥洗用品。另外的賣點就是還有SPA蒸氣室，還有提供放鬆的精油，倒入凹槽就能享受香氛的蒸氣浴。房内都是使用木造地板，因此較不會吸附煙味或是異味，房内的軟裝潢富有異國風情，彷彿一秒穿越到了海島國家渡假一樣。

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距離東門夜市相當近，是間六星期的汽車旅館，性價比卻非常的高。小至有20坪的基本套房，大到有90坪的總統套房，提供旅客不同的需求。

飯店整體走精美路線，橢圓形的超大按摩浴缸，可以享受氣泡式的按摩效果，搭載電視可以觀看。除此之外還有蒸氣室可以流汗排毒，盥洗用品都有替旅客準備好，空手就能入住，沐浴品則是自家品牌的。若是入住高級房型，房外就有私人的獨立戶外庭園造景。KingSize的床偏軟，床鋪很大可以睡得很舒適。很特別是操控燈光等的機關按鈕在電話上方。晚上若是肚子餓了一通電話打到櫃檯，就會把泡好的泡麵送到車庫門口，還會加上半顆水煮蛋，相當貼心。

入住時櫃台人員就會確認早餐樣式，有中、西兩種套餐可以選擇，中式是白稀飯配上醬菜，而西式則是烤土司，兩種口味都蠻豐富美味的。除此以外餐廳還有提供現磨咖啡可以取用。

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是東旅集團的新品牌，歐式鄉村風的建築整體氛圍相當愜意放鬆，入住時間比一般汽旅還早，下午四點就能Check in，不過也因如此退房時間早了一小時。

房內的裝潢顛覆你對汽旅的想像，整體非常的溫馨，而且很特別的是有樓中樓的房型，也就是除了車庫以外，還有兩層的空間可以使用。

挑高設計讓視覺看過去更寬廣，附設免費的藍光電影，還能直接看youtube、愛奇藝等影片。冰箱特別選用靜音冰箱不怕低頻擾人清夢，mini吧也是免費供應的。

房間很舒適也有獨立的空調，King size的雙人獨立筒床墊睡起來非常舒服，遇是空間小巧精美，有配備超大的雙人按摩浴缸，並提供上山採藥的沐浴品，其他一次性備品也都有提供，不過雖然飯店名稱為溫泉驛站，浴室是供應一般的水，並非是溫泉泉源。

飯店內沒有提供早餐，但是附近機能性很高，有很多餐廳及早餐店可以選擇，是一間很適合家庭入住的汽車旅館。

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