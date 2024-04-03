今天晴兒特別跑了個遠，來到中和吃鍋!!

這家鍋物倒底有何魅力讓晴兒和晴兒妹吃了讚不絕口呢！！且讓晴兒介紹給大家~

文章目錄

海牧水產鍋物（四號公園店）

地址： 235 新北市中和區中和路 350 巷 12 號

電話： 02 2929 7888 營業時間： 11:00~22:00

拍攝器材： Z9 24~70 f2.8

交通

海牧水產鍋物位於中和四號公園旁，如果是開車可以直接開到四號公園底下停車場，走路大概只要2分鐘，穿過公園就是了!!

▼穿越公園就是目的地了

▼但要小心不要被鴿子和松鼠迷惑

▼過馬路就是店家了唷

環境

海牧的店面做的真的很低調，完美融入環鏡中，說實的要不是有大大的海牧字眼，晴兒真的不會留意到它~這樣的裝修風格和一般的火鍋店完全不同，也讓晴兒的期待值更高了~

▼很黑的玻璃窗，從外頭望進去只隱約看到有人影

▼只有大門口的玻璃上大大寫著開鍋有活動，讓人知道這是火鍋店

一進入店見迎面就看到水族箱，有活體養殖的火鍋店是愈來愈少了呀～

▼一樓空間並不大，只有五桌空間,

而且桌距比較近，吃起飯來會覺得比較擁擠

▼還有一個水族箱養水母，很少見耶~太有趣了！！

▼剛才從外頭看很昏暗的玻璃，從頭裡往外看可是很清楚呀～

▼免費的飲料區，有六種碳酸飲料及四種茶飲可以選擇

▼佐料區 算基本款?

我們這回用餐的是二樓的空間，相較一樓大了很多，也有多人／單人用餐區。

▼往二樓的樓梯景色

▼二樓也有水母唷

▼多人用餐區

▼單人吧台區

然後我們坐的自然是至尊無敵的窗邊位置啦~（自己亂亂取名）；但必須說，這個位置在下午的時光真的讓人覺得用餐非常奢侈呀!!

▼看看這窗景，光配景都可以吃下許多

美食

首先上來的是青菜，這部份和一般火鍋店差不多。

▼菜盤

湯底優秀

海牧有免費的原位湯底，及加價70元的 青花椒/川味麻辣/蒙古孜然/養生藥燉/生鮮蕃茄/牛奶起司。

值得一提的是他們的原味湯底是晴兒吃過的鍋中目前排名第一的原味鍋底，據店家說是用食材大鍋燉煮8小時的湯底，有點介於豚骨和清湯之間，比一般的柴魚湯頭更濃厚，是非常好喝的湯底。

而加價的湯底則是以原湯做基礎調味而來，我們今天試了青花椒和牛奶起司。

二者之間妹妹更屬意青花椒，香氣十足一上桌就成為全桌焦點，而且它是可以喝的麻辣湯，涮起肉來微微辣口的滋味，簡直是一絕。

而牛奶起司不是說不好吃，而是相較於青花椒就是可以預料的味道（攤手）；但當天我其實是喝了很多它的湯呢！！

▼（由左至友）原味湯底／青花椒／牛奶起司

▼菜單（完整菜單附於文未）

價位介於280~1099之間，想要什麼口味都可以滿足

肉盤優秀

今天吃的肉盤有二種，牛小排 和 伊比利扇子豬肉，不得不說光從上桌的賣相就己經征服我們了，真的很美呀～而且切的厚度比一般火鍋店略厚，吃起來是很有口感的肉質。





▼你看看這賣相，怎麼可能不好吃

▼牛小排下鍋啦

▼燙熟的紋理，流口水了啦

▼還有附玫瑰塩

▼伊比利扇子豬肉也是賣相可人 真的美美美

▼下鍋後

豐富的海鮮盤

有活蝦和蛤蜊的海鮮，為了怕活蝦跳出鍋子，還特別和我們說要讓它這樣下鍋煮，免得演出活蝦脫逃。（抖）

▼活蝦

▼因為太有活力要連籤子一起下鍋

▼煮熟啦~果然非常新鮮！

▼蛤蜊

火鍋料也講究

除了海鮮及肉片食材外，海牧在火鍋料的選擇上也不妥協，特別選用純手工的魚餃和花枝丸，而口味也的確認對的起它純手工的自慢，和市售的就是不一樣呀!

▼手工魚餃

▼手做的花枝丸

結語

市面上的火鍋店真的非常多，但海牧真的有實力在眾多火鍋店裡脫穎而出。

不論是湯底、肉片、海鮮，都找不到讓晴兒可以挑剔的地方啦~

如果真的要挑剔，大概就只剩沾料有點太基本??(但說實在的晴兒自己也都只用這幾款啦~XD)

然後就是它實在太遠，看能不能早日開到淡水來，這樣方便晴兒想吃就可以吃的到啦！！

▼最後用水母和四號公園的松鼠和大家說881啦~

若喜歡這篇文章，歡迎分享給朋友 ^^

現在就加入 粉絲團 一起吃喝玩樂、討論歐巴

完整菜單

▼蛤蜊