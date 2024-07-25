為了讓大直牛肉控、大直的上班族，多一個理由約聚餐吃飯，春大直新開店全台唯一頂級精品「牛琅溫體牛火鍋」正式開鍋。頂級奢華「牛琅」溫體牛火鍋每日新鮮現宰台南溫體牛肉直送，搭配慢熬牛骨蔬果湯底，再以日本清酒佐餐，帶給懂吃的老饕、懂拍的吃貨，無與倫比的味覺享受。
位於春大直的「牛琅溫體牛火鍋」，一天只供應一餐、專注於提供最高品質的美食。從台南新鮮直送的溫體牛肉，到以慢火熬煮的牛骨蔬果湯底，再配上精選的日本清酒，牛琅溫體牛火鍋每一個細節都充滿了用心和講究。
特別是在餐廳的空間設計上，也是下足了苦心。牛琅溫體牛火鍋將廚房設計成開放式的外吧台，讓老饕吃貨們可以直接觀看到廚師現切牛肉、熬煮湯品的過程，增加了用餐的趣味和透明度。這樣的設計不僅展示了食材的新鮮度，還讓顧客更能體驗到餐廳的專業和用心。此外，餐廳的客席區設計也極具特色，傳統中式建築風格結合現代材質，營造出舒適且具有隱私感的用餐環境。
而在肉品方面、最值得一提的高是，牛琅溫體牛火鍋還提供了極其珍貴的「特選牛肉盤」。這些牛肉取自牛身的特殊部位，經過精細的修清筋膜處理，無論是油瘦交合的彈牙部位，還是油脂豐厚的入口即化部位，都讓顧客體驗到鮮而不俗、嫩而不生、油而不膩的頂級牛肉享受。餐廳堅持職人精神，手切薄片，以最佳狀態呈現牛肉的美味。
同時，牛琅溫體牛火鍋更推薦內行人才懂得品嚐牛琅溫體牛火鍋的黃金吃法。先將火力調成文火，再將色澤飽滿的牛肉片放入鍋中，三浸三晾，過秒即撈。另一種吃法是將兩到三片肉放入碗中，加入湯頭，讓牛肉達到三分熟或五分熟。品嚐完湯底的原味後，可再加進兩滴米酒，提升甘醇度。當牛肉呈現粉紅色時，便是最佳品嚐時機，這正是台南道地牛肉湯的魅力所在。
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最後，在餐飲搭配上，牛琅溫體牛火鍋特別推薦使用日本清酒來提升整體的味覺體驗。清酒的鮮味與溫體牛肉的清甜完美結合，使得每一口都充滿了層次感和驚喜。特別推薦的WAKAZETHECLASSICJAPAN清酒，以四季風味為靈感，搭配牛琅溫體牛火鍋的鮮美湯底和牛肉，讓味蕾體驗到前所未有的和諧與愉悅。
牛琅溫體牛火鍋選用的新鮮溫體牛肉，是餐廳的一大賣點。溫體牛肉的最大特色在於其鮮甜與嫩滑的口感，因為牛肉在屠宰後立即進行運送和烹調，避免了冷凍過程中水分和風味的流失。這樣的處理方式使得牛肉保留了更多的天然鮮味和營養價值。牛琅溫體牛火鍋每日直送新鮮溫體牛肉，確保顧客品嚐到最原汁原味的肉質。這樣的美食體驗，絕對值得每一位牛肉愛好者親自品嚐。
牛琅溫體牛火鍋
電話：02-8502-7209
地址：台北市中山區樂群三路303號