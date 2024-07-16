來福隆玩水，別錯過「鯨鍋」這家新開幕的火鍋店！坐落於新北市貢寮區，緊鄰雙溪河和貢寮車站，這邊不僅能吃到各種海鮮火鍋，用餐還有超過 15 款自助吧吃到飽。菜單必點的「鯨鮮鍋」、「軟絲九孔鍋」和季節限定的「蟹蟹鍋」讓人食指大動，夏天來玩水可要趕緊筆記。
「鯨鍋」位於新北市貢寮區，鄰近雙溪河和貢寮車站，靠近漁港；這邊不僅方便前來福隆玩水的遊客過來用餐，還可以順道享受雙溪河畔的風光美景。一踏進「鯨鍋」，便能感受到寬敞明亮的用餐環境，店內的裝潢簡約又不失溫馨，不過這邊座位數不多，建議如果是希望週末或假日來訪，建議提前訂位，才能玩水上岸第一時間享受到美食。
「鯨鍋」的餐點超豐富，尤其是海鮮料理更是必點！首先推薦的是「鯨鮮鍋」，這道菜集結了多種海鮮，包括小卷、蛤蜊、九孔和鮮魚，讓人一次大飽口福。喜歡軟絲和九孔的朋友不能錯過「軟絲九孔鍋」，鮮嫩的軟絲和九孔的豐富滋味讓人一試成主顧。
此外，季節限定推出的「蟹蟹鍋」也不能錯過，兩隻鮮美花蟹讓人吃得過癮。不愛海鮮的朋友也別擔心，來這邊也能選擇「鯨選牛(板腱牛)」，整盤軟嫩牛肉也能吃個過癮。
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除了各種推薦菜色，「鯨鍋」還提供超過15款自助吧吃到飽！區域包括多樣化的蔬菜吧、各式飲料和冰品，讓大家可以根據自己的喜好自由搭配；從高麗菜、白菜、水蓮到絲瓜、南瓜、木耳等各種時令蔬菜，讓人不止飽餐一頓，也可以吃個過癮。
吃完火鍋後，當然冰淇淋絕對少不了！店內提供六種不同冰淇淋任君選擇，替大家美好的一餐做個收尾。最後，為了讓大家每次來訪都有新的驚喜，「鯨鍋」每個月都會推出特色鍋底，不論是新鮮漁獲還是當季蔬菜，餐廳都精心挑選，下次來福隆玩水可別錯過這邊囉。
福隆雙溪河畔火鍋 鯨鍋
地址：新北市貢寮區復興街8號之1
營業時間：每天 11:00 - 20:00
福隆雙溪河畔火鍋 鯨鍋 推薦菜單
推薦菜單：鯨鮮鍋(海鮮)$399、軟絲九孔鍋$399、季節限定蟹蟹鍋$469、鯨選牛(板腱牛)$399