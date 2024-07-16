來福隆玩水，別錯過「鯨鍋」這家新開幕的火鍋店！坐落於新北市貢寮區，緊鄰雙溪河和貢寮車站，這邊不僅能吃到各種海鮮火鍋，用餐還有超過 15 款自助吧吃到飽。菜單必點的「鯨鮮鍋」、「軟絲九孔鍋」和季節限定的「蟹蟹鍋」讓人食指大動，夏天來玩水可要趕緊筆記。







「鯨鍋」位於新北市貢寮區，鄰近雙溪河和貢寮車站，靠近漁港；這邊不僅方便前來福隆玩水的遊客過來用餐，還可以順道享受雙溪河畔的風光美景。一踏進「鯨鍋」，便能感受到寬敞明亮的用餐環境，店內的裝潢簡約又不失溫馨，不過這邊座位數不多，建議如果是希望週末或假日來訪，建議提前訂位，才能玩水上岸第一時間享受到美食。







「鯨鍋」的餐點超豐富，尤其是海鮮料理更是必點！首先推薦的是「鯨鮮鍋」，這道菜集結了多種海鮮，包括小卷、蛤蜊、九孔和鮮魚，讓人一次大飽口福。喜歡軟絲和九孔的朋友不能錯過「軟絲九孔鍋」，鮮嫩的軟絲和九孔的豐富滋味讓人一試成主顧。





福隆雙溪河畔火鍋 鯨鍋

地址：新北市貢寮區復興街8號之1

營業時間：每天 11:00 - 20:00

福隆雙溪河畔火鍋 鯨鍋 推薦菜單

推薦菜單：鯨鮮鍋(海鮮)$399、軟絲九孔鍋$399、季節限定蟹蟹鍋$469、鯨選牛(板腱牛)$399