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【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大陸風味，在台灣也可以和朋友一起來擼串囉!!

2024-03-19 15:45:44 sunny(晴兒) 人氣：116
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sunny(晴兒)

發表篇數：157篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：苗妞串串香麻辣鍋
phone02-27790167
place台北市大安區市民大道四段68巷1號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

今天要介紹是大家在網路上常見，但晴兒是初次吃過的料裡，串串!!
每回在網路上的影片都看大家擼的非常開心，但對於味道真的存欵。
今天就讓晴兒幫大家解秘！！

 

 

 　文章目錄　

  1. 交通篇
  2. 環境篇
  3. 美食篇
  4. 結語

 

 
   
 

 

 

 

   苗妞串串香麻辣鍋    

  •  地址：10697台北市大安區市民大道四段681
  • 電話：   02 2779 0167
 

 

 
 

 

 

 

交通

苗妞串串香位於市民大道四段，但如果坐大眾交通工具就要坐到忠孝復興站再徒步600公尺前往；如果是開車的朋友就要停附近的停車格或是停車場，因為停車有點麻煩，所以晴兒會建議大家坐大眾交通工具前往啦啦！！

 

 

 

環境 

店面真的很有生活感~（笑），然後店面口的熊貓就立刻讓你知道這是哪裡的食物，也可以做為打卡牆來一張~

 

有點生活風的店面

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

門口有大熊貓打卡牆真的很有趣

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

店內的空間不大不小，大約可以容納30人左右，也有個人的位置，所以如果是單人要來擼串也是可以的唷～

 

店內示意

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

單人的吧台座位

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

很醒目的10元串串區(目前己調為12元)

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

還有佐料區，不知道怎麼配也不用擔心，店家有貼心的小秘訣

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

 

 

美食

 

從湯底開始點吧

到這種不太熟的店就是不知道要怎麼點餐啦~
晴兒來教大家，首先就是先選鍋底，建議大家可以選鴛鴦鍋任意搭，因為他的金湯鍋不吃真的會後悔，香濃好滋味，難怪是被選為食品界米其林二星的好湯呀！

辣鍋拿來涮肉及海鮮食材非常夠味，而且辣度不會太辣，連小叮噹都可以吃的很開心的程度；而金湯就是非常濃郁溫潤的味道，是可以直接入口的唷～

 

菜單

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

除了湯底以外的部份就是可以自由選擇，除了有常見的肉品和時蔬以外，其他常在影片中見到的台灣少見食材也可以試試，像豬腦花、酵母菌豆腐、酵母菌貴州菜豆腐等；當然如果只要吃串串，那也是可以的，就是以竹籤計價唷。

 

湯底（2星藤椒金湯+麻辣豆豉肉末鍋）

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

 

浮誇的肉盤

這回闆娘幫我們準備備的綜合海鮮拚盤(580元)及肉片的組合，當肉片端出來的時候，真的讓我們發出驚嘆聲，因為它實在太大～了!!

視覺效果十足，很適合聚餐時點一盤來「虛華」一下!!()


 

大大盤的肉盤

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

 

牛肉

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

豬肉

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大


品質都不錯，而且切的很大片，下鍋後再吃還是有肉的厚度和質感，可以吃的很滿足。

 

 

豐富的海鮮盤

海鮮拚盤也也澎湃，有龍蝦、活鮑魚、蝦子、多利魚，和帆立貝的組合，品質都非常好，吃的到新鮮度。

海鮮盤，光看就過癮

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

 

 

 

龍蝦

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

▼乖 我們下鍋了呀！！

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

多利魚

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

蝦子

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

鮑魚

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

燙過的鮑魚，肉質非常的Q

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

來點道地的中國味

因為闆娘是來自中國的純正苗妞，所以也有準備了一些台灣不常見的手路菜，像酵母菌豆腐及酵母菌貴州菜豆腐，其中酵母菌豆腐是有先炸過而菜豆腐就是可以吃到豆腐的原味，就看大家喜好了，晴兒自己是比較喜歡炸過啦~

 

酵母菌豆腐

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

酵母菌貴州菜豆腐

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

 

來個12元一串的串串吧~

再來自然是本行的重點，串串了～
串串的種類非常多，肉類、內臟類，及蔬菜類都有，但因為每串都只要12元，選起來就沒有心理壓力，全選下去啦~
＊試營業期間每串為10元，正式營業後就恢復每串12元了唷~

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

▼逛了一圈回來就這麼多了了(笑)

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

▼是連竹籤一起下去煮唷~
正統的吃法是以竹籤就口吃,但台灣人會比較習慣燙完把食物都弄到自己小盤再吃~
但闆娘表示，都可以啦！！

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

然後要和大家特別推薦一下我們吃的很好的幾個選手，大家一定要點，很好吃唷～

 

#白帶魚

雖然要24元，但經過處理之後吃起來非常容易，我們加點了二份呢~

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

#豬皮

一片只要12元，真的是便宜又大碗，滷後吃起來軟軟的口感裡有湯汁的滋味

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

#香菜牛肉

也是12元，牛肉包著香菜，只能說非常特別，大家一定要親口試一下。

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大


 

關於佐料一定要說的那些事

不知道有沒有人和晴兒一樣對乾碟粉非常好奇的，每每看到中國的吃播影片，看他們沾的滿滿的乾碟粉，都覺得是不是很辣?

但這回實際吃了之後，完全顛覆我的想像，它與其說是辣，倒不如說是很香，食材沾了乾碟粉後，多了一股香氣，更好入口。
不過要提醒大家，它本身的鹹度也挺高，所以還是要適量沾取唷～

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

 

 

結語

原本小叮噹有點擔心這餐會太辣，但實際吃了之後，連挑嘴的小叮噹都說好吃，而且辣度也比他想像中的低很多，所以也吃的非常開心。但我們最後的竹籤數有被闆娘取笑，太不能吃了啦~
另最近炒的很兇的蘇丹紅，苗妞這邊也有檢驗報告，不論是辣碟或是辣椒，用的都是實體的辣椒去製作的，大家可以安心啦！！

 

▼當天的戰果

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

感謝招待，下回再去呀！！

 

最後和大熊貓及闆娘來一張合照

【市民大道串串香 | 苗妞串串香辣鍋】今天吃點不一樣的香辣大

 

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