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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中正區美食，東門赤肉羹，40年老字號的傳統好滋味

台北市中正區美食，東門赤肉羹，40年老字號的傳統好滋味

2024-04-13 23:18:00 Cheng chun 人氣：102
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：東門赤肉羹
phone0932-139491
place台北市中正區臨沂街56號
作者本次評價：
4.55
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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台北市中正區美食，東門赤肉羹，40年老字號的傳統好滋味

東門赤肉羹是一家位於台北市中正區臨沂街56號的美食，擁有40年老字號招牌，

位於捷運東門站附近的東門市場內。

主打可以吃得到肉塊的肉羹，湯頭鮮甜，傳統真材實料的好滋味，

且最貴不超過60元的親民價格，滿足附近的上班族，也吸引許多外地客慕名而來。

台北市中正區美食，東門赤肉羹，40年老字號的傳統好滋味

店家使用豬後腿肉製作成的肉焿，每一口都是實在的豬肉，醃過的豬肉吃起來更軟一些，香氣也非常足夠。

焿湯則是使用燙過豬肉的肉湯再搭配筍絲、柴魚等等下去熬煮，帶著甜味的焿湯不會太濃稠，喝起來卻是非常清甜。

 

台北市中正區美食，東門赤肉羹，40年老字號的傳統好滋味

除了赤肉羹外，店家還提供滷肉飯、乾麵等餐點。

滷肉飯除了帶有一點肥肉的肉燥以外，底下還鋪了筍絲，吃起來清爽不膩 。

台北市中正區美食，東門赤肉羹，40年老字號的傳統好滋味

30元一分的燙地瓜葉也非常新鮮實惠，必點 !

 

超親民只要不到百元的價格，就能讓人吃得超滿足！

地點就在距離捷運東門站附近的東門市場外圍，相當好找 。

如果你也喜歡這種傳統的好滋味，那這間東門市場必吃的銅板小吃店，一定要試試！

 

  • google地圖連結 : 東門赤肉羹
  • 地址 : 台北市中正區臨沂街56號
  • 電話 : 0932-139491
  • 營業時間 : 06:30–14:30 週日休息

 

 

 

文章標籤
東門市場必吃美食 赤肉羹 東門市場滷肉飯 平價美食小吃 老店 排隊店
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