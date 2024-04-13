東門赤肉羹是一家位於台北市中正區臨沂街56號的美食，擁有40年老字號招牌，
位於捷運東門站附近的東門市場內。
主打可以吃得到肉塊的肉羹，湯頭鮮甜，傳統真材實料的好滋味，
且最貴不超過60元的親民價格，滿足附近的上班族，也吸引許多外地客慕名而來。
店家使用豬後腿肉製作成的肉焿，每一口都是實在的豬肉，醃過的豬肉吃起來更軟一些，香氣也非常足夠。
焿湯則是使用燙過豬肉的肉湯再搭配筍絲、柴魚等等下去熬煮，帶著甜味的焿湯不會太濃稠，喝起來卻是非常清甜。
除了赤肉羹外，店家還提供滷肉飯、乾麵等餐點。
滷肉飯除了帶有一點肥肉的肉燥以外，底下還鋪了筍絲，吃起來清爽不膩 。
30元一分的燙地瓜葉也非常新鮮實惠，必點 !
超親民只要不到百元的價格，就能讓人吃得超滿足！
地點就在距離捷運東門站附近的東門市場外圍，相當好找 。
如果你也喜歡這種傳統的好滋味，那這間東門市場必吃的銅板小吃店，一定要試試！
- google地圖連結 : 東門赤肉羹
- 地址 : 台北市中正區臨沂街56號
- 電話 : 0932-139491
- 營業時間 : 06:30–14:30 週日休息
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