東門赤肉羹是一家位於台北市中正區臨沂街56號的美食，擁有40年老字號招牌，

位於捷運東門站附近的東門市場內。

主打可以吃得到肉塊的肉羹，湯頭鮮甜，傳統真材實料的好滋味，

且最貴不超過60元的親民價格，滿足附近的上班族，也吸引許多外地客慕名而來。

店家使用豬後腿肉製作成的肉焿，每一口都是實在的豬肉，醃過的豬肉吃起來更軟一些，香氣也非常足夠。

焿湯則是使用燙過豬肉的肉湯再搭配筍絲、柴魚等等下去熬煮，帶著甜味的焿湯不會太濃稠，喝起來卻是非常清甜。

除了赤肉羹外，店家還提供滷肉飯、乾麵等餐點。

滷肉飯除了帶有一點肥肉的肉燥以外，底下還鋪了筍絲，吃起來清爽不膩 。

30元一分的燙地瓜葉也非常新鮮實惠，必點 !

超親民只要不到百元的價格，就能讓人吃得超滿足！

地點就在距離捷運東門站附近的東門市場外圍，相當好找 。

如果你也喜歡這種傳統的好滋味，那這間東門市場必吃的銅板小吃店，一定要試試！

google地圖連結 : 東門赤肉羹

地址 : 台北市中正區臨沂街56號

電話 : 0932-139491

營業時間 : 06:30–14:30 週日休息

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