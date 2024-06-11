南投草屯的九九峰動物樂園號稱是亞洲規模最大的『鳥類主題動物園』，占地有4000坪的寬敞場地，數十種的珍奇鳥類與動物互動區，園區內規畫有4座大型天網鳥籠，鳥、鸚鵡、大型水鳥等數十動稀奇的鳥類跟你互動，可愛動物與迷你馬可以體驗試騎，還有大型且會動的恐龍模型，帶你一秒進入侏羅紀公園場景。

JOJOZOO PARK 九九峰動物樂園 為鳥類動物們，打造一個開放式舒服乾淨的居住空間，走~跟著小編一起用最好玩又划算的方式，深度遊玩九九峰動物樂園吧！

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九九峰動物樂園｜簡介

九九峰動物樂園是亞洲最大的鳥類主題樂園，園內依種類特性，規劃多個展區及動物醫院，數十種平時只在書上和電視裡看到的珍稀鳥類，全都可以在這裡看到本尊，加上造型獨特的八角天網和蛋型鳥籠，超級好拍又好玩。還有前陣子超紅的恐龍之丘，比人還高的大恐龍就在山丘上，擺好姿勢等你來拍照啦！

由於園區佔地近4000坪，不想辛苦的一腳一腳爬到頂，可以利用園方提供的免費遊園車，紅色復古老爺車，每20分鐘一班，帶你輕鬆到達最上層的鳥園，再慢慢悠閒的逛下來。

九九峰動物樂園有別於一般動物園，只能透過狹小的籠子觀賞小動物，這裡可以讓遊客與動物處在同一空間，不僅遊客的遊覽體驗舒適安全，也讓這裡的鳥類與動物能夠更加親人。

九九峰動物樂園｜門票＆優惠購票

票價資訊 價格 購票說明 全票 560元 適用於一般18歲以上之成人 學生票 360元 年滿12歲以上之學生 博愛票 280元 年滿3歲未滿12歲之學童 65歲以上長者 持身心障礙手冊者（及陪同者1人）

※凡購買特殊票者，敬請出示相關證件。 ※100公分以下以及未滿3歲兒童，免費入場。 ※2023年起，草屯居民享半價優惠280元；南投縣民65歲以上、12歲以下200元。

購票優惠

九九峰動物樂園｜主題館推薦

迷你鴕鳥區＆非洲鴕鳥區

鴕鳥是園內的超級明星之一，這裡較小型的是美洲鴕鳥，還有與鴕鳥長得很像的澳洲國寶─鴯鶓，而非洲鴕鳥則明顯高大許多，也是世界上最大的鳥類之一。看著鴕鳥搖頭晃鳥的模樣，還滿可愛的。

恐龍之丘

IG打卡牆上最熱門的取景處，便是這個有著等身比例大暴龍的恐龍之丘了。會動會叫的巨大恐龍，讓你有身入其境，進入侏羅紀公園電影的感覺，太過逼真的恐龍可能會嚇著小小孩，一旁的小火車則可以撫慰孩子們的心靈。

鸚舞森林

鸚鵡森林擁有10多種的珍奇鸚鵡，有吸蜜鸚鵡、金太陽錐尾鸚鵡等鳥兒，在籠中飛上竄下，五彩繽紛的顏色，吱吱喳喳的各種模仿聲音，還有生動逗趣的舞動，可以說是九九峰園區裡最熱鬧的地方了。由於是開放式的鳥籠，可愛的鸚鵡還會不時跳到你身上尋求餵食哦。

戲水天地

戲水天地不是給遊客玩的，而是給園內的禽鳥戲水消暑的，親水的禽鳥們，悠游在水池上，偶爾則搖搖晃晃的走到步道上，除了常見的鴛鴦、柯爾鴨，還有全身血紅的美洲紅鹮、有著細長美腿的高蹺鴴，當牠們成群的飛上樹枝時，就像紀錄片的場景出現在眼前般的壯觀。

八角天網

八角天網有美麗的藍孔雀，純潔的白孔雀，親人的巨嘴鳥，以及毛色黑亮的巨嘴鳥鴉，平時要看到孔雀開屏是很困難的事，但在九九峰卻能同時見到好幾隻孔雀一起開屏爭豔呢。

夜貓天眼

夜貓天眼是座純白色的貓頭鷹觀景台，走上階梯到達貓頭鷹的眼睛，便能從上而下俯瞰整個九九峰園區，同時也是超好拍的網美景點之一。

大鳥窩

大鳥窩是園內最大的天網鳥籠，利用造景創造有山有水的地形，水塘、草地、樹林，滿足了每一種鳥類的棲息需求，灰冠鶴、大紅鶴、天鵝等鳥類在大鳥窩裡，自在閒適的漫步，看著遊客還會好奇的向前靠近，完全不怕人的模樣真是太可愛了。

魔馬騎騎

魔馬騎騎區有許多不同品種的馬匹，被精心照顧的驢子和馬，毛髮都照顧得光亮又乾淨，而且性情溫順不怕人，不但可以與牠們互動親近，還有超可愛的迷你馬等著遊客來騎哦，

可愛動物區

可愛動物區裡有草泥馬羊駝、可愛跳跳羊、成群結隊的狐獴、和吃得肥滋滋的土播鼠等可愛小動物，深受小朋友的喜歡，不過只有羊駝開放近距離接觸。

親子妙妙屋

好不容易走到動物園的最上層，想找個地方休息卻離遊客中心很遠怎麼辦？九九峰園方貼心的在可愛動物區旁，設置了可供休息的室內空間，提供瓶裝飲品販售，門票可做折抵。

九九峰動物樂園｜樂飛行館

樂飛行館是園內的遊客中心，純白的現代造型相當吸睛，館內規劃有商品販賣區、兒童遊樂區、餐廳、景觀台、簡報室等設施，假日偶爾還會有街頭藝人表演，園區逛累了，就到樂飛行館休息充電，吃飽喝足再接著繼續玩。

九九峰動物樂園｜營業＆交通停車資訊

營業資訊

地址：南投縣草屯鎮富頂路⼀段726巷99號

營業時間：09:00-17:00

交通資訊

從彰化台中方向： 國道6號【舊正交流道】下 >左轉【北岸路36巷】>右轉【中正路(台3線)】>左轉【御富路】>左轉【中正路(台14)】>右轉【富頂路一段(投14鄉道)】>右轉【富坪橋】

國道6號【舊正交流道】下 >左轉【北岸路36巷】>右轉【中正路(台3線)】>左轉【御富路】>左轉【中正路(台14)】>右轉【富頂路一段(投14鄉道)】>右轉【富坪橋】 從埔里南投方向： 國道6號【東草屯交流道】下>走【永安路】>右轉【中正路(台14線)】>至【富頂路一段(投14鄉道)】直走 >右轉【富坪橋】

國道6號【東草屯交流道】下>走【永安路】>右轉【中正路(台14線)】>至【富頂路一段(投14鄉道)】直走 >右轉【富坪橋】 從嘉義台南方向： 國道3號【中興新村交流道】下>右轉【省府路】>左轉【太平路一段(台3甲線)】>右轉【富林路二段】 >右轉【富頂路一段(投14鄉道)】>右轉【富坪橋】

國道3號【中興新村交流道】下>右轉【省府路】>左轉【太平路一段(台3甲線)】>右轉【富林路二段】 >右轉【富頂路一段(投14鄉道)】>右轉【富坪橋】 從員林田尾方向：台76線【中興系統出口】下 >走【碧興路一段(台14乙線)】>左轉【草溪路(台3線)】>右轉【富林路三段】 >右轉【富坪橋】

九九峰動物樂園｜附近景點推薦

樹德半山夢工廠

樹德半山夢工廠，壯觀的生命樹環狀步道，是近期最紅的南投網美拍照景點，號稱全球最大的觀光工廠，同時也是傢俱收納類型的百貨商場，一樓廣場假日則有手創及小農市集。工廠正中央的螺旋狀「生命之樹」，購買門票便能隨著步道緩緩向上，透過玻璃窗一層層遠眺外頭的山景，其中更有攀岩、垂降等極限運動，喜歡手作的話，這裡的多元的DIY課程，肯定能帶給你不少樂趣。

草屯兒童樂園

草屯兒童樂園不止兒童多，網美也不少，原因就是這裡繽紛又充滿童趣的遊戲裝置，以及夢幻的三角鐘樓，真的超級好拍。

學齡前孩子們最愛的大沙坑和球池，一旁種有可乘涼的大樹和洗手台，對於陪伴的父母十分受用。綜合型遊具可一次容納多個小朋友，年紀超長的孩子，則可以挑戰攀爬網和跳椿，是個符合各種年齡層的兒童樂園。

地址：南投縣草屯鎮中正路571號

毓繡美術館

距離九九峰動物樂園不遠的毓繡美術館，是間預約制的當代藝術美術館，清水模建築，座落在南投的自然山林之中，完美結合了人文和自然，超好拍的戶外長廊就在入口處，隨著太陽位置的移動，長廊的光影也隨之改變，如同一幅由時光繪製的畫作，建築本身就已經是一個藝術作品了呢。

逛完美術館，記得到本館旁的咖啡廳坐坐，玻璃落地窗搭配木質裝潢，啜飲一口香醇的咖啡，感受落下的陽光，欣賞眼前寧靜詳和的日式庭院，簡直不能再更完美了。

地址：南投縣草屯鎮健行路150巷26號

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