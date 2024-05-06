🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南。周末究竟要帶孩子去哪裡玩？親子農場能讓孩子親近大自然、接觸小動物，認識生態並增進親子感情，絕對是出遊首選！台中親子農場多位於近郊或彰化，每間皆有豐富的主題、多樣生態、特別動物，以下就介紹 3 間位於台中的親子農場，快和孩子一同享受靜謐的自然時光吧！

🙆‍♀️【台中親子農場推薦】神秘客詳細心得請看：【台中親子農場推薦】與動物互動好好玩，5 間中部親子農場評比

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1.正實親子農場🐑

🏠地址：彰化縣北斗鎮斗苑路二段770巷86號

💸收費：3 歲以下免費入園，身心障礙者及陪同者 $5，3 歲以上門票 $100

🕰營業時間：週一至週五 10:00-17:00，週六日 09:00-18:00

正實親子農場位於彰化北斗的鄉間小道中，有附設停車場。位於停車場左邊的雞舍🐔讓小孩一入場就聽到明亮的雞鳴聲，驚奇不已。農場動物有多元種類，像鴨、鵝、鴕鳥、烏龜、梅花鹿、鼠兔🐰等應有盡有，也可以餵食動物、和動物互動。假日也會有魔術、街頭藝人表演，更有可愛的卡通人物大玩偶到處走動跟孩子拍照互動，豐富活動讓大人小孩整天玩不膩！

正實親子農場能看到母雞下蛋外，最特別的就是還能自己撿雞蛋！農場撿雞蛋服務會提供雞蛋紙盒，10 顆可以裝滿一盒🥚而農場員工也常清理地板，不會有很重的異味，撿到的雞蛋還能回家煮來吃，讓孩子獲得滿滿成就感， 開心吃到美味雞蛋料理。另外氣墊城堡跟水池也是小孩的最愛，可以盡情消耗孩子們旺盛的精力，員工也會在旁照看，說是親子假日出遊首選也不為過。

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2.赤腳ㄚ生態農莊🐑

🏠地址：台中市大雅區雅潭路三段500號

💸收費：100 公分以下兒童 $100，100 公分以上 $150，長者 $100

🕰營業時間：週一至週日 09:00-18:00

赤腳ㄚ生態農莊近 74 號快速道路，位於台中大雅區，交通方便又佔地廣大。這間台中親子農場分為室內及室外區，擁有多元設施像草皮、菜園、戲水池，動物則有柯爾鴨🦆、兔子🐰、白羊，更有魚群、生菜、可食用的植物等各種豐富的生態區域。因為園區活動多與場地廣大，是許多幼稚園🧒戶外教學的勝地，孩童嬉戲聲絡繹不絕。

赤腳ㄚ生態農莊一入園時就能看見一大片能讓孩子盡情奔跑的草皮，周邊更有許多可愛裝置藝術跟遊樂設施，讓孩子們玩得不亦樂乎！多樣化活動如 DIY 手作教室、只有到大人的腳踝戲水池玩水🌊，很適合小小孩遊樂。假日甚至會安排魔術、雜耍或是街頭藝人演唱，是一間適合小孩玩耍大人放鬆的農場，周末溜孩好去處。

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3.京業馬場兔樂園🐭

🏠地址：台中市石岡區豐勢路山下巷3-3-2號

💸收費：90 公分以上 $150

🕰營業時間：週三、週末 09:30-17:00

位於台中石岡區的京葉馬場兔樂園，附設專屬停車場能停車。這間台中親子農場由台中市同理心協會之家配合，可以領養裡面的所有動物，皆有相當多元的種類，這裡的動物行動不受地域限制，能感受到自由自在的氛圍。場地整體規劃簡單、風格原始，以半圈養的方式照顧這些動物🐑是一個非常好讓小朋友近距離接觸動物的生態休閒農場。

在農場餵養動物的過程中，工作人員會不斷宣導正確餵食飼料的方式，也會親切介紹小動物們的習性，更能讓大家跟鴕鳥🐦拍照，既好玩又能學習許多知識，寓教於樂就是這裡。此外，工作人員還會帶著遊客走秘徑去找尋水豚，並解說如何不打擾水豚的方式，能夠靜靜觀看水豚媽媽是如何照顧寶寶👶對小孩來說，會是有趣又可以學習的一次體驗。

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以上為本次台中親子農場推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗了 3 間中部親子休閒農場。一般台中親子農場入場門票入場費大約落在 $200 以下，還可折抵園內消費，平假日若想帶孩子出遊，又不花大錢，就能考慮這些親子農場，帶著孩子認識動物、生態及大自然🌳絕對能有收穫滿滿的周末親子時間！

完整文章請看：【台中親子農場推薦】與動物互動好好玩，5 間中部親子農場評比