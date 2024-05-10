《信義區美食》推薦，台北信義區有什麼好吃餐廳？信義區101煙火餐廳、信義區火鍋、信義區日式料理、信義區牛肉麵，適合下班用餐、一個人吃飯、情侶約會餐廳、精緻高單價燒肉還有生日壽星慶祝餐廳。

信義區美食推薦 四川吳抄手信義店

信義區美食推薦「四川吳抄手信義店」，連續幾年得到米其林必比登推介的四川吳抄手創業於1951年，四川吳抄手菜單提供各種冷盤、海鮮、肉品、抄手和炒飯等川味料理，是台北老字號川菜館餐廳推薦。

信義遠百A13離台北捷運象山站或市政府站步行約10分鐘

百貨本身設有收費停車場，館內消費可以折抵停車費

四川吳抄手 信義店

地址：台北市信義區松仁路58號 (信義遠百A13四樓)

電話：0287862426

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00

粉絲團：四川吳抄手

線上訂位：四川吳抄手

食記：【台北川菜餐廳】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦中式川味料理

信義區美食推薦 岩漿火鍋微風信義店

信義區美食推薦「岩漿火鍋微風信義店」台北第一間新開幕，從新竹紅到台中的岩漿火鍋在台北信義區開了分店，地址就在微風信義Breeze四樓，靠近捷運市政府站3號出口，附近也有多處收費汽車停車場，交通方便。

(ㆁωㆁ*)看文章前往消費，點餐出示此文即贈送獨門招牌菜【火焰炙燒豬】乙份（店家保有活動更改之權利）

岩漿火鍋以單點消費，提供內用和外帶。

獨門湯底有五種選擇

漢方麻辣、膠原鈣骨、養生藥膳、東北酸菜和客家福菜鍋底

可選單鍋一種湯底或鴛鴦鍋

★內用鴨血、豆腐免費續

★內用東方美人茶、水蜜桃冰沙免費續喝

★白飯吃到飽免費續

★膠原鈣骨湯的大骨、凍豆腐免費續

岩漿火鍋微風信義店是一間台北有包廂的火鍋餐廳，平、假日低消是台幣1萬元，可容納8-10人，只有一間包廂需要事先打電話預訂。

岩漿火鍋 微風信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

捷運：市政府站

電話：02-27290299

營業時間：週日-週三11:00-21:30、週四-週六11:00-22:00

官網：岩漿火鍋

食記：【台北火鍋】岩漿火鍋微風信義店，微風信義美食餐廳！

信義區美食推薦 Retro House 美式餐廳

台北信義區美食「Retro House美式餐廳」菜單提供大份量漢堡、炸物、燉飯、酒類、汽水和無酒精飲料，是台北美式漢堡餐廳推薦。地址距離捷運永春站步行約8分鐘，騎車可停在附近停車格。

Retro House 美式餐廳

地址：台北市信義區松山路551號1樓

營業時間：11:00–15:00, 16:00–21:00（週一休息）

電話： 02 2727 0330

粉絲團：Retro House 美式餐廳

食記：【台北美食】Retro House 美式餐廳，信義區美式漢堡推薦

信義區美食推薦 神樂坂割烹

台北有名的「神樂坂割烹」菜單提供日式料理，有單點刺身、冷物、手捲、握壽司、沙拉、鍋物、炸物、啤酒等，網路較多人推薦神樂坂割烹無菜單料理，想吃記得先訂位，無菜單料理套餐有1480元、 1880元和2280元三種選擇，依據當季食材限定，每次都能嚐到不同美味料理。

「神樂坂割烹」地址靠近捷運六張犁站，走出捷運站對面就是餐廳位置，搜尋信義區美食、信義區日本料理或信義區無菜單料理可參考，特地來吃無菜單料理一定要先訂位，晚餐時段生意特別好。

神樂坂割烹

地址：台北市信義區和平東路三段177號

捷運：六張犁站

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30（週一休息）

訂位電話：02 2377 1101

粉絲團：神樂坂割烹

食記：【捷運六張犁美食】神樂坂割烹無菜單，日本料理餐廳推薦

信義區美食推薦 豐雞號莊敬店

三重蘆洲有名的「豐雞號」在台北信義莊敬路開分店了！「豐雞號莊敬店」裡離象山步道很近，爬完山剛好可以來豐雞號吃個招牌油雞飯，菜單招牌還有滷牛肉飯、港式撈麵和必點的廣東滷味，內用還有免費的藥膳雞湯免費續喝。

「豐雞號莊敬店」外帶和外送生意也很好，大量訂購雞肉便當建議提前預訂～

從台北捷運「台北101/世貿」步行約12分鐘左右，到象山步道只要8分鐘，門口也有公車站牌「信義國中(莊敬)」，交通還蠻方便，開車可以停在臺北醫學大學附設醫院周圍的停車場。

豐雞號 莊敬店

地址：台北市信義區莊敬路381號

電話：0227205203

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

食記：【信義區美食】豐雞號招牌油雞飯，台北象山美食推薦！

信義區美食推薦 汆食作伙鍋 統一時代店

台北火鍋推薦「汆食作伙鍋」，菜單提供鳳梨蛤蠣雞、泰式青檸、 金華雞湯、甘蔗羊骨等特色湯頭，費時熬製的創意湯底是我的火鍋必吃名單，信義區新開幕的「汆食作伙鍋統一時代店」店內還有大水族箱養著多種活體海鮮，讓台北多一間現撈海鮮火鍋推薦，自助吧提供多種蔬菜自取吃到飽，一個人、兩個人逛百貨公司吃火鍋都可以。

汆食作伙鍋 統一時代店

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號七樓

捷運：市政府站

營業時間：11:00–21:30 全天候無空班

電話： 02 2722 9669

粉絲團：汆食作伙鍋

食記：【信義區美食】汆食作伙鍋統一時代店，現撈海鮮火鍋推薦

信義區美食推薦 刁民酸菜魚台北信義店

台中排隊美食《刁民酸菜魚台北信義店》開幕，菜單以秘罈酸菜魚和初戀番茄魚聞名的刁民酸菜魚北上囉！這間在台中真的是超紅排隊餐廳，沒有提供電話訂位，只能現場領號碼牌候位排隊，台北朋友之前去台中就排隊兩小時才吃到，都給非常高的評價，吃過都說好吃推薦！

刁民酸菜魚 台北信義店

服務選項: 內用、外帶，無外送

地址：台北市信義區松壽路12號1樓及B1 (ATT 4 FUN)

捷運：台北101/世貿站

營業時間：中午11:00～凌晨03:00（最後收客為02:00）無空班

電話： 02 7736 7666

粉絲團：刁民酸菜魚 台北信義店

官網：刁民酸菜魚

食記：【ATT 4 FUN美食】刁民酸菜魚台北信義店，台中排隊美食北上第一間新開幕

台北刁民酸菜魚開分店囉！「刁民酸菜魚信義松仁店」是刁民酸菜魚的第二間分店，菜單以秘罈酸菜魚和初戀番茄魚聞名，第一間刁民酸菜魚台北信義店開幕就吸引許多台北人朝聖排隊，是台中超紅排隊餐廳，沒有提供電話訂位，只能現場領號碼牌候位排隊，之前吃過一次很愛上的大臉盆酸菜魚！

刁民酸菜魚台北信義松仁店(台北二號店)

地址：台北市信義區松仁路101號-B1 (Att valley)

捷運：象山站或市政府站

營業時間：11:00至凌晨02:00 無空班

食記：【象山美食】刁民酸菜魚信義松仁店，台北好吃酸菜魚推薦！

提供：外帶、內用、無外送

信義區美食推薦 Flare Taipei

可以看到101大樓煙火的景觀餐廳推薦「Flare Taipei」信義區餐酒館，營業時間原本只有晚上，現在中午也有營業囉！菜單還多了商業午餐選擇，要是在台北信義區附近洽公、出差或開會想找個安靜、漂亮又有美食的餐廳推薦，可以參考空間超大的Flare Taipei。

常常看到藝人直播美食就在「Flare Taipei」餐廳，低調隱身台北城市秘境的餐酒館，菜單提供多種調酒、開胃小點及創意料理，美麗又好拍的戶外池畔也是IG熱門打卡景點。

地點位在台北松仁路、ATT Valley的「Flare Taipei」，位置雖然低調卻讓路過的人都會想一探究竟，最夯的就是可以看到101煙火，跨年要找101煙火餐廳推薦一定要提早訂位，餐廳也有包廂喔！

Flare Taipei

地址：台北市信義區松仁路101號B2

捷運：象山站、市政府站3號出口

營業時間：星期一 休息

星期二 12:00–02:00

星期三 12:00–02:00

星期四 12:00–02:00

星期五 12:00–03:30

星期六 12:00–03:30

星期日 12:00–03:30

電話： 0963 569 570

粉絲團：Flare Taipei

備註：午餐12:00-14:00 無低消 | 最後點餐13:30 ，用餐時間到17:00

食記：【台北美食】Flare Taipei 信義區餐酒館，可以看到101煙火景觀餐廳推薦

信義區美食推薦 小醉好 信義區法式下午茶

小醉好菜單提供涼麵、沙拉、炸雞、拼盤熱食、咖啡、伯爵茶、奶蓋茶飲和適合小酌的各種酒飲，與餐酒館不太一樣，在下午也能淺嚐美食，點一杯喜歡的美酒或咖啡，渡過愉快下午茶時間。

《Cafe by Another Round 小醉好》就在中油旁邊的巷子，可以看到對面的微風信義，逛累了很適合來小醉好享受下午茶、晚餐或宵夜。

小醉好Cafe by Another Round

地址：台北市信義區忠孝東路五段61號

營業時間：週二～週四 14:00–00:00；週五～週六 14:00~04:00（週一休息）

電話：02 2756 6629

線上訂位：https://mpea.me/Z59c8

粉絲團：Cafe by Another Round 小醉好

食記：【台北美食】小醉好 信義區法式下午茶 日光飲酒，市政府餐酒館推薦

信義區美食推薦 燒肉中山台北信義

「燒肉中山台北信義店」擁有高空橘紅夕陽餘暉、科幻系百萬夜景的台北頂級燒肉店稱號，地點位於ATT 4 FUN 信義店10樓，全程代客燒烤服務和信義區街道美麗夜景很適合情侶的台北約會餐廳或朋友聚餐推薦，但也是台北有名的難訂位燒肉店。

位於ATT 4 FUN 信義店的10樓，可搭乘台北捷運至「台北101/世貿站」或「市政府站」再步行過去，附近百貨公司林立非常熱鬧，吃完燒肉還可以逛一下信義商圈。

燒肉中山ZONZEN 台北信義店

電話：0277432020

地址：台北市信義區松壽路12號10樓

營業時間：星期一~星期五 17:30–00:00；星期日、星期六 11:30–16:00、17:30–00:00

線上訂位：燒肉中山預約網站

燒肉中山 信義店 粉絲團Ｉ預約網站

用餐時間限制：依訂位時間起算2小時，訂位保留10分鐘。

食記：【台北燒肉推薦】燒肉中山台北信義店，超難訂位的夜景高空燒肉店，台北約會餐廳

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菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

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