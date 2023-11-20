誰說一個人不能吃到「好吃」酸菜魚！傳承三十年獨家配方的「姥姥酸菜魚」插旗台北101，不只有招牌菜酸菜魚及各式川菜料理，更加碼推出，鮮味十足的椒麻海瓜子、椒香四溢的姥酥雞，以及香濃醇厚的皮蛋麵，要讓101商圈上班族、觀光旅客品嚐到最美味的酸菜魚料理。



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姥姥酸菜魚表示，不論是那一間分店、姥姥對於食材的挑選及製作過程都極為講究，其中不可或缺的靈魂酸菜，透過天然乳酸菌發酵醃漬，過程中僅使用鹽、無其他添加物，以傳承三十年的秘製工序靜置一個月後，接著還需要再等待20天的熟成，這樣最天然的發酵方式使得酸味十分溫和，同時保留大白菜的鮮甜，



而在魚片的選擇，則是首選口感Q彈、細緻的烏鱧魚，上桌前淋上高溫爆炒的蒜頭、芝麻及花椒油來增添香氣，最後撒上蔥花、香菜與辣椒乾；不能吃辣則首選姥姥獨創的「白湯酸菜魚」，少了香麻刺激、多了酸香回甘。





此外，考量101門市將服務更多來自世界各地的旅客，除了特色酸菜魚之外，還有酸菜牛、豬及海瓜子等，滿足各種喜好。同時姥姥也推出多款新品，如：金黃酥香的外皮，包裹細緻魚肉的「炸烏鱧魚片」；鮮味十足、微鹹中香麻帶勁的「椒麻海瓜子」；皮酥肉嫩、撒上招牌椒麻粉增添香氣的「姥酥雞」；Q彈細麵拌上特製花椒皮蛋醬的「椒香皮蛋麵」，鹹中帶鮮、香麻濃郁。







姥姥酸菜魚 信義101店

開幕優惠：即日起，內用單筆消費滿$1,000，贈椒麻小酥肉或姥酥雞兌換券乙張。外端消費乙份餐點，贈椒香川耳或滷花生兌換券乙張，數量有限，送完為止。

地址：110台北市信義區市府路45號B1

