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上海鄉村新菜單！秋季開胃新品「有料酸菜魚」選用龍膽石斑魚片，再加碼「金目鱸魚片」冷凍宅配版同步開賣。

2023-11-16 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 圖片：上海鄉村 人氣：101
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編輯 李維唐

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一直是許多人桌菜、上海菜的首選餐廳「上海鄉村」，這一次推出全新秋季新菜單「有料酸菜魚」，要讓老饕們可以品嚐到最美味、最正宗的「酸菜魚」，並且這一道「有料酸菜魚」還是與農業部漁業署共同研發，酸甜 尬麻辣的多層次風味，吃一口就讓人停不下來。

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上海鄉村新菜單有料酸菜魚(龍膽石斑魚片)

上海鄉村表示，為了讓老饕們品嚐到最美味且正宗的酸菜魚，特別選用國產章Q認證的優良水產品「龍膽石斑魚片」，再配上主廚耗時兩週手工醃製鹹菜和辣椒，切碎之後與酸菜一同拌炒出香氣，最後再淋上幾勺花椒油、辣椒油和檸檬汁，鋪上滿滿當當的豐盛配料，酸甜麻辣讓人吃一口就忘不了。
上海鄉村新菜單有料酸菜魚(龍膽石斑魚片)

此外，沒有辦法直接到店內品嚐的老饕們，也可以購買使用同為國產章Q認證的「金目鱸魚片」有料酸菜魚「冷凍宅配版」，上海鄉村官網即可購買，要讓喜歡品嚐酸菜魚的老饕們在家也可以品嚐到主廚們精湛的廚藝。
上海鄉村新菜單有料酸菜魚(龍膽石斑魚片)
上海鄉村新菜單有料酸菜魚(龍膽石斑魚片)


 

上海鄉村新菜單有料酸菜魚(龍膽石斑魚片)
限定販售： 2023/11/16-2024/3/31
限定門市：上海鄉村餐 廳的三間分店販售

上海鄉村新菜單有料酸菜魚(金目鱸魚片)
官網限定：https://www.shanghaikitchen.com.tw/

 

 

 

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#上海鄉村
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上海鄉村 酸菜魚 有料酸菜魚
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