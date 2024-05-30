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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 澎湖縣馬公市在地超過20年老店，早上五點就營業，藏在市場的美食！現包現煎皮脆鮮肉包推薦

澎湖縣馬公市在地超過20年老店，早上五點就營業，藏在市場的美食！現包現煎皮脆鮮肉包推薦

2024-05-30 14:30:05 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：887篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：

北辰市場 百福水煎包
place澎湖縣馬公市北辰街20號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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澎湖北辰市場美食推薦「百福號水煎包」。來澎湖旅遊多次，早餐時間都往澎湖早餐街或者朝聖澎湖有名的早餐店，終於有時間安排來北辰市場逛逛澎湖在地人的早市。

北辰市場附近有停車場，開車相當方便。

聽澎湖在地人說，北辰市場是澎湖最大的傳統市場

才走進市場就感受到滿滿的海味，攤販叫賣的熱鬧畫面，第一次看到澎湖的鮖鮔，還有好多魚類和特殊海鮮，沿街可見解蟹和殺魚刀法，河豚拔刺原來這麼費工，最新奇的就是攤販們處理海鮮後裝盒呈現，北辰市場真的讓我收穫滿滿，很不一樣的旅行方式，也更能了解澎湖的生活。

北辰市場有什麼美食推薦呢？
行程前就搜尋北辰市場美食清單，這攤百福號水煎包有許多人推薦，剛好可以來嚐鮮。

澎湖北辰市場美食 百福號水煎包 位置

來到攤位，看到招牌上面寫著百福號，底下有個高，應該是老闆的姓？招牌寫著水煎包還有愛玉、杏仁、粉圓、湯圓和春捲皮，不過來的時候只看到現包現煎的水煎包

北辰市場 百福水煎包
地址：澎湖馬公市北辰街20號 (1A37號攤位)
電話：06 927 4840
營業時間：早上05:00～早上11:00（賣完提早收，不定期公休）
食記：【澎湖北辰市場美食】百福號水煎包，澎湖早餐推薦

澎湖北辰市場美食 百福號水煎包 菜單價錢

百福號水煎包有兩種口味：鮮肉包和高麗菜包，每個12元～澎湖銅板美食

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

澎湖北辰市場美食 百福號水煎包 現包現煎

現場製作水煎包的麵糰，一個個擺好，相當療癒的畫面。

整籃的鮮蔥和肉包餡料，水煎包除了皮是主角，餡料也是。

老闆正在包高麗菜口味的水煎包

來百福號錯過水煎包起鍋時間
網路上看到老闆撒上芝麻的畫面更是吸引人

最愛這種金黃皮脆的水煎包了

鮮肉包和高麗菜包各買一個嚐鮮
水煎包個頭不大，拿在手上好入口

皮厚酥脆還帶有嚼感，Ｑ彈的層次讓人滿足
鮮肉甜味足，蔥香更是加分，雖然內餡不多，但皮脆的水煎包讓我印象深刻
高麗菜包也很推薦，菜甜、水份飽滿

有來逛澎湖北辰市場記得來買百福號水煎包

北辰市場 百福水煎包
地址：澎湖馬公市北辰街20號 (1A37號攤位)
電話：06 927 4840
營業時間：早上05:00～早上11:00（賣完提早收，不定期公休）
食記：【澎湖北辰市場美食】百福號水煎包，澎湖早餐推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖書籍
粉絲團：小可愛阿貴
家中有三隻貓咪：阿貴&阿珠&鬍鬚髒
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使用相機：CANON5D4 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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