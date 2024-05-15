一個人吃燒肉有什麼店推薦？食記《大台北一個人燒肉》推薦，單身一個人想吃燒肉或燒烤怎麼辦？會不會被收單身稅？台北和新北市有什麼一個人可以吃的燒肉推薦呢？有一個人燒肉吃到飽推薦嗎？適合下班用餐、一個人燒肉、精緻高單價燒肉的餐廳推薦。

一個人燒肉店名單推薦

1. 燒肉政宗｜東區一個人燒肉推薦

2. 鉄火燒肉｜一次吃四種肉大滿足

3. 上村牧場｜旋轉燒肉吃到飽

4. IKIGAI燒肉｜大肉盤吃飽飽

5. 喜多肉｜居酒屋吃A5和牛也可以一個人吃

6. 燒肉Smile｜飲料吧無限暢飲

7. 油花 迴轉吧！｜想吃什麼肉盤自己拿

台北東區一個人燒肉推薦 燒肉政宗

台北燒肉店「燒肉政宗」是東區新開幕的燒烤店，一個人也能吃燒肉！菜單提供多種精選肉品盛合，價格140元起，小菜可無限續享用，在台北東區是平價燒肉店推薦。

「燒肉政宗」地址靠近台北捷運忠孝敦化站7號出口，步行約2至3分鐘，附近也有汽車停車場，開車、騎車或搭捷運都方便的熱鬧地區。

燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE

地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷7號

營業時間：（週一休息）

週日至週四 12:00-21:00

週五至週六 12:00-22:00

電話： 02 2771 8007

線上訂位：預約點這

粉絲團：燒肉政宗 Yakiniku Masamune

食記：【台北燒肉】燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE，東區平價燒肉推薦

備註：用餐限時90分鐘

台北車站一個人燒肉吃到飽推薦 上村牧場

以旋轉燒肉吃到飽消費的『上村牧場』菜單主打日本和牛吃到飽，在台北車站二樓微風廣場開幕就吸引許多人朝聖，除了一個人燒肉吃到飽，菜單還有正宗日本和牛吃到飽，使用特急列車用餐的型態非常有話題。

上村牧場菜單價格從最低599元起經典派對燒肉到1499元就能吃到飽的日本薩摩牛A4和牛，不同價位可選擇的主菜雖有差異，但能選擇的菜色都很豐富，除了燒肉還有鰻魚飯、壽司、日式拉麵、甜點…等，種類不少，根本是在挑戰胃容量還有吃飯速度。

上村牧場

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

捷運：台北車站

電話：(02)23115592

營業時間：10:00~22:00

食記：台北車站微風燒肉吃到飽餐廳推薦上村牧場

上村牧場官網：https://www.kamimura-bbq-tw.com/

上村牧場粉絲團：https://www.facebook.com/kamimura.Taiwan

台北車站一個人燒肉推薦 鉄火燒肉微風

在台北車站搭車還有一些時間可以吃午餐，這間一個人也能吃的燒肉套餐就很適合單身簡單吃。

鉄火燒肉 微風北車店

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

營業時間：10:00–22:00

電話： 02-2312-0550

粉絲團：鉄火燒肉 微風北車店

食記：【台北車站美食】鉄火燒肉 微風北車店，一個人燒肉推薦

台北西門町一個人燒肉推薦 喜多肉和牛燒肉居酒屋

台北西門町燒肉推薦《喜多肉和牛燒肉居酒屋》，菜單提供日本A5和牛、澳洲和牛和美國牛，還有一次滿足多種部位的1kg重磅和牛燒肉拼盤，店家從日本空運來台自己處理，是西門町少見的平價日本A5和牛燒肉，在萬華、西門町想吃好一點、吧台有一個人座位燒肉推薦。

喜多肉和牛燒肉居酒屋地址在萬華區武昌街二段，in89豪華影城的對面也是西門町熱鬧地段，看完電影吃燒肉剛好，吃飽還能去唐吉訶德西門店逛逛，附近有停車場停汽車和機車，搭乘捷運或公車到西門站也很方便

喜多肉和牛燒肉居酒屋

地址：台北市萬華區武昌街二段124號

營業時間：周二至週四18:00–01:00、週五週六晚上18:00–凌晨02:00（週一休息）

電話： 02 2312 3523

線上訂位：點這裡

粉絲團：喜多肉和牛燒肉居酒屋

食記：【台北一個人燒肉推薦】喜多肉和牛燒肉居酒屋 西門町美食推薦

台北士林一個人燒肉推薦 IKIGAI 燒肉專門店

《IKIGAI燒肉專門店》是全家便利商店的關係企業「全家國際餐飲」的自創品牌，全台首間店位於天母商圈大葉高島屋B1，推出「個食型」燒肉，菜單價格從280元起，一個人也可以享受到平價美味的燒肉。

IKIGAI燒肉專門店

訂位電話：02-28311698

地址：台北市士林區忠誠路二段55號(大葉高島屋B1)

營業時間：11:00~24:00 (最後點餐時間23:00)

粉絲團：IKIGAI燒肉專門店

食記：【天母美食】IKIGAI 燒肉專門店 菜單280元起～一個人也能吃的燒肉店

新北三重一個人燒肉推薦 焼肉スマイル（燒肉Smile）

焼肉スマイル（燒肉Smile）是築間餐飲集團的品牌，主打一個人也能吃燒烤。菜單提供多種盛合套餐，副餐有越光米飯、海老味噌湯、韓式泡菜日式野菜和萵苣美生菜沙拉，也有單點品項。

焼肉スマイル（燒肉Smile）在台灣大安忠孝、林口文化、高雄、台中、新竹、基隆、彰化和樹林等地都有分店，部份分店還有提供(生菜自助吧)，可看官網說明。

照片

牛肉盛合$600（牛小排、厚切板腱牛排、牛橫膈膜、牛肋條、牛舌）

Smile盛和套餐$680（牛小排、松阪豬、烏骨雞、牛橫膈膜、北寄貝、鮮蝦、鱸魚菲力）

另收10%服務費

焼肉スマイル（燒肉Smile）菜單價錢

焼肉スマイル（燒肉Smile）新北三重店(蔬食自助吧)

電話：02-8972-1118

地址：新北市三重區重新路二段100號1樓

捷運：台北橋站

營業時間：中午11:00 – 凌晨04:00

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《大台北居酒屋》推薦，晚上想吃燒烤小酌，搭配生魚片日本料理就想到居酒屋推薦，串燒、烤肉、炸物、烤物、生魚片、握壽司、烏龍麵等都能在居酒屋餐廳一次滿足，台北和新北是有許多居酒屋都是晚上營業到宵夜凌晨時間，可以說是大台北深夜食堂好去處！

【台北居酒屋推薦】超過10間大台北居酒屋懶人包推薦，串燒小酌燒烤宵夜吃什麼？

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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