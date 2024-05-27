這間位在三重溪尾街的「正豐臭豆腐」是三重美食社團網友推薦必吃。來訪期間看到外帶客人絡繹不絕，生意真的很好，連在附近的警察們都是忠實顧客。

「正豐臭豆腐」之前有提供內用，現在沒有



除了港式臭豆腐，還有蚵仔麵線和麻辣鴨血豆腐，連滷肉飯都有賣，選擇不少。

蚵仔麵線 $50

小碗料裝滿滿，蚵仔肥美大顆，沒有裹粉，吃起來古溜古溜，很新鮮。

有淡淡的柴魚香氣，沒有太多勾芡，我蠻喜歡的。

只是還附上鋼刷～～～～

麻辣綜合豆腐鴨血 $65

我覺得沒有很辣，湯頭可以喝，鴨血和豆腐都有入味，味道還不錯。

招牌脆皮臭豆腐 $60

來這必點的招牌，也是網友推薦三重好吃臭豆腐，還有人說是他心中目的第一名好吃！

臭豆腐一份有五塊，還有附台式泡菜，清脆爽口

炸得金黃酥脆的方塊臭豆腐，中間挖一個洞灌入蒜泥醬汁，入口非常非常非常酥脆，咬下第一口就能聽到卡滋的聲響，臭豆腐又香又酥真的很好吃！

吸滿湯汁的臭豆腐滋味迷人，吃完一份會想再點一份來滿足！

難怪三重網友大推薦，還好有人推薦，不然每次看到環境都是路過，但吃過一次，下次想吃還是外帶好，店家現在也沒提供內用囉

正豐臭豆腐

地址：新北市三重區溪尾街240號

電話：02 8287 6896

營業時間：15:30–22:00（周一休息）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)





文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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