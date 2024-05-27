新莊火鍋推薦《熟度精緻鍋物-新莊昌平店》，菜單提供11種創意湯底，是我和朋友很愛的火鍋店名單，之前吃過幾次就很愛，對熟度的湯頭很難忘，這次約新莊聚餐就來熟度精緻鍋物-新莊昌平店。

平日晚餐來吃火鍋也客滿，新莊在地人也很愛熟度精緻鍋物呢

熟度精緻鍋物-新莊昌平店 位置

《熟度精緻鍋物-新莊昌平店》地址位於新莊昌平街，店前有機車停車格，距離捷運幸福站步行約14分鐘。

熟度精緻鍋物-新莊昌平店

地址：新北市新莊區昌平街33號

營業時間：

週一至週五11:30–14:00, 17:00–22:30

週六至週日11:30–22:30 無空班

(21:30最後點餐)

粉絲團：熟度精緻鍋物-新莊昌平店

食記：【新莊火鍋】熟度精緻鍋物新莊昌平店，新北好吃火鍋推薦

熟度精緻鍋物-新莊昌平店 環境

用心的鍋物，拉近你我的熟度

進門就看到熟度精緻鍋物品牌故事

吃過一次真的覺得這裡的湯頭很強，朋友也超愛

之前和朋友吃熟度精緻鍋物是平日中午大客滿，這次來到熟度精緻鍋物新莊店也是客滿，生意真的很好，店家有提供兒童座椅，很多親子家庭來吃火鍋。

自助區提供多種飲料、汽水和咖啡無限暢飲喝到飽

自助區醬料多種搭配，還有柚橙醬黃金比例和秘製萬能醬的比例參考

醬油還提供兩種選擇

提供花生粉、玫瑰鹽和砂糖

涮肉片可以轉換口味

餐後也有冰淇淋甜點自取

熟度精緻鍋物-新莊昌平店 菜單

熟度精緻鍋物 菜單價錢

套餐339元起～菜單價位不貴，肉品依照份量定價選擇

最正點的就是超值套餐加購189元，超值優惠

120公分以上共鍋需加收150元共鍋費，可折抵單點

也可以加價換湯底，熟度的湯底真的很讚

湯底選擇：北海道札幌辛味噌湯、重慶四川爆炒麻辣湯、法式香牛奶起司湯、燒酒烈火白蒙古湯、雪腐花牛肝菌湯、酒釀蕃茄湯和重慶椒麻酸菜魚等11種選擇，吃素的人也有提供素食套餐

熟度精緻鍋物-新莊昌平店 火鍋推薦

每一份套餐都有附配色豐富的菜盤，以蔬果類較多。

不加價的湯底有黃金豚骨湯，但我每次吃熟度幾乎都點強大的加價湯底

重慶爆炒麻辣湯 +89元

超愛熟度的麻辣湯底，店員會在桌邊爆炒，很像在吃石頭火鍋咧！畫面壯觀，麻辣味道香噴噴

特選四川辛香辣爆炒，加入月桂葉、燈籠椒和蒜頭等等食材增加風味，現場香氣撲鼻，令人胃口大開。

集合了辛、麻、香、辣於一鍋，鴨血豆腐入味好吃，嗜辣者還可以增加湯底辣度。

蒜香鮮蛤湯(爆炒）+89元

附上一碟蒜頭和蛤蠣，同樣有桌邊秀的湯底

店員熟練地加入食材後爆香，蒜頭香氣十足

爆炒香氣四溢，蛤蠣打開後加入蒜蛤高湯

蒜香濃郁，加上蛤蠣熬湯的美味，超好喝

喜歡蒜味濃一點還可以到自助區拿點蒜末加進湯底，味道更正點

法式香濃起司牛奶湯 +89元

熟度的牛奶湯超強，同樣有桌邊秀

整塊起司直接切一片加入牛奶湯底

特別選用高達乾酪，湯頭溫潤順口，奶香味十足

加湯也是加原湯

記得第一次朋友來吃就超愛

沒多久又來報到

這天和朋友共三位聚餐

點了一套特選雙人海陸

澎湃雙人海陸 1899元

海鮮有野生龍蝦、天使紅蝦、白蝦

草蝦、鯛魚、鱸魚、鮑魚、扇貝和蛤蠣

12oz肉品有牛肉、豬肉 2擇1

牛肉:極黑和牛、霜降牛、小肥牛、翼板牛

豬肉:伊比利松坂豬、伊比利梅花豬、培根豬、梅花豬

澎湃雙人海陸出場壯觀

我和朋友選了牛肉，肉片擺盤像瀑布

牛肉片涮麻辣鍋是首選，肉片吸附湯汁不用沾醬就很好吃

轉換口味還可以沾點玫瑰鹽

朋友和我都愛吃海鮮，熟度的海鮮真的沒話說

龍蝦肉彈好吃

蛤蠣、天使紅蝦、白蝦、草蝦煮蒜香鮮蛤湯很推薦

湯底有桌邊秀就蠻強的，但熟度還有剝蝦服務喔～

服務人員到桌邊，現場把每隻蝦都去殼，蝦子有特別挑過，超新鮮，煮完超鮮甜的。

三隻小豬套餐(12oz) 599元

另一份點了特饗套餐

有台灣培根豬 、台灣霜降松阪豬和西班牙伊比利梅花豬

可以一次吃到三種不同部位的豬肉

入鍋涮熟的松板豬，肉嫩Ｑ彈好吃，還有適當的厚度，拿起來都沒有破掉，朋友不斷讚美肉質超新鮮，其他兩種豬肉也都很可以

超值加購 ＋189元

只要有點套餐就可加購菜單上的超值選項

有真的蝦、山海蛤蠣和手切菲力鮭魚三種選擇

滿滿蛤蠣看了心歡喜，通通加進蒜香鮮蛤湯味道更濃，超滿足我這蛤蠣控！

海藻烏龍麵 +15元

附餐有白飯、冬粉、雞蛋、王子麵、蒸煮麵選擇

也可以加價15元換購海藻烏龍麵或韓式Ｑ麵

之前吃過海藻烏龍麵就很愛

麵條QQ的很好吃，這個推薦可以點一份來試試看

我和朋友都很喜歡，直接點兩份

朋友在新莊上班，下班來聚餐剛好

新莊也算是火鍋一級戰區，但這間《熟度精緻鍋物-新莊昌平店》有著相當棒的桌邊服務，湯底更是讓人難忘，價格也不會太高貴，難怪平日也有許多全家大小一起來吃火鍋。

熟度精緻鍋物-新莊昌平店

地址：新北市新莊區昌平街33號

營業時間：

週一至週五11:30–14:00, 17:00–22:30

週六至週日11:30–22:30 無空班

(21:30最後點餐)

粉絲團：熟度精緻鍋物-新莊昌平店

食記：【新莊火鍋】熟度精緻鍋物新莊昌平店，新北好吃火鍋推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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