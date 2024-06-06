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大阪親子TOP 3必住，大阪親子遊小孩免費住!

2024-06-06 14:35:00 30以後 人氣：118
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窩客好文

30以後

發表篇數：327篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 、 住哪裡？身為日本第二大城的「大阪」，是當地與東京並列最熱門的旅遊城市，有許多有趣的景點可以前往觀光。知名的心齋橋商圈是購物狂的天堂、到環球影城最新的超級任天堂園區與馬利歐相會，又或是到鄰近的「京都」小鎮來趟古都之旅。

 

大阪親子飯店推薦

 

1. 格蘭比亞大阪維斯奇歐飯店

  • - 無論是房間還是公共區域都相當新穎，雖然房型沒有到非常寬敞，但床型沒有因為空間而縮水，反而提供加長型的床型讓睡眠空間更加舒適，就算與小孩一起同床也不會過於擁擠。房內還配置了空氣清淨機，解決了小朋友外宿容易過敏的狀況。
  • - 很特別的是，這間飯店的備品上提供了各大不同廠牌的盥洗用品，可依照自己喜好在大廳電梯旁索取，除了基本的洗髮精外還有乳液、潤髮、化妝水等，不少人藉此機會先試用後再至藥妝店購買喜歡的正裝產品，是相當特別的服務。

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2. 大阪日航飯店

  • - 不只交通便利也提供多種房型可以選擇，最受家庭歡迎的就是「尊貴」房型以及「日光」房型。尊貴房型除了有加長型雙人床以外，還有設計一個長型沙發在窗邊，窗外望出去就是大阪最熱鬧的心齋橋街景，十分愜意。
  • - 日光房則是提供一廳一臥的空間，是市區內少見的大空間套房，住起來相當舒適寬心，也非常適合家庭旅客入住，有足夠的空間讓小孩子們在房內玩耍休息。不僅房間空間大連衛浴空間都很寬敞，有充裕的空間可以幫小朋友們盥洗。

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3. 日本環球影城園前飯店

  • - 距離園區入口僅需1分鐘，如此得天獨厚的地理位置，在樂園內精疲力盡後可以快速回到飯店休息，對於帶著小孩要去環球影城玩的家庭十分方便，離最近的地鐵站也只需步行100公尺，飯店後面的港口可以搭船至「天保山」即為大阪親子最愛「海遊館」的所在地。
  • - 飯店右手邊是Universal City Walk商場，內有星巴克、藥妝店、摩斯漢堡等商店及餐廳，如此便利的環境以及親子友善設施，雖然價格較高但仍是相當多人爭相預定的大阪親子飯店。

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