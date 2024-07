在客房內躺著就能眺望大阪城你敢信?!Double Tree by 希爾頓大阪城2024年5月1日正式開幕!DoubleTree by Hilton 是希爾頓飯店集團中發展迅速的品牌之一,在全球56個國家擁有超過680家酒店、超過155,000間客房,特別受到商務客的歡迎。雖然一直以來都以商業旅館的形式,開在都市地區,但本次特別坐落在毗鄰大阪城的位置!快來體驗俯瞰大阪城的高CP值飯店!





DoubleTree by Hilton 大阪城坐落在大阪天滿橋這個新興的濱水區,從最近的天滿橋站步行只需5分鐘,從大阪站駕車約10分鐘,位置優越,無論是前往神戶、京都、奈良等關西鄰近城市觀光,還是商務旅行,都十分方便。飯店位於6樓至20樓,共有15層,提供373間客房。此外,飯店還設有餐廳、酒廊和酒吧、外賣店、健身中心、游泳池、宴會廳和會議室等公共設施。飯店大廳區域的設計靈感來自於當地繁榮的海運業,主題是從前連接大阪和江戶的商船「菱垣廻船」以及「港口」,地毯也採用了波浪圖案。





客房

飯店全373間客房分為4種類型,以水為主題,融入大量藍色元素。此外,從客房內可以充分感受到大阪的四季變遷。城景房可以欣賞到大阪城公園的壯麗景色,而河景房則可以俯瞰大川,尤其是春天盛開的櫻花,並能享受河畔的開闊景觀和大阪市區的夜景。







餐廳

餐廳「全天候餐飲」提供早餐、午餐和晚餐,餐廳採自助形式。餐廳內部的玻璃落地窗讓你在用餐時可以欣賞到大阪城的全景。同一樓層的「酒廊&酒吧」在白天提供沙拉和義大利麵等單點餐品,以及下午茶、甜點和咖啡;晚間則提供招牌雞尾酒和精釀啤酒。





入住房客可以在遠望大阪城,享受室內泳池、24小時開放的健身中心。最頂樓(20樓)還設有行政貴賓廳。行政貴賓廳會根據時間準備各種精緻的飲料和小吃。





Double Tree by 希爾頓大阪城

房價:河景雙床房雙人入住每晚13,000日圓起

地址:大阪府大阪市中央區大手前1丁目1−1

交通方式:從大阪地鐵谷町線「天滿橋站」北出口1號以及京阪電車「天滿橋站」東出口14號,步行約5分鐘即可抵達。

官方網站