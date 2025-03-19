大阪河川幻想燈光秀「OSAKA River Fantasy」於2025年3月中旬至2026年2月，在大阪大川與安治川沿岸盛大展開！「OSAKA River Fantasy」結合水與光，打造絢麗盛宴，妝點大阪的水岸風景。這場壯觀燈光秀分別在「東橫堀川區域」、「八軒家濱區域」及「中之島GATE區域」三區展開水上表演與投影映射等精彩活動。搶先一睹三區活動亮點！





東橫堀川區域：世界級規模的投影饗宴

覆蓋東橫堀川的阪神高速公路橋墩「東橫堀川區域」，遊客可搭乘遊船欣賞夢幻光雕投影。全長約650公尺的光雕投影堪稱世界最大規模，閃爍的橋墩與倒映水面的特殊景致相互輝映，為旅人帶來無與倫比的視覺體驗。



◾️活動資訊

時間：3月中旬 夜間演出開始、4月中旬 日間演出開始

演出地點：高麗橋至本町橋







八軒家濱區域：日本國內規模最大河川噴泉秀

天滿橋站附近的「八軒家濱區域」將呈現水、光與音樂交織的大型噴泉表演。大川沿岸將出現寬約100公尺的大型噴泉，隨著音樂節奏噴水，夜晚時分則以豐富色彩進行燈光照明。作為日本規模最大的都市河川噴泉秀，推薦旅人可從對岸一覽壯觀的全景。



◾️活動資訊

時間：3月中旬 夜間演出開始、4月中旬 日間演出開始

演出地點：大川右岸護岸







中之島GATE區域：LED視覺光影秀

中之島站附近的「中之島GATE區域」以LED螢幕打造光影演出。以安治川沿岸約80公尺的區間作為舞台，展示著融合大阪文化與風景的絕美影像。



◾️活動資訊

時間：預計2025年4月上旬開始

演出地點：安治川右岸護岸



這場為期近一年的燈光盛宴將為大阪的夜景增添無限魅力，也為旅人提供全新的水岸觀光體驗。無論是搭乘遊船欣賞投影映射、觀賞大型噴泉表演，或是沉浸在LED視覺饗宴中，「OSAKA River Fantasy」絕對是大阪不容錯過的夜間景點！