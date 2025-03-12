日本人氣布丁宅配網站「心動！布丁」即日起至24日在阪神梅田本店舉辦限定快閃！集結15家人氣店舖、40種精選布丁，從未公開新口味到秒殺限量款，這次通通找得到！一起來看看有哪些不容錯過的布丁吧！

布丁控天堂就在這裡

將在阪神梅田本店「第4屆布丁假期」登場的「心動！布丁」宅配店，這次帶來了「布丁女王」磯貝由起親自認證的夢幻逸品！從各地特產布丁、創意口味到健康低糖版本，走一趟就能吃遍日本各地的招牌布丁，不用再跑東跑西啦！

最讓人心動的是，現場所有布丁都能單個購買，想買多少買多少，超適合揪閨蜜一起分享或帶回台灣當伴手禮！即將前往大阪的布丁控，一定要把這個布丁天堂加入行程！







TOP5超人氣布丁推薦

#01 女王級限定！南國布丁（宮崎縣）

獨家口味！只有這裡買得到的布丁女王合作款，聽說入口即化的口感讓日本人排隊兩小時也甘願！每日限量30個，錯過等明年！



上次活動連續幾天都在開賣10分鐘內售罄！每日限量20個，手刀要快！

超特別的上下層口感完全不同！下層超濃郁，上層超滑順，最後還能像喝飲料一樣喝光光！是布丁控必吃的神級布丁！





#04 台灣人最愛！I AM 起司布丁（大阪府）

會員制高級料理店的招牌甜點，起司乳酪×黑蜜的獨特組合，微甜不膩，台灣人一定超愛這一味！





#05 造型超萌！古墳君的布丁（大阪府）

首次在阪神梅田亮相！造型超可愛又好拍，口味多達5種，利休焙茶布丁帶有迷人茶香，快列入必買伴手禮清單！



還有這些特色布丁不能錯過

起司控必嚐：SORAAO布丁（京都府）布丁女王監製的馬斯卡彭起司布丁，濃郁不膩，每天限量30個！





提拉米蘇迷最愛：提拉米蘇布丁（大阪府）首次在阪神梅田登場！每日限量50個，咖啡香與布丁完美結合！



第4屆布丁假期

布丁控們，這次大阪行程一定要預留時間來這裡朝聖！限定12天的超夢幻布丁盛宴，錯過這次真的要再等一年！趕快標記你的布丁夥伴，一起來場布丁朝聖之旅吧！

活動地點：阪神梅田本店1F食祭テラス

活動日期：即日起～3月24日

活動網站