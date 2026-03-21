2026日本長崎豪斯登堡攻略！miffy慶典、新世紀福音戰士8K設施、清明鬱金香花海深度遊。

隨著2026年春季旅遊旺季即將到來，日本長崎的主題樂園度假區豪斯登堡，以「憧憬的異世界。」為核心理念，為台灣旅客量身打造一場深度沉浸的春夏慶典。這座亞洲最大的歐風樂園，不僅擁有迷人的運河與歐式建築，今年更結合了全球人氣角色miffy、經典動漫新世紀福音戰士以及絕美花海，透過全方位的感官體驗，成為清明連假與暑假出國旅遊的最佳提案。

▲結合春天花卉與miffy可愛魅力的「miffy花卉庭園」形象示意圖。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理



日本最大規模miffy慶典期間限定登場

從2026年2月27日至6月28日，豪斯登堡將化身為miffy粉絲的夢幻天堂。此次「miffy慶典」規模堪稱日本最大，除了擁有世界唯一的「Miffy夢幻小鎮」遊樂區域，今年更特別推出「miffy花卉庭園」，將繽紛的春季花卉與可愛的miffy造型景觀完美融合，提供遊客極具童話感的打卡空間。此外，深受期待的「miffy與朋友們的慶典遊行」中，小熊boris與小豬grunty也將首度亮相，與miffy一同在華麗的「miffy與melanie的春日幸福秀」舞台上載歌載舞，將春天的活力與幸福感傳遞給每一位現場遊客。

▲位於「Miffy夢幻小鎮」中極具特色的miffy造型拱門。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

走進名為花之慶典的歐洲浪漫絕景

春天的豪斯登堡是花的海洋。最具代表性的「花之慶典」活動自2月上旬起跑，遊客可以漫步在「花卉道路」，欣賞隨著日夜光影變化的鬱金香花海，感受如同置身歐洲花園的浪漫氣息。特別是清明連假期間，豪斯登堡宮殿前將盛開園區原創品種鬱金香「豪斯登堡」，呈現出一片夢幻的粉色花海。此外，5月中旬起玫瑰將接棒綻放，與園內的歐式街景、優雅運河相互輝映，編織出亞洲絕無僅有的春日絕景，成為親子與家庭度假最迷人的視覺盛宴。

▲風車與鬱金香花海交織出浪漫的「花之慶典」景緻。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理



日本首個新世紀福音戰士8K騎乘設施震撼動漫迷

針對追求刺激與感官震撼的遊客，豪斯登堡將於2026年4月24日重磅推出「新世紀福音戰士・飛行劇場-8K-」。這座日本首度導入8K LED技術的飛行劇場型設施，利用180度巨大螢幕與超高畫質影像，結合座椅動作、噴風、震動與環繞音響，讓遊客以全身感官置身於與使徒對戰的激烈戰場。樂園更同步推出「迎擊要塞都市豪斯登堡」概念活動，包含全園區集章、夜間聲光秀、專屬主題美食與周邊商品，甚至提供限定住宿體驗，讓動漫迷能全方位沉浸在EVA的世界觀中。

▲結合音樂水舞、探照燈與煙火演出的夜間秀「光之盛宴」極具視覺震撼。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

九州風味春季美食與一站式五星度假體驗

享受美景之餘，味蕾的滿足也是旅程中重要的一環。即日起至5月31日推出的「九州風味～春～」美食活動，嚴選九州各地當季食材，推出香烤宮崎和牛、香煎鰆魚佐燉飯等精緻料理，並搭配長崎縣產草莓製作的年輪蛋糕與聖代，展現豐盛的春季食趣。園區內5大官方飯店從親子友善到高端頂級類型一應俱全，入住更享有提早入園、購買首日門票贈送隔日門票等專屬禮遇。加上連續多年獲得日本第一肯定的「光之盛宴」夜間燈光秀與三層樓高的「天空旋轉木馬」，讓遊客從白天到夜晚都能在豪斯登堡找到專屬的夢幻時光。

▲可愛造型的miffy花田野餐盒，讓用餐時光充滿樂趣。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理



豪斯登堡「miffy慶典」

活動時間：2026年2月27日（五）至2026年6月28日（日）

活動內容：推出日本最大規模的miffy主題活動，包含世界唯一的「Miffy夢幻小鎮」、全新打造的「miffy花卉庭園」，以及由miffy、melanie與新夥伴小熊boris、小豬grunty共同參與的慶典遊行與舞台秀 。現場同步供應期間限定的miffy慶典漢堡排、野餐盒及甜點周邊 。

春季限定「花之慶典」與「九州風味～春～」

活動時間：

花之慶典：2026年2月6日（五）起

九州風味：2026年2月27日（五）至2026年5月31日（日）

活動內容：漫步於「花卉道路」欣賞鬱金香與玫瑰花海，清明連假期間可觀賞原創品種「豪斯登堡」鬱金香 。餐飲方面匯集宮崎和牛、長崎草莓等九州時令食材，提供視覺與味覺的雙重享受 。

新世紀福音戰士 8K飛行劇場全新登場

活動時間：2026年4月24日（五）正式啟動

活動內容：日本首度導入8K LED技術的騎乘式遊樂設施，提供180度超高畫質震撼影像與感官動作體驗 。同步規劃全園區集章、夜間秀、主題美食及限定住宿計畫 。