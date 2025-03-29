哆啦A夢與日本全家便利商店攜手推出與《電影哆啦A夢：大雄的繪世界物語》合作的限定甜點系列。這些特別設計的甜點已在全日本的全家便利商店上架。哆啦A夢粉絲們準備買起來！

日本全家Ｘ哆啦A夢！電影主題甜點可口登場

歡慶哆啦A夢主題電影上映，全家便利商店推出了包裝上印有電影中哆啦A夢形象的限定甜點。系列包括以哆啦A夢為靈感設計的水果三明治、冰沙飲品等多款商品。



▲滿滿的哆啦A夢甜點在日本全家便利商店上架。





「可樂冰沙」—口中爆炸的驚喜體驗

聯名系列中最引人注目的是「可樂冰沙」，這款飲品以可樂口味的刨冰為基底，杯底還特別添加了可樂果凍增添口感層次。最大亮點就是飲品中加入了碳酸糖果，入口後會在舌頭上產生有如喝汽水般的刺激感受，帶來令人上癮的特殊體驗。

▲以可樂口味的刨冰為基底，再加入以可樂果凍增添口感。

「哆啦A夢四次元口袋三明治」—創意滿分的水果三明治

靈感來自哆啦A夢的四次元口袋的三明治，內餡豐富，夾有鮮奶油、黃桃、白桃和鳳梨三種水果，口感豐富多層次。



▲夾有鮮奶油、黃桃、白桃和鳳梨三種水果的三明治香甜好滋味。





「巧克力紅豆銅鑼燒」—哆啦A夢最愛點心的創新版本

以哆啦A夢最愛的銅鑼燒為基礎的改良版甜點「巧克力紅豆銅鑼燒」，內餡是香甜滑順的巧克力紅豆餡，口感濕潤柔軟。



▲哆啦A夢最愛點心的大家也想吃吃看。

「泡泡蘇打果凍飲」—視覺與味覺的雙重享受

另外還有一款能帶來清爽感和奇妙體驗的「泡泡蘇打果凍飲」。這款飲品附有特殊粉末，加入後會產生泡泡，讓您能同時享受泡泡和蘇打果凍的獨特口感。



▲同時享受泡泡和蘇打果凍的獨特口感。



這次全家便利商店與《電影哆啦A夢：大雄的繪世界物語》的合作，不僅帶來了美味的甜點，更為哆啦A夢迷們提供了收藏限定包裝的機會。這些限定商品預計將吸引大量粉絲前往購買，喜愛哆啦A夢的台灣旅客如果正好在日本旅行，千萬不要錯過這次的限定商品。