每天大排長龍、完售一空的人氣甜點品牌「BUTTER NO ITOKO」，現在隆重推出全新系列！這個全新品牌以活用製作奶油過程中產生的副產品「低脂牛奶」為概念，打造出創新形狀與口感的美味甜點。

伴手禮名店全新品牌「奶油的三明治」登場

「奶油的三明治」是一款橢圓形酥脆餅乾夾著濃郁奶油霜和由低脂牛奶製成的奶油牛奶果醬的極致罪惡感甜點。一口咬下，豐富的牛奶香氣立即在口中綻放，帶來滿滿的幸福感。酥脆的餅乾外層搭配綿密的內餡，創造出前所未有的全新口感體驗。



▲人氣伴手禮及甜點品牌「BUTTER NO ITOKO」，現在隆重推出全新系列。



▲橢圓形酥脆餅乾夾著濃郁奶油霜和牛奶果醬，根本是極致罪惡感甜點。

新品亮點01：嚴選低脂牛奶

低脂牛奶是從生乳製作奶油時，將脂肪分離後剩餘的低脂乳製品。傳統的「奶油的表親」使用的是「脫脂奶粉（無脂牛奶）」，而這次的新產品「奶油的三明治」則在牛奶果醬部分使用了蒜山酪農的奶油和製作過程中產生的、平常較少被活用的「低脂牛奶」。

奶油是從生乳中提取乳脂肪並加工而成。在提取乳脂肪的過程中，需要將生乳中的乳脂肪「分離」出來，而根據分離的程度不同，會產生脫脂奶粉（無脂牛奶）或低脂牛奶。這兩種副產品約佔總量的90%，但一直存在難以有效利用的問題。

透過活用低脂牛奶，不僅讓奶油製作變得更加便利，同時也在支持酪農家建立更容易持續經營的機制。



▲活用低脂牛奶讓奶油製作更便利，也支持酪農家。





新品亮點02：選用蒜山地區的優質奶源

蒜山地區自1955年左右開始飼養娟姍牛，現已成為日本最大規模的娟姍牛飼養地區。全日本約1萬頭娟姍牛中，大約2千頭是在蒜山地區飼養的，這意味著全國每五頭娟姍牛中就有一頭來自蒜山。這裡的牛奶含有更豐富的乳脂肪、鈣質、蛋白質、乳糖和維生素等營養成分，能夠品嚐到濃郁的風味和口感。帶有淡淡黃色的牛奶被親切地稱為「黃金牛奶」，深受大家喜愛。



▲蒜山地區的娟姍牛牛奶含有更豐富的乳脂肪、鈣質、蛋白質、乳糖和維生素等營養成分。

阪急梅田本店合作推出「GOOD NEWS GREENable」概念店4月開幕

不想錯過這款創新又美味的全新甜點！速速前往阪急梅田本店的「GOOD NEWS GREENable」，親自體驗「奶油的三明治」帶來的極致美味吧！全新概念店「GOOD NEWS GREENable」將於2025年4月2日在阪急梅田本店盛大開幕！店內將推出使用蒜山酪農的奶油和低脂牛奶製作的限定口味：「奶油的三明治 濃郁奶油牛奶」和「奶油的三明治 濃郁奶油草莓」。



▲快到阪急梅田本店的「GOOD NEWS GREENable」體驗「奶油的三明治」的極致美味。





GOOD NEWS GREENable（グッドニュース グリーナブル）

地址：阪急うめだ本店 地下１階 和洋菓子フロア

營業時間：10：00〜20：00（以阪急梅田本店為準）







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