為慶祝 2025 年大河劇《豈有此理〜蔦重繁華如夢故事〜》開播，質感伴手禮品牌青山Decarbo與蔦屋書店攜手推出限定「吹玻璃哨的女子玻璃彩繪禮盒」，完美結合江戶浮世繪與現代藝術美感！

青山DecarboＸ蔦屋書店！浮世繪禮盒華麗登場

來自東京青山的人氣甜點品牌青山Decarbo，由擁有20年以上健康甜點研發經驗的上松孝精心打造。用心打造每一款低糖甜點，希望能讓全世界的人都能享受無負擔的甜蜜感動。不只追求美味，更將藝術融入每個細節：精緻的包裝設計、獨特的藝術合作，以及最受歡迎的「珠寶鈕扣系列」禮盒，都展現品牌對完美的執著。







帶你穿越時空！江戶風「吹玻璃哨的女子玻璃彩繪禮盒」

這款特別版禮盒以江戶時代出版商蔦屋重三郎曾製作的喜多川歌麿浮世繪《吹玻璃哨的女子》為主題。由知名玻璃彩繪藝術家Alisa Horita重新詮釋這幅經典畫作，不只完整呈現原作神韻，更在細節處加入創新設計：禮盒四周繪製了代表日本四季的花卉——春櫻、夏牽牛、秋葡萄與冬山茶花，展現季節更迭之美。盒蓋邊緣的紅柱則源自蔦屋重三郎的羽織紋樣，開啟盒蓋更可見精緻的金白色市松紋。



吹玻璃哨的女子玻璃彩繪禮盒 附贈鏡子（ポッピン缶 猫が寝ている座布団のミニ鏡付き）

每個禮盒都附贈一面獨特的小鏡子，由創意設計師Michiru設計，鏡面繪有慵懶躺在和風坐墊上的貓咪圖案，充滿懷舊氛圍。禮盒內裝的是以米粉製成的草莓牛奶味仙貝，清新可愛的粉色與獨特的風味，完美詮釋和洋融合的概念。這款限定禮盒將於1月17日起在全國指定蔦屋書店及TSUTAYA門市限量販售，喜歡日本文化及精緻甜點的你，千萬別錯過這個難得的收藏機會！

販售地點：蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、TSUTAYA

售價：1,485日圓（含稅）

※數量有限，售完為止

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