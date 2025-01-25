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森永餅乾推出Hello Kitty聯名組合超療癒，黃金餅乾造型收納盒搭配經典餅乾。

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2025-01-25 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：森永製菓
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特派員 Trish

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日本百年品牌森永製菓攜手三麗鷗推出情人節限定「森永餅乾 x 三麗鷗角色」聯名系列，人氣角色結合可口餅乾，育於2025年1月16日起在三麗鷗直營店及指定通路開賣！

經典人氣角色化身餅乾造型，打造夢幻收藏組合

這次聯名特別精選森永三大人氣口味：「Marie香草餅乾」、「Choice巧克力餅乾」與「 Moonlight牛奶餅乾」，分別與Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿三大角色完美結合，推出獨家限定週邊商品。每款商品都搭配森永餅乾及餅乾禮盒，是送禮自用兩相宜的最佳選擇！ 


 

療癒聯名新品搶先看

餅乾造型收納包：最吸睛就屬這款將三麗鷗角色變身成餅乾造型收納包！Hello Kitty化身金黃酥脆的Marie香草餅乾、布丁狗變成香甜可口的Choice巧克力餅乾、大耳狗喜拿則搖身一變成為經典Moonlight牛奶餅乾，還加上糖霜裝飾風格的可愛設計，萌度破表！可以當零錢包或飾品收納盒等使用，實用度超高！

 

造型玩偶：Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿三大角色抱著餅乾的萌萌坐姿玩偶，每一款都超級療癒，讓人忍不住想要收集全套！
 

手提袋：採用森永餅乾包裝經典設計，搭配繽紛可愛的角色圖案，適合作為便當袋、日常外出提袋。


收納罐：以餅乾為主題的滿版圖案搭配角色插畫，適用於收納生活小物、飾品配件等。
 


收納包：將餅乾包裝設計重新詮釋，打造實用美觀的日常單品，適合作為化妝包、旅行的盥洗包。
 

想收藏可愛又實用的限定商品、想送獨特又療癒的情人節禮物，或是想為生活增添一點甜蜜色彩的你，千萬不要錯過這次超可愛的聯名企劃！趕快揪姊妹一起去搶購，為你的新年和情人節增添更多驚喜！

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