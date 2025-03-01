來自東京車站的人氣復古可愛咖啡廳甜點品牌「戀上咖啡廳。」阪急梅田本店首度登場！即日起至3月14日期間限定開幕，同步推出贈品活動！有機會將店家代表作「焦糖布蕾塔」的透明文件夾帶回家！

復古可愛咖啡廳甜點首度進駐阪急梅田本店

誕生於2019年的咖啡廳甜點品牌「戀上咖啡廳。」，是日本生活雜誌「Hanako」與東京代表性甜點專賣店「銀座葡萄樹」的合作企劃，以「Hanako」人氣特集「戀上咖啡廳。」為名創立的品牌，並以「創造新東京甜點」為目標，從這裡開始了各種美味故事。





這次「戀上咖啡廳。」在大阪展開期間限定店舖。眾多在東京引爆話題的招牌甜點，在「阪急梅田本店」也能嚐到！每款甜點的包裝從每個細節都充滿可愛巧思，非常適合作為白色情人節的禮物！同時還推出代表作包裝設計的透明文件夾贈品活動。不論是送禮或犒賞自己，都能讓心情瞬間提升。



推薦01：焦糖布蕾塔

將白巧克力融入香草布丁般的奶油中，表面則都經過精心烤製而成的焦糖層。此外，內層烤至金黃的滑順奶油中間還隱藏著微苦的焦糖醬。彷彿親臨咖啡廳享用的正宗布蕾體驗，酥脆、綿滑、酥脆的多層次口感，將東京「咖啡廳」甜點的精髓一次展現。









推薦02：蜂蜜吐司餅乾

宛如淋上蜂蜜、放上奶油的「現烤吐司」可愛外型，超級吸睛！從吐司邊到吐司上的奶油，讓完美呈現的吐司造型餅乾，基底融合了誘人的蜂蜜巧克力，最上面再以香濃的奶油巧克力點綴，宛如咖啡廳早餐，讓人食指大動。







推薦03：提拉米蘇巧克力夾心餅

以可可粉描繪「咖啡廳世界」的酥脆薄餅夾入使用衣索比亞咖啡豆製成的溫和「咖啡巧克力」，以及歐洲馬斯卡彭起司製成的濃郁「馬斯卡彭巧克力」經過細膩打發成綿密巧克力，交錯排列，。不管是外觀或風味，絕對讓人難以忘懷。



推薦04：戀上咖啡廳。三種綜合禮盒

讓人盡情體驗「戀上咖啡廳。」世界的「咖啡廳甜點禮盒」也同步登場。集結了品牌誕生以來廣受歡迎的「提拉米蘇巧克力夾心餅」、酥脆綿滑的「焦糖布蕾塔」，以及最新作品「蜂蜜吐司餅乾」於一身的復古可愛禮盒。盒上的可愛圖案由人氣插畫家進藤惠子精心繪製。充滿熟悉咖啡廳風景和懷舊回憶，是咖啡廳愛好者絕不能錯過的甜點禮盒。







同場加映！

凡在「戀上咖啡廳。阪急梅田本店 地下1樓 甜點活動區3活動會場」消費滿2,160日圓，即可將代表作「焦糖布蕾塔」的透明文件夾帶回家！封面設計特別邀請了人氣插畫家酒井真織特別繪製，在焦糖布蕾上插旗的太空人可愛度爆棚！



戀上咖啡廳。（喫茶店に恋して。）

地點：阪急うめだ本店 地下1階 スイーツイベント3

營業時間：10：00～20：00