春天到了，日本三大知名漢堡連鎖品牌紛紛推出新口味，以嶄新風味漢堡迎接嶄新季節，無論是摩斯的和風生薑醬漢堡，漢堡王的酪梨墨西哥辣味漢堡，還是Freshness的三重起司漢堡，都讓人垂涎欲滴，通通都是期間限定，想吃要快喔。

摩斯漢堡：頂級新鮮番茄＆萵苣漢堡～和風生薑醬～

摩斯漢堡從契約農家直接採購新鮮萵苣與番茄，配上100%日本牛肉漢堡排，再加入洋蔥片和特調和風生薑醬，打造這項充滿春天風情的新商品。醬料中大量使用香氣濃郁的日本產生薑，與蔬菜和肉排完美搭配，並以蜂蜜和三溫糖調和辛辣感，最後點綴以香氣十足的炙燒醬油。聽起來口味是不是充滿層次感呢？售價為670日圓。

▲從契約農家直接採購新鮮萵苣與番茄，打造這項充滿春天滋味。





摩斯漢堡：雙層頂級新鮮番茄＆萵苣漢堡 ～和風生薑醬～

如果你食量比較大，就選雙層頂級新鮮番茄＆萵苣漢堡，可以更直接地感受到鮮美的肉汁，更豐盛、更爽快！在日本國產番茄與萵苣上方，奢華地堆疊了兩片100%日本牛肉漢堡排，最後再搭配洋蔥片和濃郁的和風生薑醬，聽完口水都要流下來了。售價為960日圓。

▲在日本國產番茄與萵苣上方，奢華地堆疊了兩片100%日本牛肉漢堡排，特別多汁美味。

漢堡王：起司墨西哥酪梨華堡

漢堡王的新口味以烤製的100%牛肉漢堡排搭配綿密口感的酪梨，再加上濃郁的雙層切達起司、新鮮的萵苣、番茄、洋蔥和酸黃瓜，最後以令人上癮的辣味墨西哥調味料完美收尾。這款全新的墨西哥調味料包含墨西哥辣椒粉和12種香料，帶來絕妙的辛辣風味。售價為單點970日圓。目前已經於3月7日上市。



▲清爽的酪梨搭配上種口味墨西哥調味料形成一種衝突美味。





漢堡王：墨西哥酪梨華堡

只要點這顆漢堡，你就可以簡單享受由火烤牛肉與酪梨構成的經典之作。食材包含烤製的100%牛肉漢堡排與酪梨，再搭配新鮮萵苣、番茄、洋蔥和酸黃瓜，最後再佐以微辣的全新墨西哥風味調味料。售價為單點870日圓。



▲100%牛肉漢堡排與酪梨，再搭配新鮮萵苣、番茄、洋蔥和酸黃瓜，充滿飽足感。





漢堡王：雙層墨西哥酪梨華堡

如果單層不夠你吃，就點雙層吧！雙層售價為單點1,190日圓。



▲雙層牛肉絕對飽足。





Freshness漢堡：經典酪梨三重起司漢堡

Freshness漢堡雖然在台灣知名度比較不高，但是期間限定的新品也不容錯過。這款漢堡豪華地夾入三種起司（奶油起司、煙燻起司和切達起司）。味道設計極為簡單，完全不使用任何醬料，就是為了最大限度地展現起司的滋味。一口咬下，滿口起司風味撲面而來，還可以同時感受到酪梨綿密的口感在口中擴散喔。售價為1,090日圓。

▲漢堡豪華地夾入奶油起司、煙燻起司和切達起司三種起司，一口咬下爽度加倍。

這些限定新品都是短期販售，計劃近期前往日本的朋友們，不妨將這些美食納入行程清單中，錯過要再等一年。