即將於2025年4月登場的大阪世界萬國博覽會EXPO 2025進入開幕倒數，這次日本甜點大廠不二家響應大阪萬博會「為未來社會描繪燦爛生命」的主題，致力開發作為「未來草莓蛋糕」的全新產品，朝向實現永續社會邁進。除了嚴選優質食材，更注重食材的永續採購。這些匠心獨具的商品，將在世博會場內的「人與地球與草莓蛋糕 FUJIYA EXPO 2025 STORE」與大家見面。

不二家全新概念店大阪萬博會驚艷登場

擁有百年以上歷史的不二家，秉持著創辦人藤井林右衛門「希望用甜點讓世界變得更幸福」的理念，持續為日本和全世界帶來美味糕點。萬博會的限定店鋪以「日本草莓蛋糕」為概念，完美融合日本與西方文化，運用門簾、木材和磁磚等元素營造獨特氛圍。整體設計以蛋糕奶油的純白為主色調，搭配草莓般的紅色點綴，讓空間充滿草莓蛋糕的氛圍。





店內牆面上，由插畫家killdisco特別為大阪萬博會繪製的Peko醬將迎接各國旅客。這位全新形象的Peko醬，以傳統和風筆觸勾勒出現代感十足的造型，溫暖歡迎來自世界各地的訪客。店內也將販售Peko醬限定商品。此外，店門口的Peko醬人偶將穿上代表世界各國和地區的和服，展現北美、南美、歐洲等世界各地的特色圖騰，呈現日本傳統紋樣與各國文化的完美融合。



未來概念甜點系列

單手草莓蛋糕（草莓牛奶）

店內現場製作的甜點新革命！蛋糕表面烙印微笑標誌的鬆軟蛋糕體，內餡是沖繩縣產和三盆糖調製的煉乳奶油、卡士達醬，搭配精選草莓。特別採用可能會被丟棄、不美觀的草莓，讓人在享受美味的同時也為環保盡一份心力。







單手草莓蛋糕（京都府產宇治抹茶）

另有綿密包覆著沖繩縣產和三盆糖調製的宇治抹茶奶油、卡士達醬，以及北海道產紅豆餡，完美詮釋日式與西式的美味融合。







半凍草莓蛋糕

創新口感的半凍蛋糕！冷凍時如同冰淇淋蛋糕般清爽，冷藏時則展現出蛋糕的綿密口感。蛋糕體中層層堆疊了稀有糖醇調製的牛奶奶油、草莓醬，還有新鮮草莓丁增添口感。







大阪萬博會限定商品

草莓蛋糕棒禮盒（5入）

外型可愛的條狀蛋糕，以沖繩縣產和三盆糖製成的奶油風味與草莓風味蛋糕體，夾入牛奶奶油與冷凍乾燥草莓，常溫即可享用的美味點心。



日式工藝限定商品

會場販售的霜淇淋比一般門市販售的「milky霜淇淋」添加更多鮮奶油，口感更加濃郁，且特別搭配日本傳統工藝有田燒紀念杯，杯身印有「人與地球與草莓蛋糕」標誌，絕對是本次最佳紀念商品之一。可愛Peko醬限定包裝，內含6顆草莓蛋糕風味巧克力。每顆巧克力都包覆著草莓果肉蛋糕風味的白巧克力，一口即可品嚐到草莓蛋糕的美味。精美鐵罐更可作為小物收納盒重複使用。

Peko七福神

採用四日市萬古燒產地傳統工藝「鑄込工法」製作，從生胚到燒製、彩繪皆由職人手工精心打造。七位神明各自背負象徵好運的物品，為人們祈福。







Peko招財貓（紅・白）

將象徵招財的招財貓與Peko醬結合的可愛設計，提供紅白兩色選擇，招財貓的右手還可以活動喔！



與人與地球與蛋糕FUJIYA EXPO 2025 STORE

（人と地球とショートケーキと FUJIYA EXPO 2025 STORE）

與石川縣能美市知名九谷燒彩繪廠商「青郊」合作推出的精美瓷器組。鮮豔的用色與大膽的圖案設計，為餐桌增添典雅風采。

活動期間：2025年4月13日～10月13日

活動時間：09：00～21：00

地點：大阪・関西万博会場JAPANマルシェ